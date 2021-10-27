https://ru.sputnik.md/20211027/chto-zhdet-moldovagaz-i-moldavskikh-deputatov-45921384.html

Что ждет "Молдовагаз" и… молдавских депутатов

Что ждет "Молдовагаз" и… молдавских депутатов

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем причины газового кризиса в стране и обсуждаем последнее решение Конституционного суда. 27.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-27T08:30+0300

2021-10-27T08:30+0300

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У властей есть вопросы к "Молдовагазу" – по мнению премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы, которое она высказала в телеэфире, компания "Молдовагаз" должна выполнять действующие в стране законы о природном газе и другие нормы регулирования на рынке природного газа, которые приняты парламентом или одобрены НАРЭ."Есть определенные обязательства, которые АО "Молдовагаз" не выполнило. К примеру, непонятно было допущение снижения давления в газовой трубе ниже критического уровня, что заставило правительство объявить чрезвычайное положение и искать альтернативные источники для срочной покупки газа", - сказала премьер. Что ждет "Молдовагаз"?А также – Конституционный суд Молдовы дал положительное заключение на инициативу депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) внести поправки в Конституцию, что позволит ограничить депутатскую неприкосновенность.Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 70 Конституции, чтобы депутатов, которых подозревают в коррупции, отмывании денег, незаконном обогащении и злоупотреблении властью, могли задерживать, арестовывать и проводить у них обыски без обращения в законодательный орган за разрешением. Что теперь ждет депутатов парламента?Обо всем этом расскажут эксперты экономист Михаил Пойсик и юрист Павел Мидриган.

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2021

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