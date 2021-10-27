https://ru.sputnik.md/20211027/nemerenko-nadeemsya-kak-mozhno-skoree-podpisat-kontrakt-o-zakupke-sputnika-v-45936454.html
Немеренко: надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке "Спутника V"
Немеренко: надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке "Спутника V"
Немеренко: молдавские власти продолжают переговоры с российской стороной для закупки вакцины против коронавируса "Спутник V"
2021-10-27T11:52+0300
2021-10-27T11:52+0300
2021-10-27T12:17+0300
коронавирус
в молдове
молдова
спутник v
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Молдавские власти продолжают переговоры с российской стороной для закупки вакцины против коронавируса "Спутник V", об этом сообщила глава Минздрава Алла Немеренко на пресс-конференции в среду. Ранее глава Минздрава сообщила об этом на слушаниях в парламенте Молдовы, отвечая на обвинения оппозиции, что власти не обеспечивают страну вакциной, пользующейся большим спросом и доверием у населения. "Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ru.sputnik.md/20211004/voz-pretenzii-sputnik-v-45250071.html
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в молдове, молдова, спутник v, алла немеренко
Немеренко: надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке "Спутника V"
11:52 27.10.2021 (обновлено: 12:17 27.10.2021)
Министр здравоохранения подчеркнула важность обеспечения доступа граждан к выбранной вакцине.
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Молдавские власти продолжают переговоры с российской стороной для закупки вакцины против коронавируса "Спутник V", об этом сообщила глава Минздрава Алла Немеренко на пресс-конференции в среду.
"Министерство здравоохранения Молдовы ведет переговоры о закупке вакцины "Спутник V". Для нас очень важно, чтобы граждане, которые выбирают определенный препарат, имели доступ к вакцине. Мы надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке", - отметила Немеренко.
Ранее глава Минздрава сообщила об этом на слушаниях в парламенте Молдовы, отвечая на обвинения оппозиции, что власти не обеспечивают страну вакциной, пользующейся большим спросом и доверием у населения.
"Спутник V" в Молдове
В Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.
Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.