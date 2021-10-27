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Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы

Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы

Григорий Добромелов объяснил важность качества государственных элит и предложил Молдове основу для удачного государственного проекта.

2021-10-27T08:00+0300

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Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы Добромелов: какую власть поддержат граждане Молдовы

Если за 30 лет руководство страны не может определить приоритеты, это характеризует качество государственной элиты. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал директор российского Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.Эксперт привел пример Эстонии, которая к 2010 году оказалась в абсолютном тупике после того, как вошла в еврозону. В условиях, когда "все советское продали и приватизировали", страна не знала, куда двигаться и что делать дальше. Тогда Эстония сделала ставку на IT-сектор, рассказал Добромелов.При этом людям уже не так важно, будет ли это европейский проект, евразийский или национальный молдавский, подчеркнул Добромелов. "Люди уже давно хотят просто жить счастливо, и любой режим, который им это обеспечит, будет ими поддержан", – заключил собеседник.

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова