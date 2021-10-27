https://ru.sputnik.md/20211027/es-novye-vozmozhnosty-snabzheniye-gaz-sevpotok-45934431.html

В ЕС заявили о новых возможностях для снабжения газом благодаря "Севпотоку"

В ЕС заявили о новых возможностях для снабжения газом благодаря "Севпотоку"

В Германии заявили о новых возможностях для снабжения газом стран Европы благодаря "Северному потоку-2"

2021-10-27T11:14+0300

2021-10-27T11:14+0300

2021-10-27T11:17+0300

возможности

европейский союз

газ

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. В Европе благодаря газопроводу "Северный поток - 2" появится больше возможностей для транспортировки газа в периоды высокого спроса, заявили РИА Новости в Минэкономики Германии.Министерство экономики и энергетики Германии во вторник предоставило германскому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока - 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС."Для обеспечения безопасности поставок в ЕС и страны-члены (включая Германию) трубопровод "Северный поток - 2" представляет собой новую и дополнительную пропускную способность для импорта природного газа. Дополнительная пропускная способность линии создает дополнительные возможности транспортировки и транспортные возможности... Это еще одна дорога, по которой газ идет из пункта А в пункт Б: из России в Германию, а отсюда во всю Европу", - заявили в ведомстве."Подобно новой дороге, "Северный поток - 2" создает больше возможностей и пропускных способностей для транспортировки, например, в периоды высокого спроса или когда ведутся строительные работы на других трубопроводах", - подчеркнули в министерстве.Газопровод "Северный поток - 2" проходит от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС. Сертификация будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых для сертификации документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия.

https://ru.sputnik.md/20211019/data-sertifikatsia-severnii-potok-2-45707289.html

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возможности, европейский союз, газ, северный поток-2