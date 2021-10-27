https://ru.sputnik.md/20211027/peskov-politicheskiy-usloviy-pri-peregovorakh-rf-i-moldovy-net-i-byt-ne-mozhet-45937962.html

Песков: политических условий при переговорах РФ и Молдовы по газу нет и быть не может

Песков: политических условий при переговорах РФ и Молдовы по газу нет и быть не может

Песков: политических условий при переговорах РФ и Молдовы по газу нет и быть не может

2021-10-27T12:17+0300

2021-10-27T12:17+0300

2021-10-27T12:40+0300

россия

дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Никаких политических условий при переговорах о поставке российского газа в Молдову нет и быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости."Нет, никаких политических условий нет и быть не может. Это исключительно коммерческие переговоры", - заявил Песков.Он добавил, что это исключительно коммерческие вопросы."Нет, никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть предложение коммерческое, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то политические моменты с точки зрения обсуждения продажи газа Молдове.Ранее Песков выступил с комментарием, что позиция России выверена и обоснована, благоприятна с точки зрения цены для молдавской стороны. "Позиция тщательно выверена, понятна и обоснована, и с точки зрения ценовых параметров весьма благоприятна для молдавской стороны", - заявил Песков.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol.Поставка произойдет в среду, 27 октября, сообщает Агентство публичной собственности. Никаких других подробностей не сообщается.

https://ru.sputnik.md/20211026/peskov-rossiya-predlozhila-moldove-blagopriyatnuyu-tsenu-na-gaz-45907598.html

https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-skidka-tsena-gaz-predlozhenie-gazprom-45872380.html

https://ru.sputnik.md/20211026/moldova-gaz-45924617.html

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