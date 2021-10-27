https://ru.sputnik.md/20211027/es-moldova-60-millionov-evro-45953757.html

ЕС может выделить Молдове 60 миллионов евро в качестве помощи в газовом кризисе

ЕС может выделить Молдове 60 миллионов евро в качестве помощи в газовом кризисе

Молдова получит помощь от ЕС, но в какие сроки и на каких условиях не сообщается.

2021-10-27T18:24+0300

2021-10-27T18:24+0300

2021-10-27T18:33+0300

общество

в мире

помощь

молдова

европейский союз

поставки газа

европейская комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44838510_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5673ef8d8d8a4c4d26dbd79f23732fa5.jpg

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) выделит Молдове 60 миллионов евро для борьбы с газовым кризисом, такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе. "Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдовы. Заседание Совета ассоциации ЕС-РМ, которое пройдет завтра, еще больше укрепит наше сотрудничество. Еврокомиссия выделит Молдове помощь в борьбе с энергетическим кризисом в размере 60 миллионов евро", – сообщила глава Еврокомиссии в своем Twitter.Однако когда и на каких условиях эта помощь будет получена, не сообщается. Ранее Урсула фон дел Ляйен пообещала помощь Молдове в телефонном разговоре с президентом Майей Санду. Наталья Гаврилица находится в Брюсселе вместе с молдавской делегацией в связи с проведением 28 октября шестого заседания Совета ассоциации Евросоюз-Молдова. В ходе визита Гаврилица уже подписала Соглашение об участии в программе Horizon Europe, ключевую программу финансирования исследований и инноваций, которая направлена ​​на борьбу с изменением климата, помогает достичь целей устойчивого развития ООН и стимулирует конкурентоспособность и рост.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).Очередной раунд переговоров продолжается в среду, 27 октября, в Санкт-Петербурге, где запланирована встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну. ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol.

https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-sankt-peterburgeproydet-vstrecha-gazprom-millerom-45871919.html

https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-skidka-tsena-gaz-predlozhenie-gazprom-45872380.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в мире, помощь, молдова, европейский союз, поставки газа, европейская комиссия