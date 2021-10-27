https://ru.sputnik.md/20211027/ministr-kultura-detali-skripka-stradivari-putanitsa-45948593.html
Министр культуры сообщил новые детали о скрипке Страдивари: досадная путаница
Министр культуры сообщил новые детали о скрипке Страдивари: досадная путаница
Министр культуры Молдовы сообщил новые детали о скрипке Страдивари: досадная путаница
2021-10-27T15:32+0300
2021-10-27T15:32+0300
2021-10-27T15:40+0300
детали
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в молдове
молдова
серджиу продан
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Стало известно, кто пытался вывезти из Молдовы скрипку работы Антонио Страдивари - это известная молдавская скрипачка Александра Конунова. Во вторник в кишиневском аэропорту была остановлена женщина, которая пыталась провести в Россию скрипку, в сопроводительных документах которой указано, что это инструмент работы Страдивари и стоит порядка двух миллионов евро. Инструмент изъяли для проведения экспертизы и начали расследование. Эту ситуацию прокомментировал министр культуры Серджиу Продан. "Это досадная путаница и чрезмерное рвение. Минкульт находится на связи с Александрой и прилагает все усилия, чтобы как можно скорее прояснить ситуацию. Прошу представителей СМИ и комментаторов в социальных сетях воздержаться от сенсационных заголовков и ярлыков в адрес одного из лучших скрипачей Молдовы", - написал Продан на своей странице в Facebook. По его данным, нет оснований сомневаться в том, что Конунова законно владеет этой скрипкой, и подтверждение будет вскоре предоставлено. Этот инцидент также прокомментировал писатель Георге Еризану. По его словам, скрипку изъяли таможенники и планируется отправить ее на склад Национального банка. Кроме того, открыто уголовное преследование и об этом случае уведомили все профильные органы. Александра Конунова - талантливая молдавская скрипачка. Уже несколько лет она живет в швейцарском городе Лозанна. Александра стала известна после того, как выиграла несколько престижных международных музыкальных конкурсов. Одно из главных ее достижений - второе место на сложнейшем международном конкурсе имени Петра Чайковского, который проходит в Москве.
https://ru.sputnik.md/20211026/ekspert-moldova-skripka-stradivari-45916269.html
https://ru.sputnik.md/20200420/muzyka-s-balkona-skripachka-raduet-sosedey-klassicheskoy-muzykoy-29952687.html
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детали, министр, в молдове, молдова, серджиу продан
Министр культуры сообщил новые детали о скрипке Страдивари: досадная путаница
15:32 27.10.2021 (обновлено: 15:40 27.10.2021)
На ситуацию с провозом скрипки Страдивари через Молдову отреагировал министр культуры, он вступился за музыканта, у которого нашли инструмент.
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Стало известно, кто пытался вывезти из Молдовы скрипку работы Антонио Страдивари - это известная молдавская скрипачка Александра Конунова.
Во вторник в кишиневском аэропорту была остановлена женщина, которая пыталась провести в Россию скрипку, в сопроводительных документах которой указано, что это инструмент работы Страдивари и стоит порядка двух миллионов евро. Инструмент изъяли для проведения экспертизы и начали расследование.
Эту ситуацию прокомментировал министр культуры Серджиу Продан.
"Это досадная путаница и чрезмерное рвение. Минкульт находится на связи с Александрой и прилагает все усилия, чтобы как можно скорее прояснить ситуацию. Прошу представителей СМИ и комментаторов в социальных сетях воздержаться от сенсационных заголовков и ярлыков в адрес одного из лучших скрипачей Молдовы", - написал Продан на своей странице в Facebook.
По его данным, нет оснований сомневаться в том, что Конунова законно владеет этой скрипкой, и подтверждение будет вскоре предоставлено.
Этот инцидент также прокомментировал писатель Георге Еризану. По его словам, скрипку изъяли таможенники и планируется отправить ее на склад Национального банка. Кроме того, открыто уголовное преследование и об этом случае уведомили все профильные органы.
Александра Конунова - талантливая молдавская скрипачка. Уже несколько лет она живет в швейцарском городе Лозанна. Александра стала известна после того, как выиграла несколько престижных международных музыкальных конкурсов. Одно из главных ее достижений - второе место на сложнейшем международном конкурсе имени Петра Чайковского, который проходит в Москве.