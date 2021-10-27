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Самый точный прогноз погоды: станет еще теплее
Самый точный прогноз погоды: станет еще теплее
Самый точный прогноз погоды: ожидаются теплые дни похолоданием
2021-10-27T07:00+0300
2021-10-27T07:00+0300
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -2 до +3 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 октября: ночью – от 0 до +2, днем – от +11 до +13 градусов.С 28 октября в стране продолжит теплеть, днем ожидается до +20. Такой температурный режим продержится до 1 ноября.На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь чтит память преподобной Параскевы Сербской, мучеников Назария, Гелвасия, Протасия, Келсия, священномученика Сильвана.Параскева Пятница считается покровительницей беременных, рожениц. Она также благотворствует всякой женской работе. В старину в этот день женщины мяли и трепали лен.Считалось, что на Параскеву на улице должно быть слякотно. А большая грязь обещала обильные дожди весной.
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прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: станет еще теплее

07:00 27.10.2021
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Кот - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
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Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -2 до +3 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 октября: ночью – от 0 до +2, днем – от +11 до +13 градусов.
С 28 октября в стране продолжит теплеть, днем ожидается до +20. Такой температурный режим продержится до 1 ноября.
На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.
Православный храм - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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Православный календарь: самые важные праздники октября
29 сентября, 18:00

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память преподобной Параскевы Сербской, мучеников Назария, Гелвасия, Протасия, Келсия, священномученика Сильвана.
Параскева Пятница считается покровительницей беременных, рожениц. Она также благотворствует всякой женской работе. В старину в этот день женщины мяли и трепали лен.
Считалось, что на Параскеву на улице должно быть слякотно. А большая грязь обещала обильные дожди весной.
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