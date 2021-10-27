https://ru.sputnik.md/20211027/covid-19-moldova-45958075.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

2021-10-27T21:19+0300

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минздрав

статистика

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коронавирус

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КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1826 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечены девять случаев импорта инфекции: два – из Израиля и по одному из Италии, Турции, России, Нидерландов, Германии, Польши и Румынии. Общее число случаев заражения в стране достигло 332 625.У работников системы здравоохранения выявлено 28 случаев заражения: два – у врачей, 19 – у медсестер, 7 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 9838 тестов.Всего в больницах находится 3042 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 209 (к аппаратам ИВЛ подключены 20 человек).В то же время за сутки выздоровело 1474 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 310 306.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло 43 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 7619.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211018/vrach-otlichie-vaktsina-covid-19-dety-45667844.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

минздрав, статистика, заболевшие, в молдове