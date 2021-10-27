https://ru.sputnik.md/20211027/zoloto-razdora-45960313.html

Золото раздора: скифские сокровища отдают Украине, а не Крыму

Золото раздора: скифские сокровища отдают Украине, а не Крыму

Золото раздора: скифские сокровища отдают Украине, а не Крыму

2021-10-27T23:35+0300

2021-10-27T23:35+0300

2021-10-27T23:35+0300

культура

украина

россия

крым

скифское золото

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Вынесен вердикт: Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью. Сообщается, что это решение еще можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов.Уровень Рембрандта и "Русалочки"В Нидерландах остается около двух тысяч уникальных предметов из крымских музеев, которые в 2013-м доставили на выставку в Бонн, а затем — в Амстердам.В экспозицию "Крым: золото и секреты Черного моря" включили вещи, которые никогда не выставляли в Европе. Среди них китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника под Бахчисараем, расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура в мавзолее Неаполя Скифского в Симферополе, статуя змееногой богини скифов, которая считается символом города Керчь.После того как Крым воссоединился с Россией, а выставка в голландском музее Алларда Пирсона завершилась, возник вопрос, куда возвращать экспонаты. И Россия, и Украина считали коллекцию своей собственностью."Такая потеря равносильна потери Копенгагеном скульптуры "Русалочка" Эдварда Эриксена или Амстердамом картины "Ночной дозор" кисти Рембрандта, — отмечается в заявлении крымских музеев. — Вместе с этими предметами мы можем потерять не только объекты мирового значения, но и археологическое наследие, составляющее основу культурного кода нашего народа".Музей Алларда Пирсона решил не передавать экспонаты ни одной из сторон до решения судьи или соглашения между странами.Киев требовал экспонаты себе, так как это государственная собственность Украины. В Крыму это назвали попыткой рейдерского захвата.Окружной суд Амстердама в декабре 2016-го постановил, что "крымские экспонаты должны быть переданы украинскому государству в соответствии с голландским законом о (культурном) наследии".Крымские музеи сменили адвокатов и подали апелляцию, которую начали рассматривать только в марте 2019-го.Все это время скифское золото хранится в подвальных помещениях музея Алларда Пирсона.Политика или этика?"Трагическая история перемещения культурных ценностей в середине XX века не должна повториться в XXI веке, и даже теоретическая возможность лишения народа своего культурного наследия недопустима", — уверены крымские музеи.Позиция Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника, "Музея Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" неизменна. Золото должны вернуть.С ними солидарны российские политики и адвокаты. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил, что юристы, представляющие российскую сторону, ориентируются на то, что "межмузейные соглашения имеют цену не меньшую, а может быть, и большую, чем пертурбации государственного характера"."Скифское золото, бесспорно, связано только с территорией Крыма. <…> Оно должно находиться в крымских музеях, несмотря на изменение статуса республики, вхождения в состав России, — уверен вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе. — Представитель украинской стороны пытается изменить политический и географический статус полуострова. А это не относится к правовой природе. Что возьмет верх в суде: здравый смысл, закон? Либо бесправие и политика?"Оппоненты тоже настроены решительно. Адвокат Мартен Сандерс, представляющий украинскую сторону, сообщал, что Киев отвергает любую возможность компромисса в споре с крымскими музеями.На вопрос, не планирует ли Украина в случае, если золото передадут Киеву, продать или подарить часть экспонатов крымским музеям, адвокат ответил, что не слышал о таких планах. "Это культурное наследие, и я не думаю, что оно продается", — отметил он.Мнение экспертовПо мнению экспертов, позицию крымских музеев поддерживает то, что экспонаты обнаружили в Крыму местные археологи и эти находки характеризуют археологические культуры полуострова.Усложняет решение вопроса бюрократический момент. Разрешение на вывоз ценностей предоставляла Украина, а Нидерланды давали гарантии на возврат экспонатов Украине. Это записано в контрактах.Не облегчает дело и, похоже, намеренное затягивание процесса. В июле 2019-го приняли промежуточное решение о том, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ссылалась Украина, в данном случае не применима. Суд запросил дополнительную информацию сторон.Крымские музеи снова предоставили архивные документы, в том числе XIX века, о происхождении всех предметов.В марте 2020-го заседание суда перенесли из-за пандемии — на июль. Затем — на сентябрь, поскольку одного из судей отклонила украинская сторона.Вердикт обещали вынести в сентябре 2021-го, но "в связи с непредвиденными обстоятельствами" отложили до 26 октября.О чем спорят?"С точки зрения международного права вещь всегда каким-то образом связана с тем местом, где она находится. Скифское золото — не киевское, не львовское. Именно скифское, которое нашли на территории Крыма. Почему его надо кому-то отдавать? Между Нидерландами и Украиной нет никакого соглашения, это чисто межмузейный, частный спор. Разумным, конечно же, было бы вернуть золото в Крым", — рассуждает юрист-международник Анатолий Капустин.В уникальности почти двух тысяч экспонатов могли убедиться посетители теперь уже исторических выставок в Бонне и Амстердаме. Столь масштабного археологического проекта, посвященного истории Крыма и Причерноморья, в Европе еще не было. Таинственности добавляли мифы и легенды о скифах, кочевых народах, которые перемещались от причерноморских степей до территории современного Китая.Это тысячелетняя история. Древние артефакты невозможно переоценить. Некоторые эксперты, говоря о страховой сумме, называли два миллиона евро.Среди экспонатов — украшения, предметы декоративно-прикладного искусства, посуда, фрагменты вооружения, статуэтки древнегреческих богов, изделия из керамики и стекла, расписные вазы и терракотовые статуэтки. Крым с давних времен был мультикультурным центром, в котором смешивались культуры Запада и Востока, империй и греческих полисов.

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украина, россия, крым, скифское золото