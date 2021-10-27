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Полиция задержала пять человек за торговлю оружием в интернете
Полиция задержала пять человек за торговлю оружием в интернете
Полиция изъяла семь единиц нелетального оружия, которое продавалось в интернете.
2021-10-27T15:08+0300
2021-10-27T15:17+0300
интернет
торговля
оружие
полиция
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований провели масштабные следственно-оперативные действия по выявлению и пресечению незаконного хранения и продажи нелетального оружия в интернете, которое подлежит декларированию и должно быть зарегистрировано в полиции.В результате предпринятых действий следователи выявили несколько человек, которые незаконно продавали нелетальное пневматическое оружие в интернете по цене от 2000 до 4000 леев за единицу.Также полиция установила, что оружие было ввезено на территорию Республики Молдова без таможенного оформления, а затем размещено в интернете для продажи.Как сообщили в полиции, потенциальные покупатели - это люди с сомнительным прошлым или "желающие выделиться в социальных сетях".Изъятое оружие было передано на баллистическую экспертизу Центру технико-криминалистической и судебной экспертизы для определения параметров каждого оружия.Подозреваемым в возрасте от 20 до 28 лет грозит штраф в размере до 4500 леев, конфискация оружия или, в зависимости от обстоятельств, его уничтожение.Отметим, что Закон запрещает использование и применение в общественных местах пневматического оружия.Более того, короткоствольное или длинноствольное пневматическое оружие, использующее для производства выстрела энергию сжатого воздуха или газов под давлением с дульной энергией более 0,5 Дж должно быть зарегистрировано в полиции.
https://ru.sputnik.md/20211012/moldova-reeksport-oruzhiya-45455613.html
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Евгений Чебан
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интернет, торговля, оружие, полиция

Полиция задержала пять человек за торговлю оружием в интернете

15:08 27.10.2021 (обновлено: 15:17 27.10.2021)
© Photo : АО ЦНИИТОЧМАШPistol sportiv de precizie "Aspid" al Corporației Rosteh a Federației Ruse
Pistol sportiv de precizie Aspid al Corporației Rosteh a Federației Ruse - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Photo : АО ЦНИИТОЧМАШ
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Полиция изъяла семь единиц нелетального оружия, которое продавалось в интернете.
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований провели масштабные следственно-оперативные действия по выявлению и пресечению незаконного хранения и продажи нелетального оружия в интернете, которое подлежит декларированию и должно быть зарегистрировано в полиции.
В результате предпринятых действий следователи выявили несколько человек, которые незаконно продавали нелетальное пневматическое оружие в интернете по цене от 2000 до 4000 леев за единицу.
Также полиция установила, что оружие было ввезено на территорию Республики Молдова без таможенного оформления, а затем размещено в интернете для продажи.
Как сообщили в полиции, потенциальные покупатели - это люди с сомнительным прошлым или "желающие выделиться в социальных сетях".
Изъятое оружие было передано на баллистическую экспертизу Центру технико-криминалистической и судебной экспертизы для определения параметров каждого оружия.
Подозреваемым в возрасте от 20 до 28 лет грозит штраф в размере до 4500 леев, конфискация оружия или, в зависимости от обстоятельств, его уничтожение.
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Отметим, что Закон запрещает использование и применение в общественных местах пневматического оружия.
Более того, короткоствольное или длинноствольное пневматическое оружие, использующее для производства выстрела энергию сжатого воздуха или газов под давлением с дульной энергией более 0,5 Дж должно быть зарегистрировано в полиции.
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