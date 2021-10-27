https://ru.sputnik.md/20211027/unguryanu-vlast-moldovy-nuzhdaetsya-v-pomoschi-45868192.html

Унгуряну: власть Молдовы нуждается в помощи

Унгуряну: власть Молдовы нуждается в помощи

Экономист назвал "незавидной" ситуацию с заключением нового газового контракта для Молдовы и обозначил главную причину энергетического кризиса

2021-10-27T09:00+0300

2021-10-27T09:00+0300

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Унгуряну: "лобовое газовое столкновение" Молдовы и России Унгуряну: "лобовое газовое столкновение" Молдовы и России

Официальный представитель российской энергетической компании "Газпром" Сергей Куприянов 23 октября сообщил, что долг Молдовы за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности выросла до 709 миллионов.Днем ранее безрезультатно завершились двухдневные российско-молдавские переговоры у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Источник, близкий к переговорам, сообщил журналистам, что Россия на этих переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%". Условием ее получения стал возврат - в течение трех лет - накопившейся задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме 700 миллионов долларов. Без учета Приднестровья.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну выразил готовность продолжить переговоры по вопросу долга с "Газпромом", но, чтобы подтвердить и признать этот долг, необходим аудит. Впереди у вице-премьера еще один раунд газовых переговоров в Санкт-Петербурге.Целый ряд факторов привел Молдову и Россию к сложным переговорам по газу. Очевидно, что нынешнее положение молдавской власти настолько незавидно, что критиковать ее язык не поворачивается. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.Как Молдова пришла к энергетическому кризису? Унгуряну предположил, что все дело в недостаточно серьезном подходе к газовому вопросу со стороны властей, так как другие страны с энергопоставщиками определились еще в мае, летом провели переговоры и к сентябрю заключили договоры на поставку."Сегодня газовый кризис в Молдове напоминает киносцену лобового столкновения двух автомобилей, которые не желают друг другу уступать", - заключил собеседник.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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