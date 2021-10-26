Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211026/tsik-mestnye-vybory-45920767.html
Центризбирком утвердил дату местных выборов в двух населенных пунктах
Центризбирком утвердил дату местных выборов в двух населенных пунктах
В одном из случаев выборы назначили в связи с отставкой примара.
2021-10-26T21:46+0300
2021-10-26T21:46+0300
политика
в молдове
молдова
местные выборы
центризбирком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/02/37/023794_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9b48140c05ae22a990e33491c3c49253.jpg
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила дату местных выборов в коммуне Хородиште Резинского района, а также в коммуне Гетлово Оргеевского районаСогласно решению ЦИК, выборы состоятся 15 мая 2022 года. При этом в Хородиште выборы были назначены в связи с уходом примара в отставку. В Гетлово выборы назначены согласно сроку их проведения. Напомним, что в Молдове 21 ноября ожидаются местные выборы в ряде населенных пунктов. Новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
https://ru.sputnik.md/20210920/tsik-plan-mestnye-vybori-44894132.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/02/37/023794_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_b9c5ad51690c8773a2d92f740e365771.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, местные выборы, центризбирком

Центризбирком утвердил дату местных выборов в двух населенных пунктах

21:46 26.10.2021
© SputnikИзбирательная урна
Избирательная урна - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В двух населенных пунктах Молдовы пройдут выборы примара, дата их проведения утверждена Центризбиркомом.
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила дату местных выборов в коммуне Хородиште Резинского района, а также в коммуне Гетлово Оргеевского района
Согласно решению ЦИК, выборы состоятся 15 мая 2022 года.
При этом в Хородиште выборы были назначены в связи с уходом примара в отставку. В Гетлово выборы назначены согласно сроку их проведения.
Напомним, что в Молдове 21 ноября ожидаются местные выборы в ряде населенных пунктов. Новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
муниципии Бельцы;
коммуне Князевка Леовского района.
Выборы в парламент Молдовы 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
Общество
ЦИК утвердил план подготовки к местным выборам в 15 населенных пунктах
20 сентября, 15:49
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:42Может ли Молдова остаться без контракта с "Газпромом"
22:20Курс валют на среду: все основные валюты рванули вверх
21:46Центризбирком утвердил дату местных выборов в двух населенных пунктах
21:25Совет ассоциации ЕС-Молдова проведет свое шестое заседание
21:25Кишинев не признает долг "Молдовагаза". Что о нем известно?
20:59Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
20:31Поисковики Молдовы: ищем родственников сержанта Шмелева
20:02Евросоюз обещал поддержать Молдову с газовым кризисом
19:33Еще миллион кубов газа в Молдову поставит компания из Нидерландов
19:22Посольство РФ осудило акт героизации нацистских преступников в Кишиневе
19:11Откуда взялся в Кишиневе памятник в честь пособников нацизма
18:49Немеренко прокомментировала возможность вакцинации детей против COVID-19
18:21Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой
18:14Кику прогнозирует цену на газ в Молдове на уровне 22,5 лея за кубометр
17:45Суд Амстердама постановил вернуть коллекцию скифского золота Украине
17:18Кишинев посетит секретарь Союза журналистов России
16:47Эксперт рассказал, могла ли оказаться в Молдове скрипка Страдивари
16:16Центр вакцинации от COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику
15:36Мощь на приколе: база консервации тепловозов "Железной дороги Молдовы"
15:21Из Молдовы пытались вывезти скрипку Страдивари за два миллиона евро