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Санду обновила состав Высшего совета безопасности: что изменилось
Санду обновила состав Высшего совета безопасности: что изменилось
В связи с проведением досрочных парламентских выборов в стране сменились люди, на главных государственных должностях.
2021-10-26T14:35+0300
2021-10-26T15:38+0300
общество
в молдове
молдова
майя санду
высший совет безопасности
состав
безопасность
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала во вторник указ о формировании обновленного состава Высшего совета безопасности (ВСБ).Как говорится в документе, утверждение нового состава необходимо в связи с включением в ВСБ новых членов после проведения досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года. "Закон прямо устанавливает включение в состав Высшего совета безопасности лиц, занимающих определенные государственные должности", - говорится в законе. В состав Высшего совета безопасности входят:Назначенные члены ВСБ:Ранее в состав ВСБ, утвержденный 25 января 2021 года, входило несколько советников президента, депутатов и экспертов. Многие из них остались и в обновленном составе, но уже в других должностях (спикера парламента, министров, глав парламентских комиссий и т.д.).
https://ru.sputnik.md/20210906/genprokuratura-azyasneniy-vsb-44518173.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, майя санду, высший совет безопасности, состав, безопасность

Санду обновила состав Высшего совета безопасности: что изменилось

14:35 26.10.2021 (обновлено: 15:38 26.10.2021)
© Sputnik / Anatolii KiriakПрезидент Молдовы Майя Санду
Президент Молдовы Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В связи с проведением досрочных парламентских выборов в стране сменились люди на главных государственных должностях.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала во вторник указ о формировании обновленного состава Высшего совета безопасности (ВСБ).
Как говорится в документе, утверждение нового состава необходимо в связи с включением в ВСБ новых членов после проведения досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года.
"Закон прямо устанавливает включение в состав Высшего совета безопасности лиц, занимающих определенные государственные должности", - говорится в законе.

В состав Высшего совета безопасности входят:

Майя Санду – президент Республики Молдова, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил;
спикер парламента (Игорь Гросу);
премьер-министр (Наталья Гаврилица);
председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороны и общественному порядку (Лилиан Карп);
министр обороны (Анатол Носатый);
глава МВД (Анна Ревенко);
руководитель Службы информационной безопасности (Александр Есауленко);
генеральный прокурор (Александр Стояногло, но он отстранен и назначен и.о. Думитру Робу);
глава Национального банка (Октавиан Армашу).

Назначенные члены ВСБ:

Андрей Спыну – вице-премьер, министр-инфраструктуры и регионального развития;
Владислав Кульминский – вице-премьер по реинтеграции;
Нику Попеску - глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Серджиу Литвиненко - министр юстиции;
Серджиу Гайбу - министр экономики;
Алла Немеренко - министр здравоохранения;
Олеся Стамате - глава парламентской юркомиссии по назначениям и иммунитету;
Кристина Герасимов - генсекретарь аппарата президента;
Вячеслав Негруца - советник президента по вопросам экономики;
Владимир Мунтяну - вице-губернатор Национального банка.
Татьяна Рэдукану - бывший судья, председатель админсовета Центра юридических ресурсов.
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Ранее в состав ВСБ, утвержденный 25 января 2021 года, входило несколько советников президента, депутатов и экспертов. Многие из них остались и в обновленном составе, но уже в других должностях (спикера парламента, министров, глав парламентских комиссий и т.д.).
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