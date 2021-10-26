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Суд Амстердама постановил вернуть коллекцию скифского золота Украине
Суд Амстердама постановил вернуть коллекцию скифского золота Украине
Реакция музейных работников и официальных лиц Крыма на решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине
2021-10-26T17:45+0300
2021-10-26T17:48+0300
культура
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скифское золото
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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Апелляционный суд Амстердама назвал коллекцию скифского золота, находящеюся на территории Нидерландов, украинской собственностью, передает корреспондент РИА Новости.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев была вывезена на выставку "Крым – золотой остров в Черном море" в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В марте 2014 года Крым после референдума о статусе автономии воссоединился с Россией. Украинские власти предъявили свои права на экспонаты из крымских музеев, находившиеся на выставке в Амстердаме. В Крыму действия Украины назвали попыткой рейдерского захвата коллекции. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Суд также постановил, что музей, в котором находится коллекция, в данный момент должен передать ее на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму". При этом решение Апелляционного суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, говорится в постановлении инстанции.Решение амстердамского суда вызвало негативную реакцию у представителей музейного сообщества Крыма. Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал передачу коллекции скифского золота Украине грубым пренебрежением правами и интересами крымчан.Он подчеркнул, что нет никаких гарантий сохранности крымской коллекции скифского золота на Украине."Мы не знаем, что там будет происходить. Опасение за будущее коллекции у нас есть", – сказал Мальгин.При этом власти Украины пока не определились , что будет с коллекцией и даже не определились с местом ее хранения."Храниться они будут на Украине, очевидно, будем выбирать место и обсуждать с Министерством культуры. Я уверен, что есть много мест на Украине, где достойно и надежно могли бы эти драгоценности храниться. Поэтому давайте дождемся решения и будем определяться", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.По его мнению, артефакты можно передать на хранение в Софийский собор в Киеве. "Есть много мест, начиная от святой Софии Киевской и заканчивая другими объектами на Украине, не только в Киеве", – добавил он.Глава Крыма Сергей Аксенов назвал коллекцию скифского золота неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма и призвал продолжить борьбу за возвращение ценностей.Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина в свою очередь заявила, что решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет обжаловано."Будем говорить с адвокатами, что мы еще можем сделать. Мы готовы обжаловать решение и идти до конца. Когда-то же разум должен возобладать. Это же страшный мировой прецедент – передел культурного наследия. Это ни к чему хорошему не приведет в мире", – заявила Умрихина информагентству.Министерство культуры РФ выразило поддержку музейщикам Крыма в стремлении вернуть скифское золото.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, следят ли за судьбой скифского золота в администрации президента, отметил, что тема скифского золота важна для АП."В основном этим, конечно, занимаются наши юристы и Министерство культуры. Конечно, эта тема важна для всех нас, поэтому, конечно", – заявил Песков.
https://ru.sputnik.md/20161214/skifskoe-zoloto-sud-krym-10337880.html
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в мире, украина, россия, скифское золото

Суд Амстердама постановил вернуть коллекцию скифского золота Украине

17:45 26.10.2021 (обновлено: 17:48 26.10.2021)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкФрагмент верхнего яруса золотой пекторали
Фрагмент верхнего яруса золотой пекторали - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / РИА Новости
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Решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине вызвало критику со стороны музейных работников и официальных лиц Крыма.
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Апелляционный суд Амстердама назвал коллекцию скифского золота, находящеюся на территории Нидерландов, украинской собственностью, передает корреспондент РИА Новости.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев была вывезена на выставку "Крым – золотой остров в Черном море" в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В марте 2014 года Крым после референдума о статусе автономии воссоединился с Россией. Украинские власти предъявили свои права на экспонаты из крымских музеев, находившиеся на выставке в Амстердаме. В Крыму действия Украины назвали попыткой рейдерского захвата коллекции. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Суд также постановил, что музей, в котором находится коллекция, в данный момент должен передать ее на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму". При этом решение Апелляционного суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, говорится в постановлении инстанции.
Решение амстердамского суда вызвало негативную реакцию у представителей музейного сообщества Крыма. Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал передачу коллекции скифского золота Украине грубым пренебрежением правами и интересами крымчан.

"Я расцениваю это решение как грубое пренебрежение правами и интересами крымчан, как плевок в душу народа Крыма. Это отвратительное решение, которое является образцом двойных стандартов", – заявил Мальгин в интервью информагентству.

Он подчеркнул, что нет никаких гарантий сохранности крымской коллекции скифского золота на Украине.
"Мы не знаем, что там будет происходить. Опасение за будущее коллекции у нас есть", – сказал Мальгин.
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При этом власти Украины пока не определились , что будет с коллекцией и даже не определились с местом ее хранения.
"Храниться они будут на Украине, очевидно, будем выбирать место и обсуждать с Министерством культуры. Я уверен, что есть много мест на Украине, где достойно и надежно могли бы эти драгоценности храниться. Поэтому давайте дождемся решения и будем определяться", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его мнению, артефакты можно передать на хранение в Софийский собор в Киеве. "Есть много мест, начиная от святой Софии Киевской и заканчивая другими объектами на Украине, не только в Киеве", – добавил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал коллекцию скифского золота неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма и призвал продолжить борьбу за возвращение ценностей.
Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина в свою очередь заявила, что решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет обжаловано.
"Будем говорить с адвокатами, что мы еще можем сделать. Мы готовы обжаловать решение и идти до конца. Когда-то же разум должен возобладать. Это же страшный мировой прецедент – передел культурного наследия. Это ни к чему хорошему не приведет в мире", – заявила Умрихина информагентству.
Министерство культуры РФ выразило поддержку музейщикам Крыма в стремлении вернуть скифское золото.
"Минкультуры поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть экспонаты. Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы – это общеизвестное профессиональное правило", – говорится в сообщении пресс-службы Минкульта РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, следят ли за судьбой скифского золота в администрации президента, отметил, что тема скифского золота важна для АП.
"В основном этим, конечно, занимаются наши юристы и Министерство культуры. Конечно, эта тема важна для всех нас, поэтому, конечно", – заявил Песков.
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