https://ru.sputnik.md/20211027/prognoz-pogody-45923307.html

Самый точный прогноз погоды: станет еще теплее

Самый точный прогноз погоды: станет еще теплее

Самый точный прогноз погоды: ожидаются теплые дни похолоданием

2021-10-27T07:00+0300

2021-10-27T07:00+0300

2021-10-27T07:00+0300

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -2 до +3 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 октября: ночью – от 0 до +2, днем – от +11 до +13 градусов.С 28 октября в стране продолжит теплеть, днем ожидается до +20. Такой температурный режим продержится до 1 ноября.На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь чтит память преподобной Параскевы Сербской, мучеников Назария, Гелвасия, Протасия, Келсия, священномученика Сильвана.Параскева Пятница считается покровительницей беременных, рожениц. Она также благотворствует всякой женской работе. В старину в этот день женщины мяли и трепали лен.Считалось, что на Параскеву на улице должно быть слякотно. А большая грязь обещала обильные дожди весной.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

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2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды, народные приметы