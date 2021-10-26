https://ru.sputnik.md/20211026/sandu-obnovila-sostav-vysshii-sovet-bezopasnosti-45909551.html

Санду обновила состав Высшего совета безопасности: что изменилось

Санду обновила состав Высшего совета безопасности: что изменилось

В связи с проведением досрочных парламентских выборов в стране сменились люди, на главных государственных должностях.

2021-10-26T14:35+0300

2021-10-26T14:35+0300

2021-10-26T15:38+0300

общество

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высший совет безопасности

состав

безопасность

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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала во вторник указ о формировании обновленного состава Высшего совета безопасности (ВСБ).Как говорится в документе, утверждение нового состава необходимо в связи с включением в ВСБ новых членов после проведения досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года. "Закон прямо устанавливает включение в состав Высшего совета безопасности лиц, занимающих определенные государственные должности", - говорится в законе. В состав Высшего совета безопасности входят:Назначенные члены ВСБ:Ранее в состав ВСБ, утвержденный 25 января 2021 года, входило несколько советников президента, депутатов и экспертов. Многие из них остались и в обновленном составе, но уже в других должностях (спикера парламента, министров, глав парламентских комиссий и т.д.).

https://ru.sputnik.md/20210906/genprokuratura-azyasneniy-vsb-44518173.html

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