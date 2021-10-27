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Стало известно, где остановятся футболисты "Интера" в Молдове
Стало известно, где остановятся футболисты "Интера" в Молдове
Перед матчем с "Шерифом" чемпион Италии остановится в Тирасполе.
2021-10-27T13:46+0300
2021-10-27T13:58+0300
спорт
в молдове
фк "шериф"
футболисты
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ТИРАСПОЛЬ, 27 окт. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тирасполь готовится к встрече с миланским "Интером". Через неделю итальянский клуб прилетит в Молдову, чтобы сыграть с "Шерифом" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 3 ноября.Чемпион Италии остановится в одной из гостиниц в центре Тирасполя. Информацию для Sputnik подтвердили в самом отеле.“Итальянский клуб забронировал всю гостиницу под основной состав. Это не касается второй команды, которая 3 ноября сыграет против молодежной команды "Шерифа" в Юношеской Лиге чемпионов. Пока неизвестно, где будет жить молодежь "Интера" – в Кишиневе или у нас в спорткомплексе", - заявила управляющая гостиницей Ольга Ягубова.В отеле отметили, что райдер итальянского клуба ничем не отличается от запросов предыдущих соперников "Шерифа" по Лиге чемпионов. Единственное – итальянская делегация больше по составу. Ожидается приезд около 60-ти гостей."Информация, как в прошлый раз, может варьироваться. "Шахтер", например, заявил одно количество человек, а приехало другое. Вы же понимаете, что пандемия сейчас. Люди болеют, травмируются и так далее", - уточнила директор гостиничного комплекса Ирина Николова.В гостинице ожидают приезд "Интера" 2 ноября и после игры футболистов не ждут: итальянцы возвращаются в Милан сразу после матча.Ответный матч группового этапа Лиги чемпионов между "Интером" и "Шерифом" пройдет 3 ноября в Тирасполе. В первой встрече чемпион Молдовы уступил лучшему клубу Италии со счетом 1:3, но удержался на вершине группы D.
https://ru.sputnik.md/20211024/dadu-sherif-liga-chempionov-inter-45854679.html
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в молдове, фк "шериф", футболисты

Стало известно, где остановятся футболисты "Интера" в Молдове

13:46 27.10.2021 (обновлено: 13:58 27.10.2021)
© Sputnik / Sorokopud JuliaДом Советов
Дом Советов - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Перед матчем с "Шерифом" чемпион Италии остановится в Тирасполе.
ТИРАСПОЛЬ, 27 окт. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тирасполь готовится к встрече с миланским "Интером". Через неделю итальянский клуб прилетит в Молдову, чтобы сыграть с "Шерифом" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 3 ноября.
Чемпион Италии остановится в одной из гостиниц в центре Тирасполя. Информацию для Sputnik подтвердили в самом отеле.
“Итальянский клуб забронировал всю гостиницу под основной состав. Это не касается второй команды, которая 3 ноября сыграет против молодежной команды "Шерифа" в Юношеской Лиге чемпионов. Пока неизвестно, где будет жить молодежь "Интера" – в Кишиневе или у нас в спорткомплексе", - заявила управляющая гостиницей Ольга Ягубова.
© Sputnik / Sorokopud JuliaГостиница “Россия“
Гостиница “Россия“ - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
Гостиница “Россия“
© Sputnik / Sorokopud Julia
В отеле отметили, что райдер итальянского клуба ничем не отличается от запросов предыдущих соперников "Шерифа" по Лиге чемпионов. Единственное – итальянская делегация больше по составу. Ожидается приезд около 60-ти гостей.
"Информация, как в прошлый раз, может варьироваться. "Шахтер", например, заявил одно количество человек, а приехало другое. Вы же понимаете, что пандемия сейчас. Люди болеют, травмируются и так далее", - уточнила директор гостиничного комплекса Ирина Николова.
В гостинице ожидают приезд "Интера" 2 ноября и после игры футболистов не ждут: итальянцы возвращаются в Милан сразу после матча.
Ответный матч группового этапа Лиги чемпионов между "Интером" и "Шерифом" пройдет 3 ноября в Тирасполе. В первой встрече чемпион Молдовы уступил лучшему клубу Италии со счетом 1:3, но удержался на вершине группы D.
Матч Интер - “Шериф“ - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
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Сергей Даду – о "Шерифе" в Лиге чемпионов: дома дадут "Интеру" бой
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