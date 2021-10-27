https://ru.sputnik.md/20211027/vlast-grazhdane-moldova-45866207.html
Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы
Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы
Григорий Добромелов объяснил важность качества государственных элит и предложил Молдове основу для удачного государственного проекта.
2021-10-27T08:00+0300
2021-10-27T08:00+0300
2021-10-27T10:21+0300
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Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы
Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы
Если за 30 лет руководство страны не может определить приоритеты, это характеризует качество государственной элиты. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал директор российского Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.Эксперт привел пример Эстонии, которая к 2010 году оказалась в абсолютном тупике после того, как вошла в еврозону. В условиях, когда "все советское продали и приватизировали", страна не знала, куда двигаться и что делать дальше. Тогда Эстония сделала ставку на IT-сектор, рассказал Добромелов.При этом людям уже не так важно, будет ли это европейский проект, евразийский или национальный молдавский, подчеркнул Добромелов. "Люди уже давно хотят просто жить счастливо, и любой режим, который им это обеспечит, будет ими поддержан", – заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова
Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы
08:00 27.10.2021 (обновлено: 10:21 27.10.2021)
Директор российского Института прикладных политических исследований объяснил важность государственного проекта для страны.
Если за 30 лет руководство страны не может определить приоритеты, это характеризует качество государственной элиты. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал директор российского Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.
Эксперт привел пример Эстонии, которая к 2010 году оказалась в абсолютном тупике после того, как вошла в еврозону. В условиях, когда "все советское продали и приватизировали", страна не знала, куда двигаться и что делать дальше. Тогда Эстония сделала ставку на IT-сектор, рассказал Добромелов.
"Здесь вопрос в том, какое место может занять страна в мировом разделении труда, определить, в чем ее преимущество перед другими аналогичными государствами и наметить дальнейший вектор движения", – отметил эксперт.
При этом людям уже не так важно, будет ли это европейский проект, евразийский или национальный молдавский, подчеркнул Добромелов.
"Люди уже давно хотят просто жить счастливо, и любой режим, который им это обеспечит, будет ими поддержан", – заключил собеседник.