https://ru.sputnik.md/20211027/minzdrav-ne-smog-podtverdit-novyy-shtamm-covid-19-rebenka-moldovy-45941126.html
Минздраву еще не подтвердили данные о новом штамме COVID-19 у ребенка из Молдовы
Минздраву еще не подтвердили данные о новом штамме COVID-19 у ребенка из Молдовы
По официальным канала молдавским властям пока не подтвердили такие данные, которые ранее появились в прессе.
2021-10-27T13:18+0300
2021-10-27T13:18+0300
2021-10-27T13:33+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
ребенок
штаммы
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Молдавский Минздрав не смог подтвердить информацию о наличии нового варианта штамма "дельта", который якобы нашли недавно у 11-летнего мальчика, прибывшего в Израиль из Молдовы.Она добавила, что когда Минздрав Израиля проинформирует Молдову, тогда власти смогут предпринять действия, которые предусмотрены в эпидемиологическом протоколе.Вирус был обнаружен у мальчика 20 октября при проверке в аэропорту Бен-Гурион. О новой мутации штамма "дельта" сообщали до этого британские ученые, ей дали название AY.4.2. Предполагается, что этот вариант вируса может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире.В тот же день молдавский Минздрав заявил, что проверит информацию. В министерстве также рассказали, что в республике продолжается подготовка к тому, чтобы в местных лабораториях могли выявлять новые штаммы вируса. Напомним, на данный момент лаборатории в Молдове не позволяют выявлять новые варианты COVID-19, чтобы подтвердить их наличие у пациентов из нашей страны, власти отправляли пробы за границу.
https://ru.sputnik.md/20211020/minzdrav-novyy-covid-moldova-45727444.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, минздрав, ребенок, штаммы, алла немеренко
Минздраву еще не подтвердили данные о новом штамме COVID-19 у ребенка из Молдовы
13:18 27.10.2021 (обновлено: 13:33 27.10.2021)
По официальным каналам молдавским властям пока не подтвердили данные о заражении ребенка новым штаммом, которые ранее появились в прессе.
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Молдавский Минздрав не смог подтвердить информацию о наличии нового варианта штамма "дельта", который якобы нашли недавно у 11-летнего мальчика, прибывшего в Израиль из Молдовы.
"Этот случай нам не был подтвержден по официальным каналам Министерством здравоохранения Израиля. Поэтому мы не идентифицировали этого человека и не можем получить ни одного анализа или пообщаться с семьей", - заявила на пресс-конференции глава Минздрава Алла Немеренко.
Она добавила, что когда Минздрав Израиля проинформирует Молдову, тогда власти смогут предпринять действия, которые предусмотрены в эпидемиологическом протоколе.
Вирус был обнаружен у мальчика 20 октября при проверке в аэропорту Бен-Гурион. О новой мутации штамма "дельта" сообщали до этого британские ученые, ей дали название AY.4.2. Предполагается, что этот вариант вируса может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире.
В тот же день молдавский Минздрав заявил, что проверит информацию.
В министерстве также рассказали, что в республике продолжается подготовка к тому, чтобы в местных лабораториях могли выявлять новые штаммы вируса.
Напомним, на данный момент лаборатории в Молдове не позволяют выявлять новые варианты COVID-19, чтобы подтвердить их наличие у пациентов из нашей страны, власти отправляли пробы за границу.