https://ru.sputnik.md/20211026/tsik-mestnye-vybory-45920767.html

Центризбирком утвердил дату местных выборов в двух населенных пунктах

Центризбирком утвердил дату местных выборов в двух населенных пунктах

В одном из случаев выборы назначили в связи с отставкой примара.

2021-10-26T21:46+0300

2021-10-26T21:46+0300

2021-10-26T21:46+0300

политика

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местные выборы

центризбирком

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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила дату местных выборов в коммуне Хородиште Резинского района, а также в коммуне Гетлово Оргеевского районаСогласно решению ЦИК, выборы состоятся 15 мая 2022 года. При этом в Хородиште выборы были назначены в связи с уходом примара в отставку. В Гетлово выборы назначены согласно сроку их проведения. Напомним, что в Молдове 21 ноября ожидаются местные выборы в ряде населенных пунктов. Новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:

https://ru.sputnik.md/20210920/tsik-plan-mestnye-vybori-44894132.html

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в молдове, молдова, местные выборы, центризбирком