https://ru.sputnik.md/20211026/zakharova-vstrecha-glava-mid-normandskaea-chetverka-rezultaty-45901037.html

Захарова - о встрече глав МИД "нормандской четверки": нужны результаты

Захарова - о встрече глав МИД "нормандской четверки": нужны результаты

Захарова - о встрече глав МИД "нормандской четверки": нужны результаты

2021-10-26T13:55+0300

2021-10-26T13:55+0300

2021-10-26T13:55+0300

россия

нормандская четверка

мария захарова

мид

глава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/06/31570809_0:0:2847:1602_1920x0_80_0_0_c3d4a2b2fbc4e0caa2dddc17091d3079.jpg

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу возможной встречи глав МИД "нормандской четверки" по Донбассу. Захарова отметила, что главы МИД России, Украины, ФРГ и Франции могут собраться, если в этой встрече будет смысл, передает РИА Новости."Суть такого подхода заключается в одном: встреча должна принести результат, встреча должна принести конкретный эффект в виде достижения либо какого-то результата, каких-то договоренностей, практических мер, шагов, которые привели бы к улучшению ситуации...", - сказала она в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ru.sputnik.md/20210520/snyatyy-na-donbasse-film-opolchenochka-uvidyat-v-80-stranakh-mira-34816001.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нормандская четверка, мария захарова, мид, глава