https://ru.sputnik.md/20211026/tsentr-kishinev-provalilas-chast-dorogi-45929387.html

В центре Кишинева провалилась часть дороги

В центре Кишинева провалилась часть дороги

На одной из центральных улиц Кишинева образовался провал прямо посреди проезжей части.

2021-10-26T23:04+0300

2021-10-26T23:04+0300

2021-10-26T23:04+0300

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провал

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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. На одной из центральных улиц Кишинева образовался провал прямо посреди проезжей части. Об инциденте сообщил примар столицы Ион Чебан.Кишиневский градоначальник сообщил, что речь идет об одном из самых оживленных мест города на пересечении улиц Измаильской, 31-го августа и Букурешть.Причиной возникновения провала Чебан назвал повреждение подземных коммуникационных систем.Муниципальные предприятия Apa Canal и Exdrupo уже приступили к выполнению ремонтных работ, на время проведения которых автомобилистам столицы рекомендовано объезжать этот участок дороги. Общественный транспорт был перенаправлен с указанных улиц.

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в молдове, кишинев, молдова, провал