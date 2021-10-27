Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211027/minzdrav-ne-smog-podtverdit-novyy-shtamm-covid-19-rebenka-moldovy-45941126.html
Минздраву еще не подтвердили данные о новом штамме COVID-19 у ребенка из Молдовы
Минздраву еще не подтвердили данные о новом штамме COVID-19 у ребенка из Молдовы
По официальным канала молдавским властям пока не подтвердили такие данные, которые ранее появились в прессе.
2021-10-27T13:18+0300
2021-10-27T13:33+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
ребенок
штаммы
алла немеренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1b/43267749_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_aae1380a693acf85e4ebf6ec8fe2a031.jpg
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Молдавский Минздрав не смог подтвердить информацию о наличии нового варианта штамма "дельта", который якобы нашли недавно у 11-летнего мальчика, прибывшего в Израиль из Молдовы.Она добавила, что когда Минздрав Израиля проинформирует Молдову, тогда власти смогут предпринять действия, которые предусмотрены в эпидемиологическом протоколе.Вирус был обнаружен у мальчика 20 октября при проверке в аэропорту Бен-Гурион. О новой мутации штамма "дельта" сообщали до этого британские ученые, ей дали название AY.4.2. Предполагается, что этот вариант вируса может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире.В тот же день молдавский Минздрав заявил, что проверит информацию. В министерстве также рассказали, что в республике продолжается подготовка к тому, чтобы в местных лабораториях могли выявлять новые штаммы вируса. Напомним, на данный момент лаборатории в Молдове не позволяют выявлять новые варианты COVID-19, чтобы подтвердить их наличие у пациентов из нашей страны, власти отправляли пробы за границу.
https://ru.sputnik.md/20211020/minzdrav-novyy-covid-moldova-45727444.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1b/43267749_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_24d7d4bf4eba922e505c7d23cea125e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, минздрав, ребенок, штаммы, алла немеренко

Минздраву еще не подтвердили данные о новом штамме COVID-19 у ребенка из Молдовы

13:18 27.10.2021 (обновлено: 13:33 27.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
По официальным каналам молдавским властям пока не подтвердили данные о заражении ребенка новым штаммом, которые ранее появились в прессе.
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Молдавский Минздрав не смог подтвердить информацию о наличии нового варианта штамма "дельта", который якобы нашли недавно у 11-летнего мальчика, прибывшего в Израиль из Молдовы.

"Этот случай нам не был подтвержден по официальным каналам Министерством здравоохранения Израиля. Поэтому мы не идентифицировали этого человека и не можем получить ни одного анализа или пообщаться с семьей", - заявила на пресс-конференции глава Минздрава Алла Немеренко.

Она добавила, что когда Минздрав Израиля проинформирует Молдову, тогда власти смогут предпринять действия, которые предусмотрены в эпидемиологическом протоколе.
Вирус был обнаружен у мальчика 20 октября при проверке в аэропорту Бен-Гурион. О новой мутации штамма "дельта" сообщали до этого британские ученые, ей дали название AY.4.2. Предполагается, что этот вариант вируса может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире.
Скорая - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
Коронавирус
Минздрав – о новом варианте коронавируса, найденном у ребенка из Молдовы
20 октября, 12:05
В тот же день молдавский Минздрав заявил, что проверит информацию.
В министерстве также рассказали, что в республике продолжается подготовка к тому, чтобы в местных лабораториях могли выявлять новые штаммы вируса.
Напомним, на данный момент лаборатории в Молдове не позволяют выявлять новые варианты COVID-19, чтобы подтвердить их наличие у пациентов из нашей страны, власти отправляли пробы за границу.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:46В России вводят крупные штрафы за жестокое обращение с животными
15:32Министр культуры сообщил новые детали о скрипке Страдивари: досадная путаница
15:08Полиция задержала пять человек за торговлю оружием в интернете
14:44Сицилию затопило: жертвы, крупные разрушения и отключения электроэнергии
14:15От России требуют проводить опыты на людях: стало ясно, кто за это платит
13:46Стало известно, где остановятся футболисты "Интера" в Молдове
13:18Минздраву еще не подтвердили данные о новом штамме COVID-19 у ребенка из Молдовы
12:57Страшная находка в уборной предприятия в Кишиневе: что обнаружила полиция
12:17Песков: политических условий при переговорах РФ и Молдовы по газу нет и быть не может
11:52Немеренко: надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке "Спутника V"
11:49В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа
11:22Дорин Киртоакэ ушел из политики: он покинул пост главы ЛП и муниципальный совет
11:14В ЕС заявили о новых возможностях для снабжения газом благодаря "Севпотоку"
10:39Израиль открывается для туристов, привитых "Спутником V"
10:13Чебан выступил на Конгрессе местных властей CЕ в Страсбурге
09:49Актуальное обучение - стартовал SputnikPro для молодых журналистов из СНГ
09:26Где в Кишиневе 27 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Унгуряну: власть Молдовы нуждается в помощи
08:49Пока все спали: "Спутник V" против нового штамма, детская вакцина и самый богатый человек
08:30Что ждет "Молдовагаз" и… молдавских депутатов