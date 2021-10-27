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Пока все спали: "Спутник V" против нового штамма, детская вакцина и самый богатый человек
Пока все спали: "Спутник V" против нового штамма, детская вакцина и самый богатый человек
Пока все спали: "Спутник V" против нового штамма коронавируса, детская вакцина из России и самый богатый человек Илон Маск
2021-10-27T08:49+0300
2021-10-27T10:15+0300
вакцина
дети
штаммы
спутник v
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" защищает от всех известных на данный момент штаммов, включая новый вид штамма "дельта", сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В понедельник сообщалось, что три случая заражения новым вариантом штамма "дельта" AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье, передает РИА Новости."Спутник V" эффективен против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом", - заявил Гинцбург, отвечая на вопрос, будет ли "Спутник V" эффективен против AY.4.2.Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.Детская российская вакцина от COVIDВ ближайшее время ожидается регистрация российской вакцины для детей от коронавируса. В данный момент специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проводят фармакологическую экспертизу препарата, передает РИА Новости."Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации", - рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалась, что детская вакцина от коронавируса может называться"Спутник М", где "М" означает "для маленьких".Самый богатый человек в истории ForbesПодорожание акций Tesla на 13% сделало Илона Маска самым богатым человеком в истории Forbes, передает РИА Новости. В понедельник, 25 октября, его состояние составило 270 миллиардов долларов, увеличившись с пятницы на 41,7 миллиарда.В понедельник акции Tesla подорожали почти на 13% на фоне новостей о сделке компании с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей в парк прокатчика. Тогда же капитализация Tesla достигла и превысила 1 триллион долларов.Как отмечает издание, это самый высокий показатель с начала подсчетов Forbes в 1982 году. До этого самым богатым человеком в истории считался основатель Amazon Джефф Безос, когда его богатство достигло отметки в 212 миллиардов долларов.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
https://ru.sputnik.md/20211020/novyy-shtamm-ay42--ssha-45742310.html
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
https://ru.sputnik.md/20210801/ilon-mask-postroit-sputnikovuyu-stantsiyu-svyazi-v-britanii-43467101.html
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вакцина, дети, штаммы, спутник v

Пока все спали: "Спутник V" против нового штамма, детская вакцина и самый богатый человек

08:49 27.10.2021 (обновлено: 10:15 27.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" защищает от всех известных на данный момент штаммов, включая новый вид штамма "дельта", сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В понедельник сообщалось, что три случая заражения новым вариантом штамма "дельта" AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье, передает РИА Новости.
"Спутник V" эффективен против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом", - заявил Гинцбург, отвечая на вопрос, будет ли "Спутник V" эффективен против AY.4.2.
Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.
Дезинфекция Белорусского вокзала в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
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Новый штамм AY.4.2 добрался до США
20 октября, 23:04

Детская российская вакцина от COVID

В ближайшее время ожидается регистрация российской вакцины для детей от коронавируса. В данный момент специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проводят фармакологическую экспертизу препарата, передает РИА Новости.
"Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации", - рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее сообщалась, что детская вакцина от коронавируса может называться"Спутник М", где "М" означает "для маленьких".
Вакцинация от кори - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
Коронавирус
Вакцинация детей от коронавируса: что решило Агентство по медикаментам
Вчера, 11:33

Самый богатый человек в истории Forbes

Подорожание акций Tesla на 13% сделало Илона Маска самым богатым человеком в истории Forbes, передает РИА Новости. В понедельник, 25 октября, его состояние составило 270 миллиардов долларов, увеличившись с пятницы на 41,7 миллиарда.
В понедельник акции Tesla подорожали почти на 13% на фоне новостей о сделке компании с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей в парк прокатчика. Тогда же капитализация Tesla достигла и превысила 1 триллион долларов.
Как отмечает издание, это самый высокий показатель с начала подсчетов Forbes в 1982 году. До этого самым богатым человеком в истории считался основатель Amazon Джефф Безос, когда его богатство достигло отметки в 212 миллиардов долларов.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
Илон Маск - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
Илон Маск построит спутниковую станцию связи в Британии
1 августа, 17:20
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