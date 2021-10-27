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ЕС может выделить Молдове 60 миллионов евро в качестве помощи в газовом кризисе
ЕС может выделить Молдове 60 миллионов евро в качестве помощи в газовом кризисе
Молдова получит помощь от ЕС, но в какие сроки и на каких условиях не сообщается.
2021-10-27T18:24+0300
2021-10-27T18:33+0300
общество
в мире
помощь
молдова
европейский союз
поставки газа
европейская комиссия
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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) выделит Молдове 60 миллионов евро для борьбы с газовым кризисом, такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе. "Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдовы. Заседание Совета ассоциации ЕС-РМ, которое пройдет завтра, еще больше укрепит наше сотрудничество. Еврокомиссия выделит Молдове помощь в борьбе с энергетическим кризисом в размере 60 миллионов евро", – сообщила глава Еврокомиссии в своем Twitter.Однако когда и на каких условиях эта помощь будет получена, не сообщается. Ранее Урсула фон дел Ляйен пообещала помощь Молдове в телефонном разговоре с президентом Майей Санду. Наталья Гаврилица находится в Брюсселе вместе с молдавской делегацией в связи с проведением 28 октября шестого заседания Совета ассоциации Евросоюз-Молдова. В ходе визита Гаврилица уже подписала Соглашение об участии в программе Horizon Europe, ключевую программу финансирования исследований и инноваций, которая направлена ​​на борьбу с изменением климата, помогает достичь целей устойчивого развития ООН и стимулирует конкурентоспособность и рост.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).Очередной раунд переговоров продолжается в среду, 27 октября, в Санкт-Петербурге, где запланирована встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну. ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol.
https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-sankt-peterburgeproydet-vstrecha-gazprom-millerom-45871919.html
https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-skidka-tsena-gaz-predlozhenie-gazprom-45872380.html
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Юлия Липовая
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в мире, помощь, молдова, европейский союз, поставки газа, европейская комиссия

ЕС может выделить Молдове 60 миллионов евро в качестве помощи в газовом кризисе

18:24 27.10.2021 (обновлено: 18:33 27.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдова получит помощь от ЕС, но в какие сроки и на каких условиях – не сообщается.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) выделит Молдове 60 миллионов евро для борьбы с газовым кризисом, такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе.
"Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдовы. Заседание Совета ассоциации ЕС-РМ, которое пройдет завтра, еще больше укрепит наше сотрудничество. Еврокомиссия выделит Молдове помощь в борьбе с энергетическим кризисом в размере 60 миллионов евро", – сообщила глава Еврокомиссии в своем Twitter.
Однако когда и на каких условиях эта помощь будет получена, не сообщается.
Ранее Урсула фон дел Ляйен пообещала помощь Молдове в телефонном разговоре с президентом Майей Санду.
Наталья Гаврилица находится в Брюсселе вместе с молдавской делегацией в связи с проведением 28 октября шестого заседания Совета ассоциации Евросоюз-Молдова.
В ходе визита Гаврилица уже подписала Соглашение об участии в программе Horizon Europe, ключевую программу финансирования исследований и инноваций, которая направлена ​​на борьбу с изменением климата, помогает достичь целей устойчивого развития ООН и стимулирует конкурентоспособность и рост.

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).
Очередной раунд переговоров продолжается в среду, 27 октября, в Санкт-Петербурге, где запланирована встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.
Алексей Миллер - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
Общество
Спыну: в среду в Санкт-Петербурге пройдет встреча с директором "Газпрома" Миллером
25 октября, 13:03

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Газпром - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
Экономика
Спыну назвал скидку на газ, которую предложил Молдове "Газпром"
25 октября, 13:14
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol.
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