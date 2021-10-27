https://ru.sputnik.md/20211027/minzdrav-ne-smog-podtverdit-novyy-shtamm-covid-19-rebenka-moldovy-45941126.html

Минздраву еще не подтвердили данные о новом штамме COVID-19 у ребенка из Молдовы

Минздраву еще не подтвердили данные о новом штамме COVID-19 у ребенка из Молдовы

По официальным канала молдавским властям пока не подтвердили такие данные, которые ранее появились в прессе.

2021-10-27T13:18+0300

2021-10-27T13:18+0300

2021-10-27T13:33+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

ребенок

штаммы

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Молдавский Минздрав не смог подтвердить информацию о наличии нового варианта штамма "дельта", который якобы нашли недавно у 11-летнего мальчика, прибывшего в Израиль из Молдовы.Она добавила, что когда Минздрав Израиля проинформирует Молдову, тогда власти смогут предпринять действия, которые предусмотрены в эпидемиологическом протоколе.Вирус был обнаружен у мальчика 20 октября при проверке в аэропорту Бен-Гурион. О новой мутации штамма "дельта" сообщали до этого британские ученые, ей дали название AY.4.2. Предполагается, что этот вариант вируса может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире.В тот же день молдавский Минздрав заявил, что проверит информацию. В министерстве также рассказали, что в республике продолжается подготовка к тому, чтобы в местных лабораториях могли выявлять новые штаммы вируса. Напомним, на данный момент лаборатории в Молдове не позволяют выявлять новые варианты COVID-19, чтобы подтвердить их наличие у пациентов из нашей страны, власти отправляли пробы за границу.

https://ru.sputnik.md/20211020/minzdrav-novyy-covid-moldova-45727444.html

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в молдове, молдова, минздрав, ребенок, штаммы, алла немеренко