https://ru.sputnik.md/20211027/v-rossii-odobrili-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-i-grippa-45935077.html

В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа

В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа

В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа

2021-10-27T11:49+0300

2021-10-27T11:49+0300

2021-10-27T11:49+0300

россия

грипп

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0b/31641150_0:339:3032:2045_1920x0_80_0_0_2685beec80149a34da64d7f595a65759.jpg

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Минздрав России одобрил применение "Спутника Лайт" одновременно с вакциной от гриппа, передает РИА Новости."Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", - говорится сообщении Минздрава РФ.При этом запрещается смешивание вакцин в одном шприце, отмечается в инструкции.Ранее Минздрав уже одобрил использование аналогичной комбинации с двухкомпонентной вакциной от коронавируса "Спутник V". Клинические исследования показали, что при взаимодействии иммуногенность вакцин не снижается.

https://ru.sputnik.md/20210821/uchenye-vaktsina-sputnik-layt-lyudey-starshe-60-let-44122591.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грипп, вакцинация