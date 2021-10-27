https://ru.sputnik.md/20211027/sitsiliyu-zatopilo-zhertvy-krupnye-razrusheniya-i-otklyucheniya-elektroenergii-45939496.html
Сицилию затопило: жертвы, крупные разрушения и отключения электроэнергии
Сицилию затопило: жертвы, крупные разрушения и отключения электроэнергии
Сицилию затопило: жертвы, крупные разрушения и отключения электроэнергии
2021-10-27T14:44+0300
2021-10-27T14:44+0300
2021-10-27T15:45+0300
потоп
электроэнергия
сицилия
жертвы
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Мощные ливни обрушились на южные провинции Италии, затопило восточную часть Силиции, исторический центр портового города Катания, передает РИА Новости.Потоки воды привели к закрытию автомобильного движения на крупных дорогах и на несколько часов отключили электричество в историческом центре, в том числе в здании мэрии.Жертвами непогоды стали несколько людей. Накануне в городе Скордия спасатели нашли тело 67-летнего мужчины, пропавшего днем ранее вместе со своей супругой. Ее поиски продолжаются. Кроме того, в охваченном штормом порту Катании найдено тело неизвестного мужчины. Также сообщается о женщине, утонувшей в пригороде Катании. Согласно первоначальной информации, выйдя из машины, она попала в унесший ее поток.
https://ru.sputnik.md/20211005/italia-potop--krasnyy-uroven-meteoopasnosti-45278371.html
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потоп, электроэнергия, сицилия, жертвы
Сицилию затопило: жертвы, крупные разрушения и отключения электроэнергии
14:44 27.10.2021 (обновлено: 15:45 27.10.2021)
Жертвами непогоды стали несколько людей.
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik.
Мощные ливни обрушились на южные провинции Италии, затопило восточную часть Силиции, исторический центр портового города Катания, передает РИА Новости
.
Потоки воды привели к закрытию автомобильного движения на крупных дорогах и на несколько часов отключили электричество в историческом центре, в том числе в здании мэрии.
Жертвами непогоды стали несколько людей. Накануне в городе Скордия спасатели нашли тело 67-летнего мужчины, пропавшего днем ранее вместе со своей супругой. Ее поиски продолжаются. Кроме того, в охваченном штормом порту Катании найдено тело неизвестного мужчины. Также сообщается о женщине, утонувшей в пригороде Катании. Согласно первоначальной информации, выйдя из машины, она попала в унесший ее поток.