https://ru.sputnik.md/20211028/anti-covid-ogranicheniya-imitatsiya-45986236.html
Эпидемиолог о новых ограничениях из-за COVID: это какая-то имитация борьбы
Эпидемиолог о новых ограничениях из-за COVID: это какая-то имитация борьбы
Эксперт в области общественного здоровья считает принятые властями противоэпидемиологические ограничения недостаточными.
2021-10-28T19:04+0300
2021-10-28T19:04+0300
2021-10-28T19:24+0300
прогноз
эпидемия
ограничения
коронавирус
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Молдове продолжается рост количества случаев заражения COVID-19, нынешнее количество тестов не отражает реального положения дел, а количество заболевших может быть вдвое или даже втрое выше чем сейчас, когда страна выйдет на пик новой волны пандемии. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявила эксперт в области общественного здоровья, эпидемиолог Алла Токарчук.Эксперт считает, что недостаточно "рекомендовать" сотрудникам сферы услуг и госслужащим достигнуть 95% вакцинации на своих предприятиях. Подобные меры, по словам, медика необходимо вводить в императивном порядке.В тоже время эксперт считает недостаточными меры, принимаемые властями для сдерживания очередной волны коронавируса.По ее словам, нужны более жесткие ограничения, поскольку у страны одна цель – взять пандемию под контроль, а для этого нужно уменьшить волну заражений и стимулировать вакцинацию.Эксперт также считает опасным решение властей разрешить доступ на избирательные участки на местных выборах 21 ноября людям с симптомами респираторных заболеваний."С эпидемиологической точки зрения это очень опасно. Потому что мы разрешаем людям, возможным носителям вируса, входить в публичные места. Этих больных нужно изолировать и идти к ним с мобильной урной. Скорее всего тут есть какие-то юридические аспекты, которых мы не знаем", – заявила Токарчук.По словам эпидемиолога, в данный момент Молдова находится примерно в середине пути к пику заболеваемости COVID-19.Эксперт считает, что сравнивать нынешнюю ситуацию и опыт прошлого года некорректно, так как в стране сейчас распространяются более агрессивные штаммы заболевания. Поэтому гораздо полезнее обращать внимание на опыт других стран."Но это зависит от дальнейших действий властей. Если мы хотим увидеть реальную картину, нужно изолировать и лечить людей, и это приведет к определенному результату. Если будем плыть по течению в надежде, что ситуация сама по себе исправится – это будет совсем другой результат", – подытоживает эпидемиолог.Новые органичения НЧКОЗНапомним, действие чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове продлено до 30 ноября. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.C 8 ноября в Молдове будет запрещено проводить частные мероприятия. До тех пор их разрешается проводить только с участием не более 50 человек в закрытых помещениях или не более 100 человек на открытом воздухе.Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий. Речь идет о сотрудниках, работающих в сферах, где риск заражения является высоким в связи с частым взаимодействием с гражданами.НЧКОЗ обязала ЦИК организовать местные выборы 21 ноября со строгим соблюдением эпидемиологических мер. При этом граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому, также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
https://ru.sputnik.md/20211028/moldova-uroven-vaktsinatsii-covid-19-45968565.html
https://ru.sputnik.md/20211028/chp-zdravookhranenii-mestnymi-vyborami-moldova-45968022.html
https://ru.sputnik.md/20210916/tokarchuk-nakroet-li-moldovu-chetvertaya-volna-koronavirusa-44734990.html
https://ru.sputnik.md/20211028/v-moldove-prodlili-deystvie-chrezvychaynogo-polozheniya-v-zdravookhranenii--45966441.html
https://ru.sputnik.md/20211028/chetverti-sotrudniki-parlament-moldova-vaccina-covid-45975173.html
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прогноз, эпидемия, ограничения, в молдове, молдова
Эпидемиолог о новых ограничениях из-за COVID: это какая-то имитация борьбы
19:04 28.10.2021 (обновлено: 19:24 28.10.2021)
Эксперт в области общественного здоровья считает принятые властями противоэпидемические ограничения недостаточными, а также предупреждает, что количество заболевших в Молдове в ближайшем будущем может вырасти в разы.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik.
В Молдове продолжается рост количества случаев заражения COVID-19, нынешнее количество тестов не отражает реального положения дел, а количество заболевших может быть вдвое или даже втрое выше чем сейчас, когда страна выйдет на пик новой волны пандемии. Об этом в комментарии Sputnik Молдова
заявила эксперт в области общественного здоровья, эпидемиолог Алла Токарчук.
Эксперт считает, что недостаточно "рекомендовать" сотрудникам сферы услуг и госслужащим достигнуть 95% вакцинации на своих предприятиях. Подобные меры, по словам, медика необходимо вводить в императивном порядке.
"Эффект от вакцинации в ограниченном контингенте может повлиять на эпидемиологическую ситуацию. Люди, которые находятся в постоянном контакте с большим количеством населения, они могут быть носителями, но могут этого не знать и инфицировать других. Поэтому каждый вакцинированный человек – это маленькая победа", – говорит Токарчук.
В тоже время эксперт считает недостаточными меры, принимаемые властями для сдерживания очередной волны коронавируса.
"Почему мы хотим контролировать пандемию, но при этом не хотим никого обидеть? Мы тратим очень большие деньги на лечение заболевших, но в то же время видим, что волна заражений растет. В моем понимании – это какая-то имитация борьбы", – говорит Токарчук.
По ее словам, нужны более жесткие ограничения, поскольку у страны одна цель – взять пандемию под контроль, а для этого нужно уменьшить волну заражений и стимулировать вакцинацию.
"Мы должны понимать, что даже если вакцинация будет очень активной, эффект от нее мы получим через месяц. А волна у нас сегодня, у нас растет количество заболевших. Мы должны тормозить волну, для этого нужно снизить количество контактов. Мы должны ввести перечень ограничений – это раз, активизировать вакцинацию – два", – говорит Токарчук.
Эксперт также считает опасным решение властей разрешить доступ на избирательные участки на местных выборах 21 ноября людям с симптомами респираторных заболеваний.
"С эпидемиологической точки зрения это очень опасно. Потому что мы разрешаем людям, возможным носителям вируса, входить в публичные места. Этих больных нужно изолировать и идти к ним с мобильной урной. Скорее всего тут есть какие-то юридические аспекты, которых мы не знаем", – заявила Токарчук.
По словам эпидемиолога, в данный момент Молдова находится примерно в середине пути к пику заболеваемости COVID-19.
"Пик пандемии впереди. Мы поднимаемся и поднимаемся очень быстро. Я считаю, что мы не видим реальной картины из-за недостаточного количества тестов. При этом процент позитивных результатов очень высокий и это говорит о том, что мы активно растем", – считает эпидемиолог.
Эксперт считает, что сравнивать нынешнюю ситуацию и опыт прошлого года некорректно, так как в стране сейчас распространяются более агрессивные штаммы заболевания. Поэтому гораздо полезнее обращать внимание на опыт других стран.
"Литва дошла до восьми тысяч случаев за семь дней. А у нас около трех, трех с половиной тысяч на миллион в неделю. Думаю, мы только на середине подъема. Когда мы будем на пике, количество заболевших может удвоиться по сравнению с нынешней картиной", – прогнозирует медик.
"Но это зависит от дальнейших действий властей. Если мы хотим увидеть реальную картину, нужно изолировать и лечить людей, и это приведет к определенному результату. Если будем плыть по течению в надежде, что ситуация сама по себе исправится – это будет совсем другой результат", – подытоживает эпидемиолог.
Новые органичения НЧКОЗ
Напомним, действие чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове продлено до 30 ноября. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.
C 8 ноября в Молдове будет запрещено проводить частные мероприятия. До тех пор их разрешается проводить только с участием не более 50 человек в закрытых помещениях или не более 100 человек на открытом воздухе.
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий. Речь идет о сотрудниках, работающих в сферах, где риск заражения является высоким в связи с частым взаимодействием с гражданами.
НЧКОЗ обязала ЦИК организовать местные выборы 21 ноября со строгим соблюдением эпидемиологических мер. При этом граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому, также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.