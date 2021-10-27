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Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы
Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы
Григорий Добромелов объяснил важность качества государственных элит и предложил Молдове основу для удачного государственного проекта.
2021-10-27T08:00+0300
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Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы
Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы
Если за 30 лет руководство страны не может определить приоритеты, это характеризует качество государственной элиты. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал директор российского Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.Эксперт привел пример Эстонии, которая к 2010 году оказалась в абсолютном тупике после того, как вошла в еврозону. В условиях, когда "все советское продали и приватизировали", страна не знала, куда двигаться и что делать дальше. Тогда Эстония сделала ставку на IT-сектор, рассказал Добромелов.При этом людям уже не так важно, будет ли это европейский проект, евразийский или национальный молдавский, подчеркнул Добромелов. "Люди уже давно хотят просто жить счастливо, и любой режим, который им это обеспечит, будет ими поддержан", – заключил собеседник.
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Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы

08:00 27.10.2021 (обновлено: 10:21 27.10.2021)
Радио
Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Директор российского Института прикладных политических исследований объяснил важность государственного проекта для страны.
Если за 30 лет руководство страны не может определить приоритеты, это характеризует качество государственной элиты. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал директор российского Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.
Эксперт привел пример Эстонии, которая к 2010 году оказалась в абсолютном тупике после того, как вошла в еврозону. В условиях, когда "все советское продали и приватизировали", страна не знала, куда двигаться и что делать дальше. Тогда Эстония сделала ставку на IT-сектор, рассказал Добромелов.

"Здесь вопрос в том, какое место может занять страна в мировом разделении труда, определить, в чем ее преимущество перед другими аналогичными государствами и наметить дальнейший вектор движения", – отметил эксперт.

При этом людям уже не так важно, будет ли это европейский проект, евразийский или национальный молдавский, подчеркнул Добромелов.
"Люди уже давно хотят просто жить счастливо, и любой режим, который им это обеспечит, будет ими поддержан", – заключил собеседник.
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