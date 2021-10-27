https://ru.sputnik.md/20211027/torgovo-promyshlennaya-palata-moldova-45924003.html

Торгово-промышленная палата Молдовы запустила новую цифровую услугу

Торгово-промышленная палата Молдовы запустила новую цифровую услугу

Новая услуга призвана упростить получение документов предпринимателям. Вскоре эта услуга может стать доступна по льготным тарифам.

2021-10-27T07:30+0300

2021-10-27T07:30+0300

2021-10-27T10:25+0300

экономика

в молдове

молдова

торгово-промышленная палата (тпп) рф

цифровые технологии

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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Торгово-промышленная палата (ТПП) Молдовы запустила цифровую услугу E-Aviz - свидетельство о подтверждении обстоятельств, оправдывающих неисполнение обязательства. Услуга также известна как "сертификат о форс-мажоре", который регулируется на международном уровне Международной торговой палатой.Услуга доступна на сайте Палаты и вскоре станет частью новой платформы цифровых услуг ведомства. По ее словам, онлайн-услуга обладает преимуществами и в первую очередь оптимизирует затраты. С учетом того, что свидетельство выдается в Кишиневе, предприниматели из разных регионов смогут подать заявление в любое время без необходимости приезжать в офис Палаты.Кроме того, ТПП планирует ввести со следующего года льготные тарифы, чтобы стимулировать предпринимателей подавать заявки онлайн. В 2020-2021 годах в ТПП было направлено более 150 запросов о выдаче заключения о подтверждении обстоятельств, оправдывающих неисполнение обязательств. Значительная часть была подана экономическими агентами, пострадавшими от воздействия пандемии и стихийных бедствий в сельскохозяйственном секторе.

https://ru.sputnik.md/20210908/moldova-sozdadut-edinyy-registr-gosuslug-44596276.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, торгово-промышленная палата (тпп) рф, цифровые технологии