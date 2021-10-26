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https://ru.sputnik.md/20211026/tsentr-kishinev-provalilas-chast-dorogi-45929387.html
В центре Кишинева провалилась часть дороги
В центре Кишинева провалилась часть дороги
На одной из центральных улиц Кишинева образовался провал прямо посреди проезжей части.
2021-10-26T23:04+0300
2021-10-26T23:04+0300
в молдове
кишинев
молдова
провал
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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. На одной из центральных улиц Кишинева образовался провал прямо посреди проезжей части. Об инциденте сообщил примар столицы Ион Чебан.Кишиневский градоначальник сообщил, что речь идет об одном из самых оживленных мест города на пересечении улиц Измаильской, 31-го августа и Букурешть.Причиной возникновения провала Чебан назвал повреждение подземных коммуникационных систем.Муниципальные предприятия Apa Canal и Exdrupo уже приступили к выполнению ремонтных работ, на время проведения которых автомобилистам столицы рекомендовано объезжать этот участок дороги. Общественный транспорт был перенаправлен с указанных улиц.
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в молдове, кишинев, молдова, провал

В центре Кишинева провалилась часть дороги

23:04 26.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausS-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău
S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Транспорт на одной из оживленных улиц столицы перекрыто движение из-за обвала проезжей части.
КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. На одной из центральных улиц Кишинева образовался провал прямо посреди проезжей части. Об инциденте сообщил примар столицы Ион Чебан.
Кишиневский градоначальник сообщил, что речь идет об одном из самых оживленных мест города на пересечении улиц Измаильской, 31-го августа и Букурешть.
Причиной возникновения провала Чебан назвал повреждение подземных коммуникационных систем.
Муниципальные предприятия Apa Canal и Exdrupo уже приступили к выполнению ремонтных работ, на время проведения которых автомобилистам столицы рекомендовано объезжать этот участок дороги. Общественный транспорт был перенаправлен с указанных улиц.
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