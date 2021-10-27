https://ru.sputnik.md/20211027/dorin-chirtoaca-ushel-politiki-pokinul-post-glavy-lp--munitsipalnyy-sovet-45934554.html

Дорин Киртоакэ ушел из политики: он покинул пост главы ЛП и муниципальный совет

Дорин Киртоакэ ушел из политики: он покинул пост главы ЛП и муниципальный совет

Киртоакэ недоволен ситуацией в стране, разочаровался в некоторых решениях властей и в знак протеста решил уйти из политики.

2021-10-27T11:22+0300

2021-10-27T11:22+0300

2021-10-27T11:25+0300

политика

в молдове

молдова

дорин киртоакэ

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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ решил уйти из политики, об этом он объявил на своей странице в Facebook. Киртоакэ заявил, что покидает пост председателя Либеральной партии и уходит из муниципального совета. Как отметил Киртоакэ, это решение он принял в "знак протеста" против нынешнего положения в стране, в частности, в юстиции. В этом контексте Киртоакэ напомнил о заведенных на него уголовных делах, которые, по его мнению, были сфабрикованы и "любое решение по ним станет политическим, а не актом юстиции"."Пока не вижу другого выхода, кроме как в знак протеста сложить с себя полномочия муниципального советника, отказаться от должности председателя ЛП и тем самым прервать свою политическую и общественную деятельность", - написал Киртоакэ. В то же время он подчеркнул, что останется в партии и не отказывается от своих политических убеждений. В своем заявлении Киртоакэ выразил разочарование нынешними властями, которые позволили вернуть на руководящие должности "людей режима Плахотнюка", имея в виду назначение и.о. генпрокурора Думитру Робу. Напомним, сразу после этого назначения Киртоакэ оспаривал решение в инстанциях. Киртоакэ выразил уверенность, что "с такими людьми борьба с коррупцией будет имитироваться", а позднее все это приведет "не только к дискредитации судебной реформы, но и к новой дискредитации европейского курса Молдовы".Как известно, бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ проходит обвиняемым по делу о платных парковках, превышении полномочий, а также нанесении ущерба в особо крупных размерах.

https://ru.sputnik.md/20211016/pavel-filip-otstavka-45563089.html

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в молдове, молдова, дорин киртоакэ