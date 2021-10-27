https://ru.sputnik.md/20211027/gazovyy-krizis-moldova-sandu-45957978.html

Газовый кризис в Молдове: почему Санду самоизолировалась в решении этого вопроса

Газовый кризис в Молдове: почему Санду самоизолировалась в решении этого вопроса

Эксперт прокомментировал ситуацию с газовыми переговорами между Молдовой и Россией, а также тот факт, почему президент Майя Санду не едет в Москву

2021-10-27T21:06+0300

2021-10-27T21:06+0300

2021-10-27T21:06+0300

радио

в молдове

кризис

майя санду

газ

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Рейтинг – один из самых главных залогов успеха любого политика или партии. От фактора народной поддержки или ее отсутствия зависит будущее любого политического формирования, а утратить доверие граждан можно в считанные месяцы или даже недели. На фоне того, что в Молдове введено чрезвычайное положение, а правительство не может достигнуть долговременных договоренностей о поставках природного газа в Молдову, в домах десятков тысяч граждан страны все еще холодно. В городах сотни многоэтажек так и не подключены к системе центрального отопления, а в районах и сельской местности топить газом стало непозволительной роскошью. Вызывает опасение у среднестатистических граждан и рост цен на продукты первой необходимости, который за минувший месяц составил 8%, а также на нефтепродукты и товары первой необходимости. Какое будущее ждет правительство PAS на фоне системного кризиса в стране? Почему представители этого политформирования самоустранились от дискуссий с гражданами? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком Корнелиу Чурей.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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в молдове, кризис, майя санду, газ, видео