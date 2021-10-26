https://ru.sputnik.md/20211026/semki-filma-v-kosmose-uvelichili-pritok-potentsialnykh-kosmoturistov-45902770.html

Съемки фильма в космосе увеличили приток потенциальных космотуристов

Съемки фильма в космосе увеличили приток потенциальных космотуристов

Съемки фильма "Вызов" в космосе привели увеличили приток потенциальных космотуристов

2021-10-26T14:21+0300

2021-10-26T14:21+0300

2021-10-26T14:21+0300

россия

фильм

космос

туризм

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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Проведение российской командой съемок художественного фильма "Вызов" в космосе увеличило заинтересованность потенциальных космических туристов. Все больше людей выражают желание лететь на российском космическом корабле "Союз", рассказал в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Есть приток желающих лететь на российской транспортной космической системе. О каком количестве идет речь, кто это, из каких они стран - это пока коммерческая тайна. Могу сказать лишь, что количество желающих полететь на "Союзе" сильно увеличилось", - рассказал Рогозин.Как сообщалось ранее, компания-оператор космического туризма Space Adventures фиксирует рост интереса потенциальных туристов к полетам на российском корабле "Союз" на фоне состоявшегося визита "киноэкипажа" на МКС."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и "Роскосмосом". Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.Проект привлек внимание широкой аудитории. Все этапы подготовки к полету демонстрировались в эфире Первого канала. Трансляция запуска с космодрома Байконур корабля с "киноэкипажем" набрала в интернете более 13 миллионов просмотров.Сейчас стоимость турпутевки на МКС - около 50 миллионов долларов США, рассказали ранее в Space Adventures. Компания также сообщала, что к ним в том числе обращались российские граждане, но отказались из-за длительного периода подготовки и невозможности на этот срок отказаться от работы. В то же время ранее командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал РИА Новости, что полет "киноэкипажа" на МКС позволил Центру подготовки космонавтов разработать и протестировать укороченную методику подготовки участников космического полета, которая может заинтересовать именно таких потенциальных туристов, которые не могут на длительное время расстаться с работой.

https://ru.sputnik.md/20211005/zapusk-soiuz-siomochnaea-gruppa-45279693.html

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