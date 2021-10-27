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Курс валют на четверг: евро дешевеет
Курс валют на четверг: евро дешевеет
Доллар продолжает дорожать, евро падает
2021-10-27T22:09+0300
2021-10-27T22:09+0300
курс валют
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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 28 октября. Евро и доллар США, как и другие основные валюты, подорожают расти по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле на три бана и закрепится на уровне 20,3375 лея.Доллар вырастет в цене на три бана и будет стоить 17,5407 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 28 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2496 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6650 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,1099 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20211021/moldovy-vyplatit-kompensatsii-za-gaz-mvf-45760998.html
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Евгений Чебан
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курс валют

Курс валют на четверг: евро дешевеет

22:09 27.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 28 октября. Евро и доллар США, как и другие основные валюты, подорожают расти по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дешевле на три бана и закрепится на уровне 20,3375 лея.
Доллар вырастет в цене на три бана и будет стоить 17,5407 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.
Газ - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
Общество
Власти Молдовы намерены выплачивать компенсации за газ из денег МВФ
21 октября, 14:23
В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.
За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.
Что касается остальных валют, то 28 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2496 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6650 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,1099 в пересчете на национальную валюту.
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