https://ru.sputnik.md/20211027/pogodnye-rekordy-45928855.html

Погодные рекорды Молдовы 26 октября

Погодные рекорды Молдовы 26 октября

Самые высокие и самые низкие температуры в истории наблюдений в Молдове

2021-10-27T00:01+0300

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синоптики

погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 октября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 27 октября 1912 года столбик термометра опустился до –6,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1960 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +23,5 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 27 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20200913/top-turisticheskikh-mest-moldovi-landshaftnyy-zapovednik-rud---foto-31626729.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, погода, рекорды