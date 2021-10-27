https://ru.sputnik.md/20211027/pogodnye-rekordy-45928855.html
Погодные рекорды Молдовы 26 октября
Погодные рекорды Молдовы 26 октября
Самые высокие и самые низкие температуры в истории наблюдений в Молдове
2021-10-27T00:01+0300
2021-10-27T00:01+0300
2021-10-27T00:01+0300
синоптики
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 октября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 27 октября 1912 года столбик термометра опустился до –6,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1960 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +23,5 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 27 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 26 октября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 октября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 27 октября 1912 года столбик термометра опустился до –6,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1960 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +23,5 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 27 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.