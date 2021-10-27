https://ru.sputnik.md/20211027/gazprom-gaza-evropa-45960963.html

Путин поручил "Газпрому" повысить объем газа в европейских хранилищах

Путин поручил "Газпрому" повысить объем газа в европейских хранилищах

Путин поручил "Газпрому" повысить объем газа в европейских хранилищах

2021-10-27T22:37+0300

2021-10-27T22:37+0300

2021-10-27T22:37+0300

экономика

россия

владимир путин

"газпром"

газ

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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" начать плановую работу по повышению объема газа в ПХГ компании, находящихся в Европе, сообщает РИА Новости.В ходе совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала, прошедшего в режиме видеоконференции, Путин попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера начать эту работу после того, как компания завершит закачку газа в российские ПХГ. Закачка, как ожидается, начнется не раньше 8 ноября, после того как будут полностью заполнены подземные ГХ в России."Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом", — заявил российский президент.Он также отметил, что на глобальных рынках энергоресурсов сложилась высокая конъюнктура, которая должна быть задействована не только для развития отрасли, но и регионов добычи газа. Это позволит создавать в этих регионах новые рабочие места, особо технологичные предприятия.Путин также подчеркнул, что "Газпром" полностью выполняет все соглашения с европейскими странами.Он также отметил, что "Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе, причем объем поставок оказался даже больше, чем тот, который сняли США с европейского рынка.

https://ru.sputnik.md/20211027/peskov-politicheskiy-usloviy-pri-peregovorakh-rf-i-moldovy-net-i-byt-ne-mozhet-45937962.html

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россия, владимир путин, "газпром", газ