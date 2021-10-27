https://ru.sputnik.md/20211027/nare-tseny-toplivo-45948326.html
Топливо все дороже: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Топливо все дороже: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Опубликованы новые максимальные цены на топливо, действительные на 28 октября.
2021-10-27T15:55+0300
2021-10-27T15:55+0300
2021-10-27T15:55+0300
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные с 28 октября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на семь банов и достигнет 21,77 лея.Цена на дизтопливо вырастет на четыре бана и составит 18,76 лея за литр.Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
https://ru.sputnik.md/20211019/rost-tsena-toplivo-45702109.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ
Топливо все дороже: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Стоимость топлива меняется каждый день, но не в сторону снижения. НАРЭ опубликовало максимальные цены на четверг.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные с 28 октября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на семь банов и достигнет 21,77 лея.
Цена на дизтопливо вырастет на четыре бана и составит 18,76 лея за литр.
Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты.
"В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.
В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.