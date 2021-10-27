https://ru.sputnik.md/20211027/kislorodnaya-stantsiya-covid-19-moldexpo-45951750.html

Мэр Кишинева просит Минздрав установить кислородную станцию в Центре COVID-19

Мэр Кишинева просит Минздрав установить кислородную станцию в Центре COVID-19

Ион Чебан указал на нехватку кислорода в одном из крупнейших центров, где лечат пациентов с COVID-19.

2021-10-27T18:53+0300

2021-10-27T18:53+0300

2021-10-27T18:53+0300

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коронавирус

ион чебан

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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Примэрия Кишинева обратилась в Минздрав с просьбой обеспечить кислородом Центр COVID-19 на территории Международного выставочного центра Moldexpo в столице. А именно организовать в центре кислородную станцию, поскольку именно здесь потребляют больше всего кислорода. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан. По его мнению, безопасная кислородная станция может быть установлена в короткие сроки. В то же время примар попросил, чтобы установка была оборудована в соответствии с правилами, установленными Агентством по техническому надзору. Чебан призвал также организовать пункты кислородной поддержки абсолютно во всех больницах (республиканских и муниципальных) путем адаптации и оснащения имеющихся помещений в этих учреждениях станциями и сетями, концентраторами и кислородными баллонами.Напомним, ранее примар Кишинева Ион Чебан жестко раскритиковал правительство Молдовы за неспособность эффективно бороться с пандемией COVID-19. Заявление кишиневский градоначальник сделал после совместного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-raskritikoval-vlasti-chetkie-stsenarii-borby-covid-19-45867618.html

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в молдове, ион чебан, молдова, кишинев