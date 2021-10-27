https://ru.sputnik.md/20211027/strashnaya-nakhodka-vubornoy-predpriyatiya-chto-obnaruzhila-politsiya-45939342.html

Страшная находка в уборной предприятия в Кишиневе: что обнаружила полиция

Страшная находка в уборной предприятия в Кишиневе: что обнаружила полиция

В туалете предприятия Кишинева нашли тело младенца

2021-10-27T12:57+0300

2021-10-27T12:57+0300

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общество

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молдова

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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Сотрудники полиции нашли в уборной столичного предприятия плод младенца. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. По ее словам, сообщение о находке поступило в 9.00: на место направилась оперативная группа. "Полицейские обнаружили в туалете плаценту, внутри которой находился четырех-пятимесячный плод", - рассказала Стати. Она добавила, что судмедэксперт установил, что это мог быть спонтанный выкидыш. Стати уточнила, что находку отправили в Центр судебной медицины.Правоохранительные органы расследуют дело и пытаются установить, кто та женщина, оставившая зародыш в туалете.

https://ru.sputnik.md/20210115/v-lesoparke-v-kishineve-obnaruzheno-telo-mladenca-33256706.html

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в молдове, кишинев, молдова, находка, младенец