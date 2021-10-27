https://ru.sputnik.md/20211027/raketnye-strelby-45957314.html
Ракетные стрельбы: Черноморский флот России провел учения
Ракетные стрельбы: Черноморский флот России провел учения
Ракетные стрельбы: Черноморский флот России провел учения
2021-10-27T21:47+0300
2021-10-27T21:47+0300
2021-10-27T21:47+0300
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Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ провел совместные учебные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК "Бал" и "Утес". Стрельбы производились по плану итоговой проверки за учебный год.На видео можно увидеть процесс запуска ракет-мишеней "Прогресс" из пусковых установок комплекса "Утес", ведение и уничтожение учебных целей.На учениях расчеты комплекса "Бал" выполнили задачи по уничтожению корабельной группы условного противника на ближних и дальних дистанциях, а также нормативы по смене позиции и пополнению боезапаса установок.
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видео, мультимедиа, россия, черноморский флот, ракеты
Ракетные стрельбы: Черноморский флот России провел учения
Плановые учебные стрельбы противокорабельного комплекса шахтного базирования "Утес", ракетного комплекса "Бал" прошли в Крыму.
Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ провел совместные учебные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК "Бал" и "Утес". Стрельбы производились по плану итоговой проверки за учебный год.
На видео можно увидеть процесс запуска ракет-мишеней "Прогресс" из пусковых установок комплекса "Утес", ведение и уничтожение учебных целей.
На учениях расчеты комплекса "Бал" выполнили задачи по уничтожению корабельной группы условного противника на ближних и дальних дистанциях, а также нормативы по смене позиции и пополнению боезапаса установок.