https://ru.sputnik.md/20211026/vyydet-li-moldova-iz-sng-na-fone-gazovogo-krizisa-otvet-premera-45906448.html

Выйдет ли Молдова из СНГ на фоне газового кризиса: ответ премьера

Выйдет ли Молдова из СНГ на фоне газового кризиса: ответ премьера

Наталья Гаврилица рассказала, как молдавские власти оценивают участие страны в СНГ.

2021-10-26T12:50+0300

2021-10-26T12:50+0300

2021-10-26T13:19+0300

политика

в молдове

молдова

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Молдавские власти не рассматривают выход из Содружества Независимых Государств (СНГ), об этом заявила в эфире телепередачи премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, отвечая на вопрос о возможном выходе из содружества. Она подчеркнула, что у Молдовы по-прежнему остаются в повестке важные вопросы для граждан и предпринимателей. "Это касается доступа к рынку СНГ, прав мигрантов. Продолжаем диалог и в рамках этой организации", - добавила премьер.Также Гаврилица ответила на вопрос, пересмотрит ли Молдова свое отношение к СНГ, если контракт на поставку газа между "Молдовагазом" и "Газпромом" не будет подписан. "Мы говорили во время нашей кампании и наша позиция остается неизменной. Мы хотим сбалансированную внешнюю политику, основанную на интересах граждан Молдовы, где бы они не находились", - заявила глава кабмина. Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что 27 октября проведет встречу в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.Накануне Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находились в Москве, где продолжали переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

https://ru.sputnik.md/20211026/gavrilitsa-soglashenii-naftogaz-energocom-nepravda-45904323.html

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в молдове, молдова, наталья гаврилица