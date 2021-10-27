https://ru.sputnik.md/20211027/vstrecha-format-5-2-45954585.html

Игнатьев: встреча в формате "5+2" в Стокгольме не состоится

Игнатьев: встреча в формате "5+2" в Стокгольме не состоится

Виталий Игнатьев заявил, что инициатива о переносе даты переговоров поступила со стороны Кишинева.

2021-10-27T18:01+0300

2021-10-27T18:01+0300

2021-10-27T18:17+0300

политика

в молдове

приднестровье

молдова

переговоры

5+2

формат "5+2"

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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Встреча в формате "5+2", запланированная в Стокгольме на 2-3 ноября, не состоится. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.Дата проведения очередного раунда переговоров была официально озвучена в понедельник, 25 октября, на встрече руководителя Приднестровья Вадима Красносельского с послом Латвийской Республики в Молдове Улдисом Микутсом.По словам Игнатьева, инициатива о переносе даты переговоров поступила со стороны Кишинева.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, Евросоюз и США – как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.

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в молдове, приднестровье, молдова, переговоры, 5+2, формат "5+2"