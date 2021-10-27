https://ru.sputnik.md/20211027/otopitelnyy-sezon-krizis-45943557.html
Подключено только 25% объектов – Чебан об отопительном сезоне в Кишиневе
Подключено только 25% объектов – Чебан об отопительном сезоне в Кишиневе
Примар молдавской столицы рассказал когда Кишинев будет полностью подключен к отоплению.
2021-10-27T16:51+0300
2021-10-27T16:51+0300
2021-10-27T16:56+0300
в молдове
новости кишинева
газ
отопительный сезон
ион чебан
кишинев
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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. В настоящее время к отоплению из централизованного источника подключено 750 муниципальных объектов, что составляет около 25% от их общего числа (3048). Такие данные представил примар Кишинева Ион Чебан.Он напомнил, что обязанность обеспечивать потребителей теплом лежит на государственном предприятии АО Termoelectrica, единственном поставщике отопления в столице. Он также сообщил, что все детские сады, школы и больницы в столице были подключены к теплоносителю.Ранее примар раскритиковал правительство за неэффективное решение газового кризиса в стране и отсутствие ясности в вопросе тарифов на газ. Ежегодно с началом отопительного сезона примэрия Кишинева обращается к ГП АО Termoelectrica с просьбой на основе договорных отношений подключить муниципальный жилой фонд к централизованной тепловой сети тогда, когда жители города начинают испытывать дискомфорт, а именно, когда три дня подряд фиксируются среднесуточные температуры до +10˚C.
https://ru.sputnik.md/20211019/kishinev-otopitelnyy-sezon-45706035.html
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в молдове, газ, отопительный сезон, ион чебан, кишинев
Подключено только 25% объектов – Чебан об отопительном сезоне в Кишиневе
16:51 27.10.2021 (обновлено: 16:56 27.10.2021)
Примар молдавской столицы обнародовал последнюю информацию о начале отопительного сезона в городе.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. В настоящее время к отоплению из централизованного источника подключено 750 муниципальных объектов, что составляет около 25% от их общего числа (3048). Такие данные представил примар Кишинева Ион Чебан.
Он напомнил, что обязанность обеспечивать потребителей теплом лежит на государственном предприятии АО Termoelectrica, единственном поставщике отопления в столице.
"Ситуация по обеспечению жилья теплоносителем обсуждалась 25 октября на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кишинева. В муниципалитет поступило много жалоб от граждан, семей с маленькими детьми, которые говорят, что в их домах холодно и что профильные службы не принимают мер", – рассказал градоначальник.
Он также сообщил, что все детские сады, школы и больницы в столице были подключены к теплоносителю.
Ранее примар раскритиковал правительство за неэффективное решение газового кризиса в стране и отсутствие ясности в вопросе тарифов на газ.
Ежегодно с началом отопительного сезона примэрия Кишинева обращается к ГП АО Termoelectrica с просьбой на основе договорных отношений подключить муниципальный жилой фонд к централизованной тепловой сети тогда, когда жители города начинают испытывать дискомфорт, а именно, когда три дня подряд фиксируются среднесуточные температуры до +10˚C.