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Унгуряну: власть Молдовы нуждается в помощи
Унгуряну: власть Молдовы нуждается в помощи
Экономист назвал "незавидной" ситуацию с заключением нового газового контракта для Молдовы и обозначил главную причину энергетического кризиса
2021-10-27T09:00+0300
2021-10-27T09:00+0300
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Унгуряну: "лобовое газовое столкновение" Молдовы и России
Унгуряну: "лобовое газовое столкновение" Молдовы и России
Официальный представитель российской энергетической компании "Газпром" Сергей Куприянов 23 октября сообщил, что долг Молдовы за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности выросла до 709 миллионов.Днем ранее безрезультатно завершились двухдневные российско-молдавские переговоры у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Источник, близкий к переговорам, сообщил журналистам, что Россия на этих переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%". Условием ее получения стал возврат - в течение трех лет - накопившейся задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме 700 миллионов долларов. Без учета Приднестровья.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну выразил готовность продолжить переговоры по вопросу долга с "Газпромом", но, чтобы подтвердить и признать этот долг, необходим аудит. Впереди у вице-премьера еще один раунд газовых переговоров в Санкт-Петербурге.Целый ряд факторов привел Молдову и Россию к сложным переговорам по газу. Очевидно, что нынешнее положение молдавской власти настолько незавидно, что критиковать ее язык не поворачивается. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.Как Молдова пришла к энергетическому кризису? Унгуряну предположил, что все дело в недостаточно серьезном подходе к газовому вопросу со стороны властей, так как другие страны с энергопоставщиками определились еще в мае, летом провели переговоры и к сентябрю заключили договоры на поставку."Сегодня газовый кризис в Молдове напоминает киносцену лобового столкновения двух автомобилей, которые не желают друг другу уступать", - заключил собеседник.
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экспертиза, подкасты, аудио, помощь, молдова, власть

Унгуряну: власть Молдовы нуждается в помощи

09:00 27.10.2021
Радио
Унгуряну: "лобовое газовое столкновение" Молдовы и России
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Экономист назвал "незавидной" ситуацию с заключением нового газового контракта для Молдовы и обозначил главную причину энергетического кризиса, вспомнив аналогию с лобовым столкновением из голливудского кино.
Официальный представитель российской энергетической компании "Газпром" Сергей Куприянов 23 октября сообщил, что долг Молдовы за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности выросла до 709 миллионов.
Днем ранее безрезультатно завершились двухдневные российско-молдавские переговоры у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Источник, близкий к переговорам, сообщил журналистам, что Россия на этих переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%". Условием ее получения стал возврат - в течение трех лет - накопившейся задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме 700 миллионов долларов. Без учета Приднестровья.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну выразил готовность продолжить переговоры по вопросу долга с "Газпромом", но, чтобы подтвердить и признать этот долг, необходим аудит. Впереди у вице-премьера еще один раунд газовых переговоров в Санкт-Петербурге.
Целый ряд факторов привел Молдову и Россию к сложным переговорам по газу. Очевидно, что нынешнее положение молдавской власти настолько незавидно, что критиковать ее язык не поворачивается. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.
"Все находятся в одной лодке – и власть, и оппозиция. Или мы сейчас, столкнувшись с газовым кризисом, замерзнем ближайшей зимой, или найдем решение. Здесь надо помочь нашим властям, протянув им руку помощи, и найти выход из этой непростой ситуации", - считает эксперт.
Как Молдова пришла к энергетическому кризису? Унгуряну предположил, что все дело в недостаточно серьезном подходе к газовому вопросу со стороны властей, так как другие страны с энергопоставщиками определились еще в мае, летом провели переговоры и к сентябрю заключили договоры на поставку.
"Сегодня газовый кризис в Молдове напоминает киносцену лобового столкновения двух автомобилей, которые не желают друг другу уступать", - заключил собеседник.
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