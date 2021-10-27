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Газовый кризис в Молдове: почему Санду самоизолировалась в решении этого вопроса
Газовый кризис в Молдове: почему Санду самоизолировалась в решении этого вопроса
Эксперт прокомментировал ситуацию с газовыми переговорами между Молдовой и Россией, а также тот факт, почему президент Майя Санду не едет в Москву
2021-10-27T21:06+0300
2021-10-27T21:06+0300
радио
в молдове
кризис
майя санду
газ
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Рейтинг – один из самых главных залогов успеха любого политика или партии. От фактора народной поддержки или ее отсутствия зависит будущее любого политического формирования, а утратить доверие граждан можно в считанные месяцы или даже недели. На фоне того, что в Молдове введено чрезвычайное положение, а правительство не может достигнуть долговременных договоренностей о поставках природного газа в Молдову, в домах десятков тысяч граждан страны все еще холодно. В городах сотни многоэтажек так и не подключены к системе центрального отопления, а в районах и сельской местности топить газом стало непозволительной роскошью. Вызывает опасение у среднестатистических граждан и рост цен на продукты первой необходимости, который за минувший месяц составил 8%, а также на нефтепродукты и товары первой необходимости. Какое будущее ждет правительство PAS на фоне системного кризиса в стране? Почему представители этого политформирования самоустранились от дискуссий с гражданами? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком Корнелиу Чурей.
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Андрей Петрик
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Андрей Петрик
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в молдове, кризис, майя санду, газ, видео

Газовый кризис в Молдове: почему Санду самоизолировалась в решении этого вопроса

21:06 27.10.2021
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Аналитик рассказал о том, почему представители правящей в Молдове партии самоустранились от решения вопроса с газовым кризисом в стране.
Рейтинг – один из самых главных залогов успеха любого политика или партии. От фактора народной поддержки или ее отсутствия зависит будущее любого политического формирования, а утратить доверие граждан можно в считанные месяцы или даже недели.
На фоне того, что в Молдове введено чрезвычайное положение, а правительство не может достигнуть долговременных договоренностей о поставках природного газа в Молдову, в домах десятков тысяч граждан страны все еще холодно. В городах сотни многоэтажек так и не подключены к системе центрального отопления, а в районах и сельской местности топить газом стало непозволительной роскошью.
Вызывает опасение у среднестатистических граждан и рост цен на продукты первой необходимости, который за минувший месяц составил 8%, а также на нефтепродукты и товары первой необходимости.
Какое будущее ждет правительство PAS на фоне системного кризиса в стране? Почему представители этого политформирования самоустранились от дискуссий с гражданами? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком Корнелиу Чурей.
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