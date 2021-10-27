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В России вводят крупные штрафы за жестокое обращение с животными
В России вводят крупные штрафы за жестокое обращение с животными
В России вводят крупные штрафы за жесткое обращение с домашними животными
2021-10-27T15:46+0300
2021-10-27T15:46+0300
россия
россия
штраф
домашние животные
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КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными, передает РИА Новости.По информации комитета, законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности."За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей (60-185 евро); на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей (185-370 евро); на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей( 600 – 1250 евро)", - ранее сообщили в комитете.Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, законопроект вводит штраф до 3 тысяч рублей (35 евро) для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч рублей (185 евро) для должностных лиц и до 30 тысяч рублей (370 евро) для юридических лиц.
https://ru.sputnik.md/20210808/pravda-mify-kotakh-koshkakh-chto-nado-znat-43708742.html
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россия, штраф, домашние животные

В России вводят крупные штрафы за жестокое обращение с животными

15:46 27.10.2021
© REUTERS / Courtesy Icelandic Coast GuardГраннар Сигурдссон, авиамеханик из вертолетной эскадрильи исландской береговой охраны, на месте извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, Исландия
Граннар Сигурдссон, авиамеханик из вертолетной эскадрильи исландской береговой охраны, на месте извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, Исландия - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Courtesy Icelandic Coast Guard
КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными, передает РИА Новости.
По информации комитета, законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности.
"За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей (60-185 евро); на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей (185-370 евро); на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей( 600 – 1250 евро)", - ранее сообщили в комитете.
Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, законопроект вводит штраф до 3 тысяч рублей (35 евро) для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч рублей (185 евро) для должностных лиц и до 30 тысяч рублей (370 евро) для юридических лиц.
Правда и мифы о котах и кошках: что надо знать владельцам домашних животных - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
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Правда и мифы о котах и кошках: что надо знать владельцам домашних животных
8 августа, 12:56
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