https://ru.sputnik.md/20211027/ostanovka-futbolisty-inter-moldova-45942319.html

Стало известно, где остановятся футболисты "Интера" в Молдове

Стало известно, где остановятся футболисты "Интера" в Молдове

Перед матчем с "Шерифом" чемпион Италии остановится в Тирасполе.

2021-10-27T13:46+0300

2021-10-27T13:46+0300

2021-10-27T13:58+0300

спорт

в молдове

фк "шериф"

футболисты

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ТИРАСПОЛЬ, 27 окт. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тирасполь готовится к встрече с миланским "Интером". Через неделю итальянский клуб прилетит в Молдову, чтобы сыграть с "Шерифом" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 3 ноября.Чемпион Италии остановится в одной из гостиниц в центре Тирасполя. Информацию для Sputnik подтвердили в самом отеле.“Итальянский клуб забронировал всю гостиницу под основной состав. Это не касается второй команды, которая 3 ноября сыграет против молодежной команды "Шерифа" в Юношеской Лиге чемпионов. Пока неизвестно, где будет жить молодежь "Интера" – в Кишиневе или у нас в спорткомплексе", - заявила управляющая гостиницей Ольга Ягубова.В отеле отметили, что райдер итальянского клуба ничем не отличается от запросов предыдущих соперников "Шерифа" по Лиге чемпионов. Единственное – итальянская делегация больше по составу. Ожидается приезд около 60-ти гостей."Информация, как в прошлый раз, может варьироваться. "Шахтер", например, заявил одно количество человек, а приехало другое. Вы же понимаете, что пандемия сейчас. Люди болеют, травмируются и так далее", - уточнила директор гостиничного комплекса Ирина Николова.В гостинице ожидают приезд "Интера" 2 ноября и после игры футболистов не ждут: итальянцы возвращаются в Милан сразу после матча.Ответный матч группового этапа Лиги чемпионов между "Интером" и "Шерифом" пройдет 3 ноября в Тирасполе. В первой встрече чемпион Молдовы уступил лучшему клубу Италии со счетом 1:3, но удержался на вершине группы D.

https://ru.sputnik.md/20211024/dadu-sherif-liga-chempionov-inter-45854679.html

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в молдове, фк "шериф", футболисты