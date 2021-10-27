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Песков: политических условий при переговорах РФ и Молдовы по газу нет и быть не может
Песков: политических условий при переговорах РФ и Молдовы по газу нет и быть не может
Песков: политических условий при переговорах РФ и Молдовы по газу нет и быть не может
2021-10-27T12:17+0300
2021-10-27T12:40+0300
россия
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Никаких политических условий при переговорах о поставке российского газа в Молдову нет и быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости."Нет, никаких политических условий нет и быть не может. Это исключительно коммерческие переговоры", - заявил Песков.Он добавил, что это исключительно коммерческие вопросы."Нет, никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть предложение коммерческое, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то политические моменты с точки зрения обсуждения продажи газа Молдове.Ранее Песков выступил с комментарием, что позиция России выверена и обоснована, благоприятна с точки зрения цены для молдавской стороны. "Позиция тщательно выверена, понятна и обоснована, и с точки зрения ценовых параметров весьма благоприятна для молдавской стороны", - заявил Песков.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol.Поставка произойдет в среду, 27 октября, сообщает Агентство публичной собственности. Никаких других подробностей не сообщается.
https://ru.sputnik.md/20211026/peskov-rossiya-predlozhila-moldove-blagopriyatnuyu-tsenu-na-gaz-45907598.html
https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-skidka-tsena-gaz-predlozhenie-gazprom-45872380.html
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россия, дмитрий песков

Песков: политических условий при переговорах РФ и Молдовы по газу нет и быть не может

12:17 27.10.2021 (обновлено: 12:40 27.10.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Никаких политических условий при переговорах о поставке российского газа в Молдову нет и быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Нет, никаких политических условий нет и быть не может. Это исключительно коммерческие переговоры", - заявил Песков.
Он добавил, что это исключительно коммерческие вопросы.

"Нет, никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть предложение коммерческое, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то политические моменты с точки зрения обсуждения продажи газа Молдове.
Ранее Песков выступил с комментарием, что позиция России выверена и обоснована, благоприятна с точки зрения цены для молдавской стороны.
"Позиция тщательно выверена, понятна и обоснована, и с точки зрения ценовых параметров весьма благоприятна для молдавской стороны", - заявил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
Песков: Россия предложила Молдове благоприятную цену на газ
Вчера, 12:59

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).
Газпром - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
Экономика
Спыну назвал скидку на газ, которую предложил Молдове "Газпром"
25 октября, 13:14

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol.
Поставка произойдет в среду, 27 октября, сообщает Агентство публичной собственности. Никаких других подробностей не сообщается.
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
Экономика
Еще миллион кубов газа в Молдову поставит компания из Нидерландов
Вчера, 19:33
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