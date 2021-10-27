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Страшная находка в уборной предприятия в Кишиневе: что обнаружила полиция
Страшная находка в уборной предприятия в Кишиневе: что обнаружила полиция
В туалете предприятия Кишинева нашли тело младенца
2021-10-27T12:57+0300
2021-10-27T12:57+0300
общество
в молдове
кишинев
молдова
находка
младенец
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Сотрудники полиции нашли в уборной столичного предприятия плод младенца. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. По ее словам, сообщение о находке поступило в 9.00: на место направилась оперативная группа. "Полицейские обнаружили в туалете плаценту, внутри которой находился четырех-пятимесячный плод", - рассказала Стати. Она добавила, что судмедэксперт установил, что это мог быть спонтанный выкидыш. Стати уточнила, что находку отправили в Центр судебной медицины.Правоохранительные органы расследуют дело и пытаются установить, кто та женщина, оставившая зародыш в туалете.
https://ru.sputnik.md/20210115/v-lesoparke-v-kishineve-obnaruzheno-telo-mladenca-33256706.html
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в молдове, кишинев, молдова, находка, младенец

Страшная находка в уборной предприятия в Кишиневе: что обнаружила полиция

12:57 27.10.2021
© Pixabay / Mylene2401Ножки младенца
Ножки младенца - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Pixabay / Mylene2401
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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В туалете компании в секторе Чеканы столицы был найден плод ребенка.
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Сотрудники полиции нашли в уборной столичного предприятия плод младенца.
Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.
По ее словам, сообщение о находке поступило в 9.00: на место направилась оперативная группа.
"Полицейские обнаружили в туалете плаценту, внутри которой находился четырех-пятимесячный плод", - рассказала Стати.
доступ запрещен полиция - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2021
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Она добавила, что судмедэксперт установил, что это мог быть спонтанный выкидыш.
Стати уточнила, что находку отправили в Центр судебной медицины.
Правоохранительные органы расследуют дело и пытаются установить, кто та женщина, оставившая зародыш в туалете.
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