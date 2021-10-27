https://ru.sputnik.md/20211027/aktualnoe-obuchenie-start-sputnikpro-molodye-zhurnalist-sng-45932665.html

Актуальное обучение - стартовал SputnikPro для молодых журналистов из СНГ

Актуальное обучение - стартовал SputnikPro для молодых журналистов из СНГ

В штаб-квартире Sputnik в Москве стартовал очный модуль для журналистов из СНГ

2021-10-27T09:49+0300

2021-10-27T09:49+0300

2021-10-27T10:36+0300

снг

обучение

журналисты

sputnikpro — международный просветительский проект

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МОСКВА, 27 окт - Sputnik. В стенах Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве стартовала очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ. Среди участников – журналисты телеканалов PRIME (Молдова) и Седьмого канала (Казахстан), Абхазской Государственной Телерадиокомпании (Абхазия), Гомельского городского радио (Белоруссия), Caspian International Broadcasting Company (Азербайджан), порталов kundemi.kg (Киргизия), halva.tj (Таджикистан), erit.am (Армения) и других. Мастер-классы в штаб-квартире Sputnik рассчитаны на два дня.В рамках мероприятий просветительского проекта участники познакомятся с практикой работы современного мультимедийного СМИ, узнают о стратегиях присутствия медиа в социальных сетях, особенностях ведения Telegram-каналов, а также порассуждают о фейковых новостях в глобальном медиапространстве. Во время практических мастер-классов молодые журналисты под руководством экспертов Sputnik проработают варианты решения задач, стоящих перед медиа."В последнее время часто приходится слышать о конвергенции разных журналистских профессий, когда один человек должен уметь и брать интервью, и фотографировать, и вести социальные сети, и монтировать видео. Такой креативный подход мы стремимся применять на наших обучающих модулях SputnikPro", — отметил заместитель главного редактора Sputnik Андрей Благодыренко.Журналист молодежного портала erit.am Яна Шахраманян прокомментировала старт проекта: "У нас прошли пока только первые лекции, но я успела заметить, что здесь мы разбираем очень интересные, а главное, современные темы. Часто бывает, что в таких программах касаются уже неактуальных для работающего журналиста вопросов, а здесь именно те темы, с которыми мы сталкивается каждый день".Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ru.sputnik.md/20211017/prodvinut-video-sputnikpro-sekrety-45570774.html

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снг, обучение, журналисты, sputnikpro — международный просветительский проект