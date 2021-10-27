https://ru.sputnik.md/20211027/izrail-otkryvaetsya-dlya-turistov-privitykh-sputnikom-v-45933302.html

Израиль открывается для туристов, привитых "Спутником V"

Израиль открывается для туристов, привитых "Спутником V"

С 15 ноября туристы, привитые российской вакциной "Спутник V" получат доступ на территорию Израиля

2021-10-27T10:39+0300

2021-10-27T10:39+0300

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коронавирус

израиль

туристы

спутник v

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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. С 15 ноября туристы, привитые российской вакциной "Спутник V", получат доступ на территорию Израиля, передает РИА Новости. В ближайшее время ожидается юридическое утверждение инициативы израильскими властями.Источник отметил, что планируют начать пускать туристов с 15 ноября, но еще "должны утвердить окончательно - юридически нужно или утверждение кабмина или указ Минздрава, пока не ясно".Также туристам необходимо будет сдать серологический тест.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.В октябре было принято решение о приме туристов, привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ. В список вакцин, утвержденных на заседании, вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen.Туристы смогут въезжать в страну после прохождения полного курса вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминается.

https://ru.sputnik.md/20211020/delta-shtamm-izrail-moldova-45722024.html

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