https://ru.sputnik.md/20211026/putin-dzhonson-afganistan-nato-45929533.html

Путин и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане: в НАТО заговорила совесть?

Путин и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане: в НАТО заговорила совесть?

Афганистан, этот яркий пример крушения "американской мечты", продолжает смущать коллективный Запад непредсказуемыми угрозами безопасности.

2021-10-26T23:47+0300

2021-10-26T23:47+0300

2021-10-26T23:47+0300

в мире

нато

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афганистан

борис джонсон

колумнистика

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Афганистан, этот яркий пример крушения "американской мечты", продолжает смущать коллективный Запад непредсказуемыми угрозами безопасности. И Лондон по сути транслирует Москве озабоченность Вашингтона, теряющего контроль над зонами боевых действий и власть над планетой.Российский президент Владимир Путин и британский премьер Борис Джонсон 25 октября обсудили ситуацию в Афганистане. При этом Путин рассказал о недавних консультациях с талибами в "московском формате" (с участием представителей России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), а Джонсон выразил озабоченность возможным признанием "Талибана"*.В этой беседе явно присутствовал интерес Соединенных Штатов, не верящих в сокрушительное поражение после 20 лет военных операций, страдающих от циничного пинка талибов и всерьез опасающихся всемирного признания возрожденного "халифата".При безусловном уважении суверенитета Афганистана, до международного признания нового правительства еще далеко. Ранее Владимир Путин заявил, что решение об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН, и для этого талибы должны "выстроить взаимоотношения со всеми этническими и религиозными группами, со всеми политическими, общественными организациями".К сожалению, Афганистан далек от мира и согласия восьмидесяти народов и народностей, несвободен от терроризма. Временное правительство не справляется с экономическими вызовами и угрозами безопасности со стороны "Исламского государства"*.Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо 24 октября отметил, что события последних месяцев привели к деградации военно-политической обстановки в Афганистане, назвал ситуацию в этой стране катастрофической. К сожалению, в этом нет преувеличения.Афганистан фактически разорван на зоны контроля талибов и других террористических группировок, а также Фронта сопротивления под руководством Масуда-младшего.Сохраняется угроза вторжения боевиков в страны Центральной Азии. Неслучайно ОДКБ провела вблизи афганских границ на территории Таджикистана и Узбекистана серию специальных маневров с участием военнослужащих шести государств.Пояс безопасностиНа встрече в "московском формате" талибы утверждали, что контролируют всю территорию Афганистана. Попытка убедить зарубежных партнеров и контрагентов в дееспособности и эффективности новой власти не слишком убедительна. Талибы не могут обеспечить безопасность мирного населения страны и даже защитить самих себя – в разных провинциях продолжаются теракты и перестрелки с конкурирующими отрядами "Исламского государства"* (которое не признает государственных границ).Вооруженные талибы 26 октября со стрельбой разгоняли толпу возле авиакасс в Кабуле – есть раненые. Отдельно досталось и женщинам, но об этом чуть ниже.На минувшей неделе боевики ИГ* дважды атаковали автомобили талибов в Джелалабаде, подорвали опоры ЛЭП, чтобы обесточить Кабул и другие провинции (ранее подобной тактики террора и дискредитации властей придерживались сами талибы). "Вилаят Хорасан"* готов побороться за власть и влияние – в воскресенье в перестрелке между талибами и боевиками ИГ* в Герате погибли 17 человек, в том числе женщины и дети.В этот же день черные флаги игиловцев были подняты в провинции Урузган, где местным жителям предлагали вступить в ряды ИГ* за 30 тысяч афгани ($340) –достаточно большие для афганцев деньги. По информации ресурса Afghanistan.ru, в Герате к "Исламскому государству"* присоединилась значительная группа талибов, верных мулле Абдул Манану Ниязи.Обстановка в стране ухудшается разнонаправленно, и даже сдержанный китайский министр иностранных дел Ван И на переговорах в Дохе 25 октября прямо призвал талибов проявлять открытость, защищать законные права женщин и детей, объединять все этнические группы. Талибы на следующий день разогнали акцию протеста женщин в Кабуле.Ранее официальный представитель "Талибана"* Забихулла Муджахидо кратко высказался о правах: "Женщины будут жить в рамках шариата". Правоприменительные трактовки шариата взял на себя узкий круг мулл, которых 40-миллионное население Афганистана не выбирало и не уполномочивало.На фоне длительной турбулентности в сопредельной стране председатель нижней палаты таджикского парламента Махмадтоир Зокирзода призвал партнеров по ОДКБ создать прочный пояс безопасности, и Москва практически сразу ответила усилением 201-й российской военной базы в 30 модернизированными танками Т-72Б3М.Ранее, для вероятного расширения дискуссии в "московском формате" мотострелковые подразделения базы получили партию современных БМП-2, новейших переносных зенитных ракетных комплексов "Верба", а также реактивные огнеметы повышенной дальности, противотанковые ракетные комплексы "Корнет", сверхдальнобойные снайперские винтовки АСВК-М "Корд" калибра 12,7 мм, автоматы АК-12 и другие вооружения.Авиабаза США в ПакистанеСША и страны НАТО по-прежнему не осознали своей ответственности за будущее Афганистана, в котором воевали 20 лет. Невзирая на поражение и вывод американских войск, Вашингтон не оставил попыток договориться с региональными игроками о размещении "запасного аэродрома" вблизи афганских границ. Страны Центральной Азии достаточно жестко изложили свою позицию неприятия, однако высока вероятность появления базы ВВС США в Пакистане.При том, что Исламабад успешно наладил "неофициальные каналы" сотрудничества с талибами, Пакистан и Соединенные Штаты близки к подписанию соглашения об использовании воздушного пространства Пакистана для боевых и разведывательных операций ВВС США в Афганистане – понятно против кого. Таким образом Вашингтон отчасти компенсирует горечь поражения, а Исламабад получит американскую помощь в борьбе с терроризмом и выстраивании отношений с Индией.Если американская боевая авиация получит возможность плотно контролировать территорию Афганистана, безусловно, 20-летняя история повторится. Это обещает мирному населению новые бедствия, а сопредельным странам Центральной Азии – новые потоки беженцев.Для понимания порядка цифр, американцы эвакуировали из Афганистана около 124 тысяч человек, только на базах Пентагона в Северной Америке находятся более 53 тысяч афганцев. В ситуации дальнейшего обострения обстановки в Афганистане беженцами станут миллионы человек.Представители прежнего руководства Исламской Республики Афганистан на днях заявили о создании Высшего совета национального сопротивления. Совет призвал сограждан готовиться к "трудному и долгосрочному сопротивлению внутренней тирании, иностранной агрессии и оккупации". Война всех против всех на территории Афганистана обещает быть долгой.*– террористическая организация, запрещенная в РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

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в мире, нато, владимир путин, афганистан, борис джонсон, колумнистика