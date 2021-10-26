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Санду обновила состав Высшего совета безопасности: что изменилось
14:35 26.10.2021 (обновлено: 15:38 26.10.2021)
© Sputnik / Anatolii KiriakПрезидент Молдовы Майя Санду
© Sputnik / Anatolii Kiriak
В связи с проведением досрочных парламентских выборов в стране сменились люди на главных государственных должностях.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала во вторник указ о формировании обновленного состава Высшего совета безопасности (ВСБ).
Как говорится в документе, утверждение нового состава необходимо в связи с включением в ВСБ новых членов после проведения досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года.
"Закон прямо устанавливает включение в состав Высшего совета безопасности лиц, занимающих определенные государственные должности", - говорится в законе.
В состав Высшего совета безопасности входят:
Майя Санду – президент Республики Молдова, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил;
спикер парламента (Игорь Гросу);
премьер-министр (Наталья Гаврилица);
председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороны и общественному порядку (Лилиан Карп);
министр обороны (Анатол Носатый);
глава МВД (Анна Ревенко);
руководитель Службы информационной безопасности (Александр Есауленко);
генеральный прокурор (Александр Стояногло, но он отстранен и назначен и.о. Думитру Робу);
глава Национального банка (Октавиан Армашу).
Назначенные члены ВСБ:
Андрей Спыну – вице-премьер, министр-инфраструктуры и регионального развития;
Владислав Кульминский – вице-премьер по реинтеграции;
Нику Попеску - глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Серджиу Литвиненко - министр юстиции;
Серджиу Гайбу - министр экономики;
Алла Немеренко - министр здравоохранения;
Олеся Стамате - глава парламентской юркомиссии по назначениям и иммунитету;
Кристина Герасимов - генсекретарь аппарата президента;
Вячеслав Негруца - советник президента по вопросам экономики;
Владимир Мунтяну - вице-губернатор Национального банка.
Татьяна Рэдукану - бывший судья, председатель админсовета Центра юридических ресурсов.
Ранее в состав ВСБ, утвержденный 25 января 2021 года, входило несколько советников президента, депутатов и экспертов. Многие из них остались и в обновленном составе, но уже в других должностях (спикера парламента, министров, глав парламентских комиссий и т.д.).