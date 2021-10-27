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Путин поручил "Газпрому" повысить объем газа в европейских хранилищах
© Sputnik / Стрингер/
"Газпром" по поручению российского президента увеличит объем закачки газа в подземные хранилища Европы.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" начать плановую работу по повышению объема газа в ПХГ компании, находящихся в Европе, сообщает РИА Новости.
В ходе совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала, прошедшего в режиме видеоконференции, Путин попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера начать эту работу после того, как компания завершит закачку газа в российские ПХГ. Закачка, как ожидается, начнется не раньше 8 ноября, после того как будут полностью заполнены подземные ГХ в России.
В ходе совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала, прошедшего в режиме видеоконференции, Путин попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера начать эту работу после того, как компания завершит закачку газа в российские ПХГ. Закачка, как ожидается, начнется не раньше 8 ноября, после того как будут полностью заполнены подземные ГХ в России.
"Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом", — заявил российский президент.
Он также отметил, что на глобальных рынках энергоресурсов сложилась высокая конъюнктура, которая должна быть задействована не только для развития отрасли, но и регионов добычи газа. Это позволит создавать в этих регионах новые рабочие места, особо технологичные предприятия.
"Наряду с инвестициями в освоении месторождений необходимо сконцентрироваться на строительстве центров глубокой переработки сырья непосредственно в Ямало-Ненецком автономном округе", – добавил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что "Газпром" полностью выполняет все соглашения с европейскими странами.
"Ситуация в Европе наглядно показывает, насколько важно устойчивое надежное сотрудничество в энергетической сфере. "Газпром" полностью выполняет долгосрочные соглашения с европейскими странами", – сказал российский президент.
Он также отметил, что "Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе, причем объем поставок оказался даже больше, чем тот, который сняли США с европейского рынка.