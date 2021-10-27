Актуальное обучение - стартовал SputnikPro для молодых журналистов из СНГ
09:49 27.10.2021 (обновлено: 10:36 27.10.2021)
© Sputnik / Нина ЗотинаВ штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
© Sputnik / Нина Зотина
В ходе двухдневных курсов обучения для молодых журналистов рассматриваются актуальные вопросы работы СМИ.
МОСКВА, 27 окт - Sputnik. В стенах Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве стартовала очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ. Среди участников – журналисты телеканалов PRIME (Молдова) и Седьмого канала (Казахстан), Абхазской Государственной Телерадиокомпании (Абхазия), Гомельского городского радио (Белоруссия), Caspian International Broadcasting Company (Азербайджан), порталов kundemi.kg (Киргизия), halva.tj (Таджикистан), erit.am (Армения) и других. Мастер-классы в штаб-квартире Sputnik рассчитаны на два дня.
В рамках мероприятий просветительского проекта участники познакомятся с практикой работы современного мультимедийного СМИ, узнают о стратегиях присутствия медиа в социальных сетях, особенностях ведения Telegram-каналов, а также порассуждают о фейковых новостях в глобальном медиапространстве. Во время практических мастер-классов молодые журналисты под руководством экспертов Sputnik проработают варианты решения задач, стоящих перед медиа.
"В последнее время часто приходится слышать о конвергенции разных журналистских профессий, когда один человек должен уметь и брать интервью, и фотографировать, и вести социальные сети, и монтировать видео. Такой креативный подход мы стремимся применять на наших обучающих модулях SputnikPro", — отметил заместитель главного редактора Sputnik Андрей Благодыренко.
Журналист молодежного портала erit.am Яна Шахраманян прокомментировала старт проекта: "У нас прошли пока только первые лекции, но я успела заметить, что здесь мы разбираем очень интересные, а главное, современные темы. Часто бывает, что в таких программах касаются уже неактуальных для работающего журналиста вопросов, а здесь именно те темы, с которыми мы сталкивается каждый день".
© Sputnik / Нина ЗотинаВ штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
1/4
© Sputnik / Нина Зотина
В штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
© Sputnik / Нина ЗотинаВ штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
2/4
© Sputnik / Нина Зотина
В штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
© Sputnik / Нина ЗотинаВ штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
3/4
© Sputnik / Нина Зотина
В штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
© Sputnik / Нина ЗотинаВ штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
4/4
© Sputnik / Нина Зотина
В штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
1/4
© Sputnik / Нина Зотина
В штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
2/4
© Sputnik / Нина Зотина
В штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
3/4
© Sputnik / Нина Зотина
В штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
4/4
© Sputnik / Нина Зотина
В штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
17 октября, 11:48
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.