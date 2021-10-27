https://ru.sputnik.md/20211027/v-rossii-vvodyat-krupnye-shtrafy-za-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi-45941323.html

В России вводят крупные штрафы за жестокое обращение с животными

В России вводят крупные штрафы за жестокое обращение с животными

В России вводят крупные штрафы за жесткое обращение с домашними животными

2021-10-27T15:46+0300

2021-10-27T15:46+0300

2021-10-27T15:46+0300

россия

россия

штраф

домашние животные

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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными, передает РИА Новости.По информации комитета, законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности."За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей (60-185 евро); на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей (185-370 евро); на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей( 600 – 1250 евро)", - ранее сообщили в комитете.Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, законопроект вводит штраф до 3 тысяч рублей (35 евро) для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч рублей (185 евро) для должностных лиц и до 30 тысяч рублей (370 евро) для юридических лиц.

https://ru.sputnik.md/20210808/pravda-mify-kotakh-koshkakh-chto-nado-znat-43708742.html

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россия, штраф, домашние животные