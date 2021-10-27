https://ru.sputnik.md/20211027/zakupka-gaz-evropa-moldova-45953456.html

Депутат PAS о закупке газа в Европе: это только на пользу Молдове

Депутат PAS о закупке газа в Европе: это только на пользу Молдове

Владимир Боля рассказал, как будет Молдова выплачивать "Газпрому" долг более 700 миллионов долларов

2021-10-27T19:22+0300

2021-10-27T19:22+0300

2021-10-27T19:28+0300

долг

молдова

газпром

газ

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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Тот факт, что Республика Молдова получает сегодня предложения о поставках газа от других государств, идет на пользу Молдове. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил депутат партии "Действие и солидарность" Владимир Боля. По словам Боли, Республика Молдова готова признать и оплатить долги за газ, но условия их оплаты не следует увязывать с заключением нового контракта на поставку голубого топлива. Свое мнение политик высказал в контексте заявления официального представителя "Газпрома", сообщившего о готовности концерна продлить контракт с Молдовой при условии оплаты долгов за уже поставленный газ.По словам депутата, Республика Молдова не уклоняется от выплаты долгов, но необходимо провести аудит, чтобы проанализировать сумму долга и разработать программу покрытия этих долгов."Газпром" договор продлить готовСложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, заявил в субботу официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. По его словам, у Молдовы скопился большой долг за уже поставленный газ."В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", – сказал Куприянов.При этом он обратил внимание на то, что ПАО "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдове при полном погашении долга."Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", – объяснил Куприянов.Однако, по его словам, "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову"."Здесь нет никакой политики, "Газпром" – акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", – сказал Куприянов.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).Очередной раунд переговоров прошел в Санкт-Петербурге 27 октября. Вице-премьер Андрей Спыну на этот раз встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol.

https://ru.sputnik.md/20211023/spynu-peregovory-gazprom-novyy-raund-45828013.html

https://ru.sputnik.md/20211023/gazprome-kontrakt-moldova-prodlenie-dolg-45838055.html

https://ru.sputnik.md/20211025/moldova-tsena-gaz-45896278.html

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долг, молдова, газпром, газ