Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211027/torgovo-promyshlennaya-palata-moldova-45924003.html
Торгово-промышленная палата Молдовы запустила новую цифровую услугу
Торгово-промышленная палата Молдовы запустила новую цифровую услугу
Новая услуга призвана упростить получение документов предпринимателям. Вскоре эта услуга может стать доступна по льготным тарифам.
2021-10-27T07:30+0300
2021-10-27T10:25+0300
экономика
в молдове
молдова
торгово-промышленная палата (тпп) рф
цифровые технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2793/49/27934901_0:103:3073:1831_1920x0_80_0_0_78d9127217ab4d065fd383074e479e2c.jpg
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Торгово-промышленная палата (ТПП) Молдовы запустила цифровую услугу E-Aviz - свидетельство о подтверждении обстоятельств, оправдывающих неисполнение обязательства. Услуга также известна как "сертификат о форс-мажоре", который регулируется на международном уровне Международной торговой палатой.Услуга доступна на сайте Палаты и вскоре станет частью новой платформы цифровых услуг ведомства. По ее словам, онлайн-услуга обладает преимуществами и в первую очередь оптимизирует затраты. С учетом того, что свидетельство выдается в Кишиневе, предприниматели из разных регионов смогут подать заявление в любое время без необходимости приезжать в офис Палаты.Кроме того, ТПП планирует ввести со следующего года льготные тарифы, чтобы стимулировать предпринимателей подавать заявки онлайн. В 2020-2021 годах в ТПП было направлено более 150 запросов о выдаче заключения о подтверждении обстоятельств, оправдывающих неисполнение обязательств. Значительная часть была подана экономическими агентами, пострадавшими от воздействия пандемии и стихийных бедствий в сельскохозяйственном секторе.
https://ru.sputnik.md/20210908/moldova-sozdadut-edinyy-registr-gosuslug-44596276.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2793/49/27934901_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d6032efec039025378115b9c36ad5c71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, торгово-промышленная палата (тпп) рф, цифровые технологии

Торгово-промышленная палата Молдовы запустила новую цифровую услугу

07:30 27.10.2021 (обновлено: 10:25 27.10.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariТоргово-промышленная палата Молдовы
Торгово-промышленная палата Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Новая услуга призвана упростить получение документов предпринимателям. Вскоре эта услуга может стать доступна по льготным тарифам.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Торгово-промышленная палата (ТПП) Молдовы запустила цифровую услугу E-Aviz - свидетельство о подтверждении обстоятельств, оправдывающих неисполнение обязательства.
Услуга также известна как "сертификат о форс-мажоре", который регулируется на международном уровне Международной торговой палатой.
Услуга доступна на сайте Палаты и вскоре станет частью новой платформы цифровых услуг ведомства.

"Новый модуль позволяет предпринимателям подавать заявки на выдачу удаленного свидетельства и его получение в электронном формате, подписанного электронной подписью ТПП", – отметила вице-президент Палаты Наталья Каленик.

По ее словам, онлайн-услуга обладает преимуществами и в первую очередь оптимизирует затраты. С учетом того, что свидетельство выдается в Кишиневе, предприниматели из разных регионов смогут подать заявление в любое время без необходимости приезжать в офис Палаты.
Кроме того, ТПП планирует ввести со следующего года льготные тарифы, чтобы стимулировать предпринимателей подавать заявки онлайн.
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
Общество
В Молдове создадут единый реестр госуслуг
8 сентября, 18:25
В 2020-2021 годах в ТПП было направлено более 150 запросов о выдаче заключения о подтверждении обстоятельств, оправдывающих неисполнение обязательств. Значительная часть была подана экономическими агентами, пострадавшими от воздействия пандемии и стихийных бедствий в сельскохозяйственном секторе.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:22Дорин Киртоакэ ушел из политики: он покинул пост главы ЛП и муниципальный совет
11:14В ЕС заявили о новых возможностях для снабжения газом благодаря "Севпотоку"
10:39Израиль открывается для туристов, привитых "Спутником V"
10:13Чебан выступил на Конгрессе местных властей CЕ в Страсбурге
09:49Актуальное обучение - стартовал SputnikPro для молодых журналистов из СНГ
09:26Где в Кишиневе 27 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Унгуряну: власть Молдовы нуждается в помощи
08:49Пока все спали: "Спутник V" против нового штамма, детская вакцина и самый богатый человек
08:30Что ждет "Молдовагаз" и… молдавских депутатов
08:00Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы
07:30Торгово-промышленная палата Молдовы запустила новую цифровую услугу
07:00Самый точный прогноз погоды: станет еще теплее
00:01Погодные рекорды Молдовы 26 октября
ВчераПутин и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане: в НАТО заговорила совесть?
ВчераНемеренко: Минздрав Молдовы расширил список компенсируемых лекарств
Вчера"Очень крутая фишка": что будет в Комрате – культурной столице СНГ 2023 года
ВчераВ центре Кишинева провалилась часть дороги
ВчераМожет ли Молдова остаться без контракта с "Газпромом"
ВчераКурс валют на среду: все основные валюты рванули вверх
ВчераЦентризбирком утвердил дату местных выборов в двух населенных пунктах