https://ru.sputnik.md/20211027/universitet-dogovor-sotrudnichestvo-45951890.html

Университеты Приднестровья и Нижнего Новгорода договорились о сотрудничестве

Университеты Приднестровья и Нижнего Новгорода договорились о сотрудничестве

Приднестровский государственный университет заключил договор с Приволжским исследовательским медицинским университетом

2021-10-27T17:19+0300

2021-10-27T17:19+0300

2021-10-27T17:19+0300

общество

приднестровье

сотрудничество

нижний новгород

университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2749/40/27494003_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_ec184c1529a673c2125a801e346eb6c4.jpg

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Приднестровский государственный университет (ПГУ) имени Т. Г. Шевченко, находящийся в Тирасполе, заключил договор о сотрудничестве с Приволжским исследовательским медицинским университетом (ПИМУ) из Нижнего Новгорода, передает РИА Новости.Документ был подписан в онлайн-формате ректорами вузов Степаном Берилом (ПГУ) и Николаем Карякиным (ПИМУ)."Мы являемся вузом российского образовательного стандарта, недавно успешно прошедшим аккредитацию у Рособрнадзора. У нас более 100 договоров с крупнейшими вузами Российской Федерации, научными организациями. Конечно, для нас очень важно не выпадать из образовательного пространства России. Это абсолютная необходимость", - пояснил ректор Приднестровского государственного университета.Он отметил важность заключенного меморандума не только для самого вуза, но и для систем образования и здравоохранения Приднестровья.В свою очередь ректор российского ПИМУ Карякин заверил, что все информационные и интеллектуальные ресурсы российского вуза будут направлены на повышение базы знаний студентов ПГУ.Приднестровский госуниверситет основан в 1930 году, включает восемь факультетов, два института и два филиала (Бендерский и Рыбницкий).

https://ru.sputnik.md/20210714/bolshe-byudzhetnykh-mest-dlya-buduschikh-studentov-pro-kakie-universitety-rech-35521231.html

приднестровье

нижний новгород

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

приднестровье, сотрудничество, нижний новгород, университет