Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211027/gazprom-gaza-evropa-45960963.html
Путин поручил "Газпрому" повысить объем газа в европейских хранилищах
Путин поручил "Газпрому" повысить объем газа в европейских хранилищах
Путин поручил "Газпрому" повысить объем газа в европейских хранилищах
2021-10-27T22:37+0300
2021-10-27T22:37+0300
экономика
россия
владимир путин
"газпром"
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2756/43/27564317_0:233:3083:1967_1920x0_80_0_0_e03fcd7912b812cef494313ee67c487b.jpg
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" начать плановую работу по повышению объема газа в ПХГ компании, находящихся в Европе, сообщает РИА Новости.В ходе совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала, прошедшего в режиме видеоконференции, Путин попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера начать эту работу после того, как компания завершит закачку газа в российские ПХГ. Закачка, как ожидается, начнется не раньше 8 ноября, после того как будут полностью заполнены подземные ГХ в России."Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом", — заявил российский президент.Он также отметил, что на глобальных рынках энергоресурсов сложилась высокая конъюнктура, которая должна быть задействована не только для развития отрасли, но и регионов добычи газа. Это позволит создавать в этих регионах новые рабочие места, особо технологичные предприятия.Путин также подчеркнул, что "Газпром" полностью выполняет все соглашения с европейскими странами.Он также отметил, что "Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе, причем объем поставок оказался даже больше, чем тот, который сняли США с европейского рынка.
https://ru.sputnik.md/20211027/peskov-politicheskiy-usloviy-pri-peregovorakh-rf-i-moldovy-net-i-byt-ne-mozhet-45937962.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2756/43/27564317_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_4b346251ca0789962ebb98ddf72a1030.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, владимир путин, "газпром", газ

Путин поручил "Газпрому" повысить объем газа в европейских хранилищах

22:37 27.10.2021
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
"Газпром" по поручению российского президента увеличит объем закачки газа в подземные хранилища Европы.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" начать плановую работу по повышению объема газа в ПХГ компании, находящихся в Европе, сообщает РИА Новости.

В ходе совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала, прошедшего в режиме видеоконференции, Путин попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера начать эту работу после того, как компания завершит закачку газа в российские ПХГ. Закачка, как ожидается, начнется не раньше 8 ноября, после того как будут полностью заполнены подземные ГХ в России.
"Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом", — заявил российский президент.
Он также отметил, что на глобальных рынках энергоресурсов сложилась высокая конъюнктура, которая должна быть задействована не только для развития отрасли, но и регионов добычи газа. Это позволит создавать в этих регионах новые рабочие места, особо технологичные предприятия.

"Наряду с инвестициями в освоении месторождений необходимо сконцентрироваться на строительстве центров глубокой переработки сырья непосредственно в Ямало-Ненецком автономном округе", – добавил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что "Газпром" полностью выполняет все соглашения с европейскими странами.
"Ситуация в Европе наглядно показывает, насколько важно устойчивое надежное сотрудничество в энергетической сфере. "Газпром" полностью выполняет долгосрочные соглашения с европейскими странами", – сказал российский президент.
Он также отметил, что "Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе, причем объем поставок оказался даже больше, чем тот, который сняли США с европейского рынка.
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
Песков: политических условий при переговорах РФ и Молдовы по газу нет и быть не может
12:17
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:37Путин поручил "Газпрому" повысить объем газа в европейских хранилищах
22:09Курс валют на четверг: евро дешевеет
21:47Ракетные стрельбы: Черноморский флот России провел учения
21:19Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
21:06Газовый кризис в Молдове: почему Санду самоизолировалась в решении этого вопроса
20:38В Молдову прибыла первая партия вакцины против гриппа
20:14Стал известен еще один поставщик газа в Молдову: кто выиграл конкурс 27 октября
19:51Болгария внесла Молдову в список "красной зоны": как теперь путешествовать
19:22Депутат PAS о закупке газа в Европе: это только на пользу Молдове
18:53Мэр Кишинева просит Минздрав установить кислородную станцию в Центре COVID-19
18:24ЕС может выделить Молдове 60 миллионов евро в качестве помощи в газовом кризисе
18:01Игнатьев: встреча в формате "5+2" в Стокгольме не состоится
17:19Университеты Приднестровья и Нижнего Новгорода договорились о сотрудничестве
16:51Подключено только 25% объектов – Чебан об отопительном сезоне в Кишиневе
16:21Путин: Россия стремится к взаимному признанию прививок
15:55Топливо все дороже: НАРЭ опубликовало максимальные цены
15:46В России вводят крупные штрафы за жестокое обращение с животными
15:32Министр культуры сообщил новые детали о скрипке Страдивари: досадная путаница
15:08Полиция задержала пять человек за торговлю оружием в интернете
14:44Сицилию затопило: жертвы, крупные разрушения и отключения электроэнергии