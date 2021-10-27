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Болгария внесла Молдову в список "красной зоны": как теперь путешествовать
Болгария внесла Молдову в список "красной зоны": как теперь путешествовать
Для граждан Молдовы ужесточили правила въезда в еще одну страну.
2021-10-27T19:51+0300
2021-10-27T20:00+0300
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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Власти Болгарии внесли Молдову в список стран "красной зоны" и изменили для граждан страны правила въезда, которые вступят в силу 30 октября. Согласно новым ограничениям, граждане Молдовы не имеют права въезжать на территорию Болгарии, за исключением следующих категорий лиц: Что касается условий транзита, граждане Молдовы могут продолжать транзит через территорию Болгарии в направлении следования в Молдову. В случае поездки в другие государства, которая предполагает транзит через территорию Болгарии, граждане должны иметь документы, гарантирующие, что они смогут немедленно покинуть территорию страны.
https://ru.sputnik.md/20210818/tofilat-zheleznodorozhnye-reysy-bolgaria-rumynia-ukraina-43971149.html
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Болгария внесла Молдову в список "красной зоны": как теперь путешествовать

19:51 27.10.2021 (обновлено: 20:00 27.10.2021)
CC BY-SA 3.0 / Bin im Garten / National Palace of CultureСофия, Болгария
София, Болгария - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Bin im Garten / National Palace of Culture
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Болгария ограничила для граждан Молдовы въезд в страну из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с COVID.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Власти Болгарии внесли Молдову в список стран "красной зоны" и изменили для граждан страны правила въезда, которые вступят в силу 30 октября.
Согласно новым ограничениям, граждане Молдовы не имеют права въезжать на территорию Болгарии, за исключением следующих категорий лиц:
1.
граждане Болгарии, лица с постоянным или долгосрочным видом на жительство на территории Болгарии, а также члены их семей;
2.
граждане стран-членов ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарской конфедерации, а также члены их семей, выезжающие из государств-членов Европейского союза, Европейской экономической зоны или Швейцарии;
3.
медицинские специалисты, медицинские работники, социальные работники и их руководители, если цель поездки связана с выполнением ими своих профессиональных обязанностей;
4.
работники, участвующие в перевозке лекарств, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, в том числе для их установки и обслуживания;
5.
лица, занимающие официальные должности (главы государств, члены правительств и прочие), члены делегаций, а также дипломаты, члены административного и технического персонала дипломатических представительств иностранных государств в Болгарии, должностные лица международных организаций, служащие вооруженных сил, служащие службы безопасности и общественного порядка и гуманитарные работники при исполнении ими своих обязанностей, а также члены их семей;
6.
лица, путешествующие в гуманитарных целях;
7.
сезонные работники сельского хозяйства и работники сферы туризма;
8.
иностранные граждане – для получения постановления о приобретении болгарского гражданства в соответствии с законом о болгарском гражданстве, заверенного письмом Министерства юстиции Республики Болгарии;
9.
иностранные граждане, поступившие в высшие учебные заведения Республики Болгария, подтвержденные документом, выданным высшим учебным заведением, а также обладатели визы типа D, выданной для целей обучения;
10.
лица, получившие согласие министра здравоохранения Болгарии или одного из заместителей министра здравоохранения, уполномоченного с этой целью, на основании аргументации с указанием всех соответствующих причин.
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Что касается условий транзита, граждане Молдовы могут продолжать транзит через территорию Болгарии в направлении следования в Молдову. В случае поездки в другие государства, которая предполагает транзит через территорию Болгарии, граждане должны иметь документы, гарантирующие, что они смогут немедленно покинуть территорию страны.
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