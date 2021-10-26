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Съемки фильма в космосе увеличили приток потенциальных космотуристов
Съемки фильма в космосе увеличили приток потенциальных космотуристов
Съемки фильма "Вызов" в космосе привели увеличили приток потенциальных космотуристов
2021-10-26T14:21+0300
2021-10-26T14:21+0300
россия
фильм
космос
туризм
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Проведение российской командой съемок художественного фильма "Вызов" в космосе увеличило заинтересованность потенциальных космических туристов. Все больше людей выражают желание лететь на российском космическом корабле "Союз", рассказал в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Есть приток желающих лететь на российской транспортной космической системе. О каком количестве идет речь, кто это, из каких они стран - это пока коммерческая тайна. Могу сказать лишь, что количество желающих полететь на "Союзе" сильно увеличилось", - рассказал Рогозин.Как сообщалось ранее, компания-оператор космического туризма Space Adventures фиксирует рост интереса потенциальных туристов к полетам на российском корабле "Союз" на фоне состоявшегося визита "киноэкипажа" на МКС."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и "Роскосмосом". Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.Проект привлек внимание широкой аудитории. Все этапы подготовки к полету демонстрировались в эфире Первого канала. Трансляция запуска с космодрома Байконур корабля с "киноэкипажем" набрала в интернете более 13 миллионов просмотров.Сейчас стоимость турпутевки на МКС - около 50 миллионов долларов США, рассказали ранее в Space Adventures. Компания также сообщала, что к ним в том числе обращались российские граждане, но отказались из-за длительного периода подготовки и невозможности на этот срок отказаться от работы. В то же время ранее командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал РИА Новости, что полет "киноэкипажа" на МКС позволил Центру подготовки космонавтов разработать и протестировать укороченную методику подготовки участников космического полета, которая может заинтересовать именно таких потенциальных туристов, которые не могут на длительное время расстаться с работой.
https://ru.sputnik.md/20211005/zapusk-soiuz-siomochnaea-gruppa-45279693.html
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фильм, космос, туризм

Съемки фильма в космосе увеличили приток потенциальных космотуристов

14:21 26.10.2021
© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL / Перейти в фотобанкЧлен съемочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18"
Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Sergei Savostyanov / POOL
/
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Ранее российской командой был снят первый в мировой истории художественного фильм в космосе - проект "Вызов".
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Проведение российской командой съемок художественного фильма "Вызов" в космосе увеличило заинтересованность потенциальных космических туристов. Все больше людей выражают желание лететь на российском космическом корабле "Союз", рассказал в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Есть приток желающих лететь на российской транспортной космической системе. О каком количестве идет речь, кто это, из каких они стран - это пока коммерческая тайна. Могу сказать лишь, что количество желающих полететь на "Союзе" сильно увеличилось", - рассказал Рогозин.
Как сообщалось ранее, компания-оператор космического туризма Space Adventures фиксирует рост интереса потенциальных туристов к полетам на российском корабле "Союз" на фоне состоявшегося визита "киноэкипажа" на МКС.
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и "Роскосмосом". Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию перед стартом космического корабля Союз МС-19 - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Фото
Звездное кино: запуск корабля "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов"
5 октября, 17:50
Проект привлек внимание широкой аудитории. Все этапы подготовки к полету демонстрировались в эфире Первого канала. Трансляция запуска с космодрома Байконур корабля с "киноэкипажем" набрала в интернете более 13 миллионов просмотров.
Сейчас стоимость турпутевки на МКС - около 50 миллионов долларов США, рассказали ранее в Space Adventures. Компания также сообщала, что к ним в том числе обращались российские граждане, но отказались из-за длительного периода подготовки и невозможности на этот срок отказаться от работы. В то же время ранее командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал РИА Новости, что полет "киноэкипажа" на МКС позволил Центру подготовки космонавтов разработать и протестировать укороченную методику подготовки участников космического полета, которая может заинтересовать именно таких потенциальных туристов, которые не могут на длительное время расстаться с работой.
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