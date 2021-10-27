Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211027/v-rossii-odobrili-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-i-grippa-45935077.html
В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа
В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа
В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа
2021-10-27T11:49+0300
2021-10-27T11:49+0300
россия
грипп
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0b/31641150_0:339:3032:2045_1920x0_80_0_0_2685beec80149a34da64d7f595a65759.jpg
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Минздрав России одобрил применение "Спутника Лайт" одновременно с вакциной от гриппа, передает РИА Новости."Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", - говорится сообщении Минздрава РФ.При этом запрещается смешивание вакцин в одном шприце, отмечается в инструкции.Ранее Минздрав уже одобрил использование аналогичной комбинации с двухкомпонентной вакциной от коронавируса "Спутник V". Клинические исследования показали, что при взаимодействии иммуногенность вакцин не снижается.
https://ru.sputnik.md/20210821/uchenye-vaktsina-sputnik-layt-lyudey-starshe-60-let-44122591.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0b/31641150_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_31f8b8ceb15d2260592a3ba83b578cf9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грипп, вакцинация

В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа

11:49 27.10.2021
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Владимир Песня
/
Перейти в фотобанк
Уточняется, что нельзя смешивать обе вакцины в одном шприце.
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Минздрав России одобрил применение "Спутника Лайт" одновременно с вакциной от гриппа, передает РИА Новости.
"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", - говорится сообщении Минздрава РФ.
При этом запрещается смешивание вакцин в одном шприце, отмечается в инструкции.
Ранее Минздрав уже одобрил использование аналогичной комбинации с двухкомпонентной вакциной от коронавируса "Спутник V". Клинические исследования показали, что при взаимодействии иммуногенность вакцин не снижается.
Sputnik Light - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
Коронавирус
Ученые: вакцина "Спутник Лайт" подходит для людей старше 60 лет
21 августа, 20:22
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:46В России вводят крупные штрафы за жестокое обращение с животными
15:32Министр культуры сообщил новые детали о скрипке Страдивари: досадная путаница
15:08Полиция задержала пять человек за торговлю оружием в интернете
14:44Сицилию затопило: жертвы, крупные разрушения и отключения электроэнергии
14:15От России требуют проводить опыты на людях: стало ясно, кто за это платит
13:46Стало известно, где остановятся футболисты "Интера" в Молдове
13:18Минздраву еще не подтвердили данные о новом штамме COVID-19 у ребенка из Молдовы
12:57Страшная находка в уборной предприятия в Кишиневе: что обнаружила полиция
12:17Песков: политических условий при переговорах РФ и Молдовы по газу нет и быть не может
11:52Немеренко: надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке "Спутника V"
11:49В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа
11:22Дорин Киртоакэ ушел из политики: он покинул пост главы ЛП и муниципальный совет
11:14В ЕС заявили о новых возможностях для снабжения газом благодаря "Севпотоку"
10:39Израиль открывается для туристов, привитых "Спутником V"
10:13Чебан выступил на Конгрессе местных властей CЕ в Страсбурге
09:49Актуальное обучение - стартовал SputnikPro для молодых журналистов из СНГ
09:26Где в Кишиневе 27 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Унгуряну: власть Молдовы нуждается в помощи
08:49Пока все спали: "Спутник V" против нового штамма, детская вакцина и самый богатый человек
08:30Что ждет "Молдовагаз" и… молдавских депутатов