https://ru.sputnik.md/20211027/bolgariya-moldova-45955703.html

Болгария внесла Молдову в список "красной зоны": как теперь путешествовать

Болгария внесла Молдову в список "красной зоны": как теперь путешествовать

Для граждан Молдовы ужесточили правила въезда в еще одну страну.

2021-10-27T19:51+0300

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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Власти Болгарии внесли Молдову в список стран "красной зоны" и изменили для граждан страны правила въезда, которые вступят в силу 30 октября. Согласно новым ограничениям, граждане Молдовы не имеют права въезжать на территорию Болгарии, за исключением следующих категорий лиц: Что касается условий транзита, граждане Молдовы могут продолжать транзит через территорию Болгарии в направлении следования в Молдову. В случае поездки в другие государства, которая предполагает транзит через территорию Болгарии, граждане должны иметь документы, гарантирующие, что они смогут немедленно покинуть территорию страны.

https://ru.sputnik.md/20210818/tofilat-zheleznodorozhnye-reysy-bolgaria-rumynia-ukraina-43971149.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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