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Университеты Приднестровья и Нижнего Новгорода договорились о сотрудничестве
Университеты Приднестровья и Нижнего Новгорода договорились о сотрудничестве
Приднестровский государственный университет заключил договор с Приволжским исследовательским медицинским университетом
2021-10-27T17:19+0300
2021-10-27T17:19+0300
общество
приднестровье
сотрудничество
нижний новгород
университет
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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Приднестровский государственный университет (ПГУ) имени Т. Г. Шевченко, находящийся в Тирасполе, заключил договор о сотрудничестве с Приволжским исследовательским медицинским университетом (ПИМУ) из Нижнего Новгорода, передает РИА Новости.Документ был подписан в онлайн-формате ректорами вузов Степаном Берилом (ПГУ) и Николаем Карякиным (ПИМУ)."Мы являемся вузом российского образовательного стандарта, недавно успешно прошедшим аккредитацию у Рособрнадзора. У нас более 100 договоров с крупнейшими вузами Российской Федерации, научными организациями. Конечно, для нас очень важно не выпадать из образовательного пространства России. Это абсолютная необходимость", - пояснил ректор Приднестровского государственного университета.Он отметил важность заключенного меморандума не только для самого вуза, но и для систем образования и здравоохранения Приднестровья.В свою очередь ректор российского ПИМУ Карякин заверил, что все информационные и интеллектуальные ресурсы российского вуза будут направлены на повышение базы знаний студентов ПГУ.Приднестровский госуниверситет основан в 1930 году, включает восемь факультетов, два института и два филиала (Бендерский и Рыбницкий).
https://ru.sputnik.md/20210714/bolshe-byudzhetnykh-mest-dlya-buduschikh-studentov-pro-kakie-universitety-rech-35521231.html
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приднестровье, сотрудничество, нижний новгород, университет

Университеты Приднестровья и Нижнего Новгорода договорились о сотрудничестве

17:19 27.10.2021
© Sputnik / Irina LeahovaПриднестровский государственный университет
Приднестровский государственный университет - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Irina Leahova
Информационные и интеллектуальные ресурсы российского вуза будут направлены на повышение базы знаний студентов из Приднестровья.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Приднестровский государственный университет (ПГУ) имени Т. Г. Шевченко, находящийся в Тирасполе, заключил договор о сотрудничестве с Приволжским исследовательским медицинским университетом (ПИМУ) из Нижнего Новгорода, передает РИА Новости.
Документ был подписан в онлайн-формате ректорами вузов Степаном Берилом (ПГУ) и Николаем Карякиным (ПИМУ).
"Мы являемся вузом российского образовательного стандарта, недавно успешно прошедшим аккредитацию у Рособрнадзора. У нас более 100 договоров с крупнейшими вузами Российской Федерации, научными организациями. Конечно, для нас очень важно не выпадать из образовательного пространства России. Это абсолютная необходимость", - пояснил ректор Приднестровского государственного университета.
Он отметил важность заключенного меморандума не только для самого вуза, но и для систем образования и здравоохранения Приднестровья.
В свою очередь ректор российского ПИМУ Карякин заверил, что все информационные и интеллектуальные ресурсы российского вуза будут направлены на повышение базы знаний студентов ПГУ.
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