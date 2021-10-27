Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211027/raketnye-strelby-45957314.html
Ракетные стрельбы: Черноморский флот России провел учения
Ракетные стрельбы: Черноморский флот России провел учения
Ракетные стрельбы: Черноморский флот России провел учения
2021-10-27T21:47+0300
2021-10-27T21:47+0300
видео
мультимедиа
россия
черноморский флот
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1b/45957156_19:0:3326:1860_1920x0_80_0_0_53ae0a8910f644e42f12e14926c21ed9.png
Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ провел совместные учебные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК "Бал" и "Утес". Стрельбы производились по плану итоговой проверки за учебный год.На видео можно увидеть процесс запуска ракет-мишеней "Прогресс" из пусковых установок комплекса "Утес", ведение и уничтожение учебных целей.На учениях расчеты комплекса "Бал" выполнили задачи по уничтожению корабельной группы условного противника на ближних и дальних дистанциях, а также нормативы по смене позиции и пополнению боезапаса установок.
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1b/45957156_846:0:3326:1860_1920x0_80_0_0_8890259ee1dd720fbe1321e1a7bedbf3.png
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, россия, черноморский флот, ракеты

Ракетные стрельбы: Черноморский флот России провел учения

21:47 27.10.2021
© Video: Youtube / RT на русском
Плановые учебные стрельбы противокорабельного комплекса шахтного базирования "Утес", ракетного комплекса "Бал" прошли в Крыму.
Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ провел совместные учебные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК "Бал" и "Утес". Стрельбы производились по плану итоговой проверки за учебный год.
На видео можно увидеть процесс запуска ракет-мишеней "Прогресс" из пусковых установок комплекса "Утес", ведение и уничтожение учебных целей.
На учениях расчеты комплекса "Бал" выполнили задачи по уничтожению корабельной группы условного противника на ближних и дальних дистанциях, а также нормативы по смене позиции и пополнению боезапаса установок.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:37Путин поручил "Газпрому" повысить объем газа в европейских хранилищах
22:09Курс валют на четверг: евро дешевеет
21:47Ракетные стрельбы: Черноморский флот России провел учения
21:19Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
21:06Газовый кризис в Молдове: почему Санду самоизолировалась в решении этого вопроса
20:38В Молдову прибыла первая партия вакцины против гриппа
20:14Стал известен еще один поставщик газа в Молдову: кто выиграл конкурс 27 октября
19:51Болгария внесла Молдову в список "красной зоны": как теперь путешествовать
19:22Депутат PAS о закупке газа в Европе: это только на пользу Молдове
18:53Мэр Кишинева просит Минздрав установить кислородную станцию в Центре COVID-19
18:24ЕС может выделить Молдове 60 миллионов евро в качестве помощи в газовом кризисе
18:01Игнатьев: встреча в формате "5+2" в Стокгольме не состоится
17:19Университеты Приднестровья и Нижнего Новгорода договорились о сотрудничестве
16:51Подключено только 25% объектов – Чебан об отопительном сезоне в Кишиневе
16:21Путин: Россия стремится к взаимному признанию прививок
15:55Топливо все дороже: НАРЭ опубликовало максимальные цены
15:46В России вводят крупные штрафы за жестокое обращение с животными
15:32Министр культуры сообщил новые детали о скрипке Страдивари: досадная путаница
15:08Полиция задержала пять человек за торговлю оружием в интернете
14:44Сицилию затопило: жертвы, крупные разрушения и отключения электроэнергии