https://ru.sputnik.md/20211026/tsik-mestnye-vybory-45920767.html
Центризбирком утвердил дату местных выборов в двух населенных пунктах
Центризбирком утвердил дату местных выборов в двух населенных пунктах
В одном из случаев выборы назначили в связи с отставкой примара.
2021-10-26T21:46+0300
2021-10-26T21:46+0300
2021-10-26T21:46+0300
политика
в молдове
молдова
местные выборы
центризбирком
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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила дату местных выборов в коммуне Хородиште Резинского района, а также в коммуне Гетлово Оргеевского районаСогласно решению ЦИК, выборы состоятся 15 мая 2022 года. При этом в Хородиште выборы были назначены в связи с уходом примара в отставку. В Гетлово выборы назначены согласно сроку их проведения. Напомним, что в Молдове 21 ноября ожидаются местные выборы в ряде населенных пунктов. Новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
https://ru.sputnik.md/20210920/tsik-plan-mestnye-vybori-44894132.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, местные выборы, центризбирком
Центризбирком утвердил дату местных выборов в двух населенных пунктах
В двух населенных пунктах Молдовы пройдут выборы примара, дата их проведения утверждена Центризбиркомом.
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила дату местных выборов в коммуне Хородиште Резинского района, а также в коммуне Гетлово Оргеевского района
Согласно решению ЦИК, выборы состоятся 15 мая 2022 года.
При этом в Хородиште выборы были назначены в связи с уходом примара в отставку. В Гетлово выборы назначены согласно сроку их проведения.
Напомним, что в Молдове 21 ноября ожидаются местные выборы в ряде населенных пунктов. Новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
коммуне Князевка Леовского района.