Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211027/sitsiliyu-zatopilo-zhertvy-krupnye-razrusheniya-i-otklyucheniya-elektroenergii-45939496.html
Сицилию затопило: жертвы, крупные разрушения и отключения электроэнергии
Сицилию затопило: жертвы, крупные разрушения и отключения электроэнергии
Сицилию затопило: жертвы, крупные разрушения и отключения электроэнергии
2021-10-27T14:44+0300
2021-10-27T15:45+0300
потоп
электроэнергия
сицилия
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35572882_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_a0907fd90d35086f790b12d63dba8090.jpg
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Мощные ливни обрушились на южные провинции Италии, затопило восточную часть Силиции, исторический центр портового города Катания, передает РИА Новости.Потоки воды привели к закрытию автомобильного движения на крупных дорогах и на несколько часов отключили электричество в историческом центре, в том числе в здании мэрии.Жертвами непогоды стали несколько людей. Накануне в городе Скордия спасатели нашли тело 67-летнего мужчины, пропавшего днем ранее вместе со своей супругой. Ее поиски продолжаются. Кроме того, в охваченном штормом порту Катании найдено тело неизвестного мужчины. Также сообщается о женщине, утонувшей в пригороде Катании. Согласно первоначальной информации, выйдя из машины, она попала в унесший ее поток.
https://ru.sputnik.md/20211005/italia-potop--krasnyy-uroven-meteoopasnosti-45278371.html
сицилия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35572882_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_eb055f9e4931e8a7d351f99196e36e35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
потоп, электроэнергия, сицилия, жертвы

Сицилию затопило: жертвы, крупные разрушения и отключения электроэнергии

14:44 27.10.2021 (обновлено: 15:45 27.10.2021)
© AFP 2021 / Philippe DesmazesПожарный на затопленной улице во Франции
Пожарный на затопленной улице во Франции - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© AFP 2021 / Philippe Desmazes
Жертвами непогоды стали несколько людей.
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Мощные ливни обрушились на южные провинции Италии, затопило восточную часть Силиции, исторический центр портового города Катания, передает РИА Новости.
Потоки воды привели к закрытию автомобильного движения на крупных дорогах и на несколько часов отключили электричество в историческом центре, в том числе в здании мэрии.

Жертвами непогоды стали несколько людей. Накануне в городе Скордия спасатели нашли тело 67-летнего мужчины, пропавшего днем ранее вместе со своей супругой. Ее поиски продолжаются. Кроме того, в охваченном штормом порту Катании найдено тело неизвестного мужчины. Также сообщается о женщине, утонувшей в пригороде Катании. Согласно первоначальной информации, выйдя из машины, она попала в унесший ее поток.
Дождь в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Общество
Италии грозит потоп – в стране объявлен "красный" уровень метеоопасности
5 октября, 23:11
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:46В России вводят крупные штрафы за жестокое обращение с животными
15:32Министр культуры сообщил новые детали о скрипке Страдивари: досадная путаница
15:08Полиция задержала пять человек за торговлю оружием в интернете
14:44Сицилию затопило: жертвы, крупные разрушения и отключения электроэнергии
14:15От России требуют проводить опыты на людях: стало ясно, кто за это платит
13:46Стало известно, где остановятся футболисты "Интера" в Молдове
13:18Минздраву еще не подтвердили данные о новом штамме COVID-19 у ребенка из Молдовы
12:57Страшная находка в уборной предприятия в Кишиневе: что обнаружила полиция
12:17Песков: политических условий при переговорах РФ и Молдовы по газу нет и быть не может
11:52Немеренко: надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке "Спутника V"
11:49В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа
11:22Дорин Киртоакэ ушел из политики: он покинул пост главы ЛП и муниципальный совет
11:14В ЕС заявили о новых возможностях для снабжения газом благодаря "Севпотоку"
10:39Израиль открывается для туристов, привитых "Спутником V"
10:13Чебан выступил на Конгрессе местных властей CЕ в Страсбурге
09:49Актуальное обучение - стартовал SputnikPro для молодых журналистов из СНГ
09:26Где в Кишиневе 27 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Унгуряну: власть Молдовы нуждается в помощи
08:49Пока все спали: "Спутник V" против нового штамма, детская вакцина и самый богатый человек
08:30Что ждет "Молдовагаз" и… молдавских депутатов