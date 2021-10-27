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Путин: Россия стремится к взаимному признанию прививок
16:21 27.10.2021 (обновлено: 17:02 27.10.2021)
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Президент России заявил о стремлении российской стороны к взаимному признанию прививок от коронавирусной инфекции COVID-19.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Российская сторона нацелена на обеспечение всеобщего свободного и недискриминационного доступа к вакцинам против коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточноазиатском саммите в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.
"Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение наших стран по региону", — заявил он.
Российский лидер также напомнил, что российские препараты, прежде всего "Спутник V", одобрены к применению в 70-ти, и поставляются в более чем 50 государств. Он выразил признательность партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин.
Путин отметил, что Россия готова обмениваться опытом по борьбе с пандемией, для чего может расширить программу обучения эпидемиологов из стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на базе владивостокского Центра по изучению проблем биологической безопасности в АТР.
Глава России также рассказал о том, что в конце года РФ проведет на этой площадке несколько профильных курсов повышения квалификации, на которые ждет представителей разных стран.
Глава России также рассказал о том, что в конце года РФ проведет на этой площадке несколько профильных курсов повышения квалификации, на которые ждет представителей разных стран.
Путин также поддержал выработку отдельного заявления по борьбе с коронавирусом по итогам Восточноазиатского саммита.
"В условиях пандемии и связанных с ней жестких ограничений, соблюдения карантина, самоизоляции особое значение приобретают вопросы охраны психического здоровья и психической поддержки населения. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем инициативу брунейского председательства принять по итогам сегодняшней встречи отдельное тематическое заявление", – сказал Путин.
"В условиях пандемии и связанных с ней жестких ограничений, соблюдения карантина, самоизоляции особое значение приобретают вопросы охраны психического здоровья и психической поддержки населения. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем инициативу брунейского председательства принять по итогам сегодняшней встречи отдельное тематическое заявление", – сказал Путин.