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В России вводят крупные штрафы за жестокое обращение с животными
В России вводят крупные штрафы за жестокое обращение с животными
В России вводят крупные штрафы за жесткое обращение с домашними животными
2021-10-27T15:46+0300
2021-10-27T15:46+0300
2021-10-27T15:46+0300
россия
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штраф
домашние животные
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными, передает РИА Новости.По информации комитета, законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности."За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей (60-185 евро); на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей (185-370 евро); на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей( 600 – 1250 евро)", - ранее сообщили в комитете.Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, законопроект вводит штраф до 3 тысяч рублей (35 евро) для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч рублей (185 евро) для должностных лиц и до 30 тысяч рублей (370 евро) для юридических лиц.
https://ru.sputnik.md/20210808/pravda-mify-kotakh-koshkakh-chto-nado-znat-43708742.html
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россия, штраф, домашние животные
В России вводят крупные штрафы за жестокое обращение с животными
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными, передает РИА Новости
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По информации комитета, законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности.
"За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей (60-185 евро); на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей (185-370 евро); на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей( 600 – 1250 евро)", - ранее сообщили в комитете.
Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, законопроект вводит штраф до 3 тысяч рублей (35 евро) для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч рублей (185 евро) для должностных лиц и до 30 тысяч рублей (370 евро) для юридических лиц.