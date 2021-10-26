https://ru.sputnik.md/20211026/zakharova-vstrecha-glava-mid-normandskaea-chetverka-rezultaty-45901037.html
Захарова - о встрече глав МИД "нормандской четверки": нужны результаты
Захарова - о встрече глав МИД "нормандской четверки": нужны результаты
Захарова - о встрече глав МИД "нормандской четверки": нужны результаты
2021-10-26T13:55+0300
2021-10-26T13:55+0300
2021-10-26T13:55+0300
россия
нормандская четверка
мария захарова
мид
глава
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу возможной встречи глав МИД "нормандской четверки" по Донбассу. Захарова отметила, что главы МИД России, Украины, ФРГ и Франции могут собраться, если в этой встрече будет смысл, передает РИА Новости."Суть такого подхода заключается в одном: встреча должна принести результат, встреча должна принести конкретный эффект в виде достижения либо какого-то результата, каких-то договоренностей, практических мер, шагов, которые привели бы к улучшению ситуации...", - сказала она в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ru.sputnik.md/20210520/snyatyy-na-donbasse-film-opolchenochka-uvidyat-v-80-stranakh-mira-34816001.html
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нормандская четверка, мария захарова, мид, глава
Захарова - о встрече глав МИД "нормандской четверки": нужны результаты
"Нормандская четверка" - встреча глав МИД России, Украины, ФРГ и Франции.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу возможной встречи глав МИД "нормандской четверки" по Донбассу. Захарова отметила, что главы МИД России, Украины, ФРГ и Франции могут собраться, если в этой встрече будет смысл, передает РИА Новости
.
"Суть такого подхода заключается в одном: встреча должна принести результат, встреча должна принести конкретный эффект в виде достижения либо какого-то результата, каких-то договоренностей, практических мер, шагов, которые привели бы к улучшению ситуации...", - сказала она в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
"Встреча ради встречи, ради отработки информационно-политической кампании, с которой возится киевский режим, смысла никакого не имеет", - добавила она.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.