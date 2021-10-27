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Игнатьев: встреча в формате "5+2" в Стокгольме не состоится
Игнатьев: встреча в формате "5+2" в Стокгольме не состоится
Виталий Игнатьев заявил, что инициатива о переносе даты переговоров поступила со стороны Кишинева.
2021-10-27T18:01+0300
2021-10-27T18:01+0300
2021-10-27T18:17+0300
политика
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формат "5+2"
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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Встреча в формате "5+2", запланированная в Стокгольме на 2-3 ноября, не состоится. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.Дата проведения очередного раунда переговоров была официально озвучена в понедельник, 25 октября, на встрече руководителя Приднестровья Вадима Красносельского с послом Латвийской Республики в Молдове Улдисом Микутсом.По словам Игнатьева, инициатива о переносе даты переговоров поступила со стороны Кишинева.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, Евросоюз и США – как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
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Игнатьев: встреча в формате "5+2" в Стокгольме не состоится
18:01 27.10.2021 (обновлено: 18:17 27.10.2021)
Переговоры в формате "5+2", которые должны были состояться в начале ноября в столице Швеции, будут перенесены.
КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Встреча в формате "5+2", запланированная в Стокгольме на 2-3 ноября, не состоится. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.
Дата проведения очередного раунда переговоров была официально озвучена
в понедельник, 25 октября, на встрече руководителя Приднестровья Вадима Красносельского с послом Латвийской Республики в Молдове Улдисом Микутсом.
По словам Игнатьева, инициатива о переносе даты переговоров поступила со стороны Кишинева.
"Они просят отменить или перенести встречу... Это лишает нас возможности обсудить многие вопросы переговоров на международной площадке", – цитирует Игнатьева приднестровский телеканал ТВС.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, Евросоюз и США – как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.