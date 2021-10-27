https://ru.sputnik.md/20211027/moldova-vaktsina-gripp-45957192.html

В Молдову прибыла первая партия вакцины против гриппа

В Молдову прибыла первая партия вакцины против гриппа

Власти Молдовы выделили 7 миллионов леев на закупку вакцин против гриппа.

2021-10-27T20:38+0300

2021-10-27T20:38+0300

2021-10-27T20:38+0300

вакцина

грипп

прививка

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2008/65/20086567_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_b43cd168f856dd5c9eb6c7ae5c4d9b7d.jpg

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Национальная медицинская страховая компания Молдовы (НМСК) выделила во вторник, 26 октября, более семи миллионов леев из фонда профилактических мероприятий на закупку первой партии вакцины против гриппа на сезон 2021-2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба НМСК. Вакцина корейского производства одобрена в Республике Молдова, а ее состав соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для северного полушария на сезон 2021-2022 годов. Сумма, предусмотренная в фонде профилактических мероприятий для закупки вакцины против гриппа в 2021 году, составляет более 18 миллионов леев на 129 тысяч доз.

https://ru.sputnik.md/20211021/minzdrav-moldovy-peregovory-sputnik-v-45764962.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

вакцина, грипп, прививка, в молдове, молдова