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Глава "Газпрома" провел встречу с делегацией Молдовы
Глава "Газпрома" провел встречу с делегацией Молдовы
В Петербурге прошел очередной раунд переговоров Молдовы с "Газпромом" по поставкам газа в республику. Есть ли результаты?
2021-10-27T23:05+0300
2021-10-27T23:05+0300
экономика
в молдове
россия
газпром
алексей миллер
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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. В Санкт-Петербурге в среду состоялась рабочая встреча главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера c вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома"Молдавская делегация находится в Петербурге для проведения очередного раунда переговоров по поставкам газа в республику.В пресс-службе российской компании также сообщили, что на прошедших в среду переговорах присутствовал также председателем правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.Отмечается, что в ходе встречи стороны продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в Молдову и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза".Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-sankt-peterburgeproydet-vstrecha-gazprom-millerom-45871919.html
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в молдове, россия, газпром, алексей миллер

Глава "Газпрома" провел встречу с делегацией Молдовы

23:05 27.10.2021
© Photo : ПАО "Газпром"Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Молдовы Андрей Спыну продолжили переговоры об условиях поставок газа
Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Молдовы Андрей Спыну продолжили переговоры об условиях поставок газа - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Photo : ПАО "Газпром"
Стороны переговоров обсудили условия нового контракта на поставку российского газа в Молдову и текущие вопросы взаимодействия.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. В Санкт-Петербурге в среду состоялась рабочая встреча главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера c вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома"
Молдавская делегация находится в Петербурге для проведения очередного раунда переговоров по поставкам газа в республику.
В пресс-службе российской компании также сообщили, что на прошедших в среду переговорах присутствовал также председателем правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Отмечается, что в ходе встречи стороны продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в Молдову и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза".
Алексей Миллер - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
Общество
Спыну: в среду в Санкт-Петербурге пройдет встреча с директором "Газпрома" Миллером
25 октября, 13:03

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
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