https://ru.sputnik.md/20211027/rossiya-priznaniye-privika-45947317.html

Путин: Россия стремится к взаимному признанию прививок

Путин: Россия стремится к взаимному признанию прививок

Президент России заявил о стремлении российской стороны к взаимному признанию прививок от коронавирусной инфекции COVID-19.

2021-10-27T16:21+0300

2021-10-27T16:21+0300

2021-10-27T17:02+0300

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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Российская сторона нацелена на обеспечение всеобщего свободного и недискриминационного доступа к вакцинам против коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточноазиатском саммите в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.Российский лидер также напомнил, что российские препараты, прежде всего "Спутник V", одобрены к применению в 70-ти, и поставляются в более чем 50 государств. Он выразил признательность партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин.Путин отметил, что Россия готова обмениваться опытом по борьбе с пандемией, для чего может расширить программу обучения эпидемиологов из стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на базе владивостокского Центра по изучению проблем биологической безопасности в АТР.Глава России также рассказал о том, что в конце года РФ проведет на этой площадке несколько профильных курсов повышения квалификации, на которые ждет представителей разных стран.Путин также поддержал выработку отдельного заявления по борьбе с коронавирусом по итогам Восточноазиатского саммита."В условиях пандемии и связанных с ней жестких ограничений, соблюдения карантина, самоизоляции особое значение приобретают вопросы охраны психического здоровья и психической поддержки населения. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем инициативу брунейского председательства принять по итогам сегодняшней встречи отдельное тематическое заявление", – сказал Путин.

https://ru.sputnik.md/20211027/izrail-otkryvaetsya-dlya-turistov-privitykh-sputnikom-v-45933302.html

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в мире, владимир путин, признание, прививка