https://ru.sputnik.md/20211026/sovet-assotsiatsia-es-moldova-45922749.html
Совет ассоциации ЕС-Молдова проведет свое шестое заседание
Совет ассоциации ЕС-Молдова проведет свое шестое заседание
Представители правительства Молдовы примут участие в Совете ассоциации, обсудят спектр сотрудничества ЕС и Молдовы
2021-10-26T21:25+0300
2021-10-26T21:25+0300
2021-10-26T22:35+0300
политика
молдова
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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Совет ассоциации Евросоюз-Молдова проведет свое шестое заседание, сообщает пресс-служба правительства.Сопредседателями встречи будут представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.Главу правительства будут сопровождать вице-премьер, глава МИДЕИ Нику Попеску, министр экономики Серджиу Гайбу и министр юстиции Серджиу Литвиненко.В повестке заседания — вопросы политического сближения ЕС и Молдовы, сотрудничество в области безопасности и внешней политики, торговля и энергетическое взаимодействие.Ожидается, что Наталья Гаврилица подпишет Соглашение об участии в программе Horizon Europe, ключевую программу финансирования исследований и инноваций, которая направлена на борьбу с изменением климата, помогает достичь целей устойчивого развития ООН и стимулирует конкурентоспособность и рост.В ходе визита представители правительства Молдовы встретятся с официальными лицами Евросоюза.
https://ru.sputnik.md/20211017/moldova-es-45590155.html
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молдова, ассоциация с евросоюзом, ассоциация рм-ес
Совет ассоциации ЕС-Молдова проведет свое шестое заседание
21:25 26.10.2021 (обновлено: 22:35 26.10.2021)
По соглашению об ассоциации с ЕС Совет является наднациональным руководящим органом и его решения Молдова должна выполнять.
КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Совет ассоциации Евросоюз-Молдова проведет свое шестое заседание, сообщает пресс-служба правительства.
Сопредседателями встречи будут представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.
Главу правительства будут сопровождать вице-премьер, глава МИДЕИ Нику Попеску, министр экономики Серджиу Гайбу и министр юстиции Серджиу Литвиненко.
В повестке заседания — вопросы политического сближения ЕС и Молдовы, сотрудничество в области безопасности и внешней политики, торговля и энергетическое взаимодействие.
Ожидается, что Наталья Гаврилица подпишет Соглашение об участии в программе Horizon Europe, ключевую программу финансирования исследований и инноваций, которая направлена на борьбу с изменением климата, помогает достичь целей устойчивого развития ООН и стимулирует конкурентоспособность и рост.
В ходе визита представители правительства Молдовы встретятся с официальными лицами Евросоюза.