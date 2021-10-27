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https://ru.sputnik.md/20211027/cheban-na-kongresse-mestnykh-regionalnykh-vlastey-ce-strasburge-45932955.html
Чебан выступил на Конгрессе местных властей CЕ в Страсбурге
Чебан выступил на Конгрессе местных властей CЕ в Страсбурге
В своем выступлении в Страсбурге Ион Чебан затронул ряд проблем Кишинева, а также Молдовы в целом.
2021-10-27T10:13+0300
2021-10-27T10:13+0300
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кишинев
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан в качестве вице-президента Конгресса местных публичных властей Молдовы принимает участие в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который проходит в Страсбурге.В рамках открытия форума Чебан выступил перед делегациями разных стран с различными темами.Децентрализация местных властей Так, в своем выступлении примар упомянул важность децентрализации и развития муниципальных публичных администраций, чтобы они были более привлекательными для тех, кто хочет остаться и инвестировать в страну, это предоставит гражданам хорошо оплачиваемую работу и остановит отток населения за границу в поисках лучшей жизни.Он добавил, что в то же время 66% сотрудников, обосновавшихся за границей или уехавших туда работать, хотят вернуться и готовы инвестировать в Молдову, а участие диаспоры в местном развитии может быть полезным путем предоставления опыта и практических навыков "ноу-хау", накопленных за рубежом."Децентрализация и укрепление местной демократии - один из важнейших инструментов улучшения ситуации, повышения качества услуг и условий жизни и, как следствие, сокращения миграции и даже побуждения граждан к возвращению домой", - пояснил примар. Чебан уверен, что устойчивое экономическое развитие и создание новых рабочих мест тесно связаны с процессом реальной финансовой децентрализации, с увеличением возможностей местных бюджетов во всем, что означает создание инфраструктуры и необходимых условий работы для деловой среды.Документ подписан - рекомендации не выполняютсяДелегация Молдовы приветствовала подписание представителями молдавского правительства и Конгресса Дорожной карты по выполнению рекомендации №436 от 2019 года в области укрепления демократии и местной автономии в Молдове. Чебан обратил внимание на то, что с момента подписания этого важного документа прошло более полугода, но никаких конкретных действий не предпринималось. Поэтому Чебан обратился к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы с просьбой о повышении внимания и эффективном мониторинге выполнения обязательств, взятых на себя нынешними национальными властями Молдовы."Обязательства, предложенные CALM, были подписаны несколькими партиями, включая правящую партию ПДС, а также Партию социалистов", - добавил Чебан. Он подчеркнул, что пока что состоялась только одна встреча на парламентском уровне, но мало что изменилось.
https://ru.sputnik.md/20211026/covid-vactsinatsia-grafik-45913294.html
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в мире, кишинев, молдова

Чебан выступил на Конгрессе местных властей CЕ в Страсбурге

10:13 27.10.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaIon Ceban
Ion Ceban - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В своем выступлении в Страсбурге Ион Чебан затронул ряд проблем Кишинева, а также Молдовы в целом.
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан в качестве вице-президента Конгресса местных публичных властей Молдовы принимает участие в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который проходит в Страсбурге.
В рамках открытия форума Чебан выступил перед делегациями разных стран с различными темами.

Децентрализация местных властей

Так, в своем выступлении примар упомянул важность децентрализации и развития муниципальных публичных администраций, чтобы они были более привлекательными для тех, кто хочет остаться и инвестировать в страну, это предоставит гражданам хорошо оплачиваемую работу и остановит отток населения за границу в поисках лучшей жизни.

В настоящее время около 1 160 000 человек покинули Молдову или временно поселились за границей. Согласно последним данным, население республики составляет около 2,6 миллиона человек, не считая приднестровского региона

Ion Ceban - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Мэр Кишинева
Он добавил, что в то же время 66% сотрудников, обосновавшихся за границей или уехавших туда работать, хотят вернуться и готовы инвестировать в Молдову, а участие диаспоры в местном развитии может быть полезным путем предоставления опыта и практических навыков "ноу-хау", накопленных за рубежом.
"Децентрализация и укрепление местной демократии - один из важнейших инструментов улучшения ситуации, повышения качества услуг и условий жизни и, как следствие, сокращения миграции и даже побуждения граждан к возвращению домой", - пояснил примар.
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Чебан уверен, что устойчивое экономическое развитие и создание новых рабочих мест тесно связаны с процессом реальной финансовой децентрализации, с увеличением возможностей местных бюджетов во всем, что означает создание инфраструктуры и необходимых условий работы для деловой среды.

Документ подписан - рекомендации не выполняются

Делегация Молдовы приветствовала подписание представителями молдавского правительства и Конгресса Дорожной карты по выполнению рекомендации №436 от 2019 года в области укрепления демократии и местной автономии в Молдове.
Чебан обратил внимание на то, что с момента подписания этого важного документа прошло более полугода, но никаких конкретных действий не предпринималось.
Поэтому Чебан обратился к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы с просьбой о повышении внимания и эффективном мониторинге выполнения обязательств, взятых на себя нынешними национальными властями Молдовы.
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"Обязательства, предложенные CALM, были подписаны несколькими партиями, включая правящую партию ПДС, а также Партию социалистов", - добавил Чебан.
Он подчеркнул, что пока что состоялась только одна встреча на парламентском уровне, но мало что изменилось.
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