https://ru.sputnik.md/20211027/postavschik-gaz-moldova-45957802.html
Стал известен еще один поставщик газа в Молдову: кто выиграл конкурс 27 октября
Стал известен еще один поставщик газа в Молдову: кто выиграл конкурс 27 октября
Какая компания выиграла очередной конкурс на поставку газа в Молдову
2021-10-27T20:14+0300
2021-10-27T20:14+0300
2021-10-27T20:18+0300
молдова
конкурс
газ
в молдове
закупка
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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG. Об этом сообщает Агентство публичной собственности.Компании будут поставлять газ в Молдову 28 октября.О цене и объемах закупленного газа информация не предоставлена.В Агентстве публичной собственности также отметили, что объемы газа, закупленные 25 октября у польской компании PGNiG и 26 октября у голландской Vitol, были доставлены в Молдову в соответствии с условиям контракта.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
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Евгений Чебан
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молдова, конкурс, газ, в молдове, закупка
Стал известен еще один поставщик газа в Молдову: кто выиграл конкурс 27 октября
20:14 27.10.2021 (обновлено: 20:18 27.10.2021)
Власти продолжают искать на мировом рынке альтернативу поставкам от "Газпрома".
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG. Об этом сообщает Агентство публичной собственности.
Компании будут поставлять газ в Молдову 28 октября.
"Речь идет о DXT Commodities – международной компании, которая является лидером на оптовом рынке газа и энергии, а также о польской компании PGNiG, которые завтра будут поставлять природный газ по трубопроводам Республики Молдова", – сообщает агентство.
О цене и объемах закупленного газа информация не предоставлена.
В Агентстве публичной собственности также отметили, что объемы газа, закупленные 25 октября у польской компании PGNiG и 26 октября у голландской Vitol, были доставлены в Молдову в соответствии с условиям контракта.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).
ЧП в Молдове
Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата
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