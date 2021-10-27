https://ru.sputnik.md/20211027/moldova-vaktsina-gripp-45957192.html
В Молдову прибыла первая партия вакцины против гриппа
В Молдову прибыла первая партия вакцины против гриппа
Власти Молдовы выделили 7 миллионов леев на закупку вакцин против гриппа.
2021-10-27T20:38+0300
2021-10-27T20:38+0300
2021-10-27T20:38+0300
вакцина
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прививка
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Национальная медицинская страховая компания Молдовы (НМСК) выделила во вторник, 26 октября, более семи миллионов леев из фонда профилактических мероприятий на закупку первой партии вакцины против гриппа на сезон 2021-2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба НМСК. Вакцина корейского производства одобрена в Республике Молдова, а ее состав соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для северного полушария на сезон 2021-2022 годов. Сумма, предусмотренная в фонде профилактических мероприятий для закупки вакцины против гриппа в 2021 году, составляет более 18 миллионов леев на 129 тысяч доз.
https://ru.sputnik.md/20211021/minzdrav-moldovy-peregovory-sputnik-v-45764962.html
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Евгений Чебан
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вакцина, грипп, прививка, в молдове, молдова
В Молдову прибыла первая партия вакцины против гриппа
Власти Молдовы выделили более семи миллионов леев на закупку вакцины против гриппа.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Национальная медицинская страховая компания Молдовы (НМСК) выделила во вторник, 26 октября, более семи миллионов леев из фонда профилактических мероприятий на закупку первой партии вакцины против гриппа на сезон 2021-2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба НМСК.
"Партия из 49 850 доз прибыла в нашу страну на этой неделе и была направлена на склад вакцин при Национальном агентстве общественного здравоохранения", — сообщают в компании.
Вакцина корейского производства одобрена в Республике Молдова, а ее состав соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для северного полушария на сезон 2021-2022 годов.
"Вакцина будет доставлена в территориальные центры здравоохранения, которые распределят ее согласно существующим планам для иммунизации против сезонного гриппа людей из групп повышенного риска", — говорится в сообщении НМСК.
Сумма, предусмотренная в фонде профилактических мероприятий для закупки вакцины против гриппа в 2021 году, составляет более 18 миллионов леев на 129 тысяч доз.