https://ru.sputnik.md/20211027/v-rossii-odobrili-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-i-grippa-45935077.html
В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа
В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа
В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа
2021-10-27T11:49+0300
2021-10-27T11:49+0300
2021-10-27T11:49+0300
россия
грипп
вакцинация
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Минздрав России одобрил применение "Спутника Лайт" одновременно с вакциной от гриппа, передает РИА Новости."Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", - говорится сообщении Минздрава РФ.При этом запрещается смешивание вакцин в одном шприце, отмечается в инструкции.Ранее Минздрав уже одобрил использование аналогичной комбинации с двухкомпонентной вакциной от коронавируса "Спутник V". Клинические исследования показали, что при взаимодействии иммуногенность вакцин не снижается.
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грипп, вакцинация
В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа
Уточняется, что нельзя смешивать обе вакцины в одном шприце.
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik.
Минздрав России одобрил применение "Спутника Лайт" одновременно с вакциной от гриппа, передает РИА Новости
.
"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", - говорится сообщении Минздрава РФ.
При этом запрещается смешивание вакцин в одном шприце, отмечается в инструкции.
Ранее Минздрав уже одобрил использование аналогичной комбинации с двухкомпонентной вакциной от коронавируса "Спутник V". Клинические исследования показали, что при взаимодействии иммуногенность вакцин не снижается.