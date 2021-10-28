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Эпидемиолог о новых ограничениях из-за COVID: это какая-то имитация борьбы
Эпидемиолог о новых ограничениях из-за COVID: это какая-то имитация борьбы
Эксперт в области общественного здоровья считает принятые властями противоэпидемиологические ограничения недостаточными.
2021-10-28T19:04+0300
2021-10-28T19:24+0300
прогноз
эпидемия
ограничения
коронавирус
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Молдове продолжается рост количества случаев заражения COVID-19, нынешнее количество тестов не отражает реального положения дел, а количество заболевших может быть вдвое или даже втрое выше чем сейчас, когда страна выйдет на пик новой волны пандемии. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявила эксперт в области общественного здоровья, эпидемиолог Алла Токарчук.Эксперт считает, что недостаточно "рекомендовать" сотрудникам сферы услуг и госслужащим достигнуть 95% вакцинации на своих предприятиях. Подобные меры, по словам, медика необходимо вводить в императивном порядке.В тоже время эксперт считает недостаточными меры, принимаемые властями для сдерживания очередной волны коронавируса.По ее словам, нужны более жесткие ограничения, поскольку у страны одна цель – взять пандемию под контроль, а для этого нужно уменьшить волну заражений и стимулировать вакцинацию.Эксперт также считает опасным решение властей разрешить доступ на избирательные участки на местных выборах 21 ноября людям с симптомами респираторных заболеваний."С эпидемиологической точки зрения это очень опасно. Потому что мы разрешаем людям, возможным носителям вируса, входить в публичные места. Этих больных нужно изолировать и идти к ним с мобильной урной. Скорее всего тут есть какие-то юридические аспекты, которых мы не знаем", – заявила Токарчук.По словам эпидемиолога, в данный момент Молдова находится примерно в середине пути к пику заболеваемости COVID-19.Эксперт считает, что сравнивать нынешнюю ситуацию и опыт прошлого года некорректно, так как в стране сейчас распространяются более агрессивные штаммы заболевания. Поэтому гораздо полезнее обращать внимание на опыт других стран."Но это зависит от дальнейших действий властей. Если мы хотим увидеть реальную картину, нужно изолировать и лечить людей, и это приведет к определенному результату. Если будем плыть по течению в надежде, что ситуация сама по себе исправится – это будет совсем другой результат", – подытоживает эпидемиолог.Новые органичения НЧКОЗНапомним, действие чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове продлено до 30 ноября. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.C 8 ноября в Молдове будет запрещено проводить частные мероприятия. До тех пор их разрешается проводить только с участием не более 50 человек в закрытых помещениях или не более 100 человек на открытом воздухе.Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий. Речь идет о сотрудниках, работающих в сферах, где риск заражения является высоким в связи с частым взаимодействием с гражданами.НЧКОЗ обязала ЦИК организовать местные выборы 21 ноября со строгим соблюдением эпидемиологических мер. При этом граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому, также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
https://ru.sputnik.md/20211028/moldova-uroven-vaktsinatsii-covid-19-45968565.html
https://ru.sputnik.md/20211028/chp-zdravookhranenii-mestnymi-vyborami-moldova-45968022.html
https://ru.sputnik.md/20210916/tokarchuk-nakroet-li-moldovu-chetvertaya-volna-koronavirusa-44734990.html
https://ru.sputnik.md/20211028/v-moldove-prodlili-deystvie-chrezvychaynogo-polozheniya-v-zdravookhranenii--45966441.html
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Евгений Чебан
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прогноз, эпидемия, ограничения, в молдове, молдова

Эпидемиолог о новых ограничениях из-за COVID: это какая-то имитация борьбы

19:04 28.10.2021 (обновлено: 19:24 28.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausЛюди на остановке общественного транспорта
Люди на остановке общественного транспорта - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Эксперт в области общественного здоровья считает принятые властями противоэпидемические ограничения недостаточными, а также предупреждает, что количество заболевших в Молдове в ближайшем будущем может вырасти в разы.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Молдове продолжается рост количества случаев заражения COVID-19, нынешнее количество тестов не отражает реального положения дел, а количество заболевших может быть вдвое или даже втрое выше чем сейчас, когда страна выйдет на пик новой волны пандемии. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявила эксперт в области общественного здоровья, эпидемиолог Алла Токарчук.
Эксперт считает, что недостаточно "рекомендовать" сотрудникам сферы услуг и госслужащим достигнуть 95% вакцинации на своих предприятиях. Подобные меры, по словам, медика необходимо вводить в императивном порядке.

"Эффект от вакцинации в ограниченном контингенте может повлиять на эпидемиологическую ситуацию. Люди, которые находятся в постоянном контакте с большим количеством населения, они могут быть носителями, но могут этого не знать и инфицировать других. Поэтому каждый вакцинированный человек – это маленькая победа", – говорит Токарчук.

В тоже время эксперт считает недостаточными меры, принимаемые властями для сдерживания очередной волны коронавируса.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
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"Почему мы хотим контролировать пандемию, но при этом не хотим никого обидеть? Мы тратим очень большие деньги на лечение заболевших, но в то же время видим, что волна заражений растет. В моем понимании – это какая-то имитация борьбы", – говорит Токарчук.

По ее словам, нужны более жесткие ограничения, поскольку у страны одна цель – взять пандемию под контроль, а для этого нужно уменьшить волну заражений и стимулировать вакцинацию.

"Мы должны понимать, что даже если вакцинация будет очень активной, эффект от нее мы получим через месяц. А волна у нас сегодня, у нас растет количество заболевших. Мы должны тормозить волну, для этого нужно снизить количество контактов. Мы должны ввести перечень ограничений – это раз, активизировать вакцинацию – два", – говорит Токарчук.

Эксперт также считает опасным решение властей разрешить доступ на избирательные участки на местных выборах 21 ноября людям с симптомами респираторных заболеваний.
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"С эпидемиологической точки зрения это очень опасно. Потому что мы разрешаем людям, возможным носителям вируса, входить в публичные места. Этих больных нужно изолировать и идти к ним с мобильной урной. Скорее всего тут есть какие-то юридические аспекты, которых мы не знаем", – заявила Токарчук.
По словам эпидемиолога, в данный момент Молдова находится примерно в середине пути к пику заболеваемости COVID-19.

"Пик пандемии впереди. Мы поднимаемся и поднимаемся очень быстро. Я считаю, что мы не видим реальной картины из-за недостаточного количества тестов. При этом процент позитивных результатов очень высокий и это говорит о том, что мы активно растем", – считает эпидемиолог.

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Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
16 сентября, 09:00
Эксперт считает, что сравнивать нынешнюю ситуацию и опыт прошлого года некорректно, так как в стране сейчас распространяются более агрессивные штаммы заболевания. Поэтому гораздо полезнее обращать внимание на опыт других стран.

"Литва дошла до восьми тысяч случаев за семь дней. А у нас около трех, трех с половиной тысяч на миллион в неделю. Думаю, мы только на середине подъема. Когда мы будем на пике, количество заболевших может удвоиться по сравнению с нынешней картиной", – прогнозирует медик.

"Но это зависит от дальнейших действий властей. Если мы хотим увидеть реальную картину, нужно изолировать и лечить людей, и это приведет к определенному результату. Если будем плыть по течению в надежде, что ситуация сама по себе исправится – это будет совсем другой результат", – подытоживает эпидемиолог.

Новые органичения НЧКОЗ

Напомним, действие чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове продлено до 30 ноября. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.
C 8 ноября в Молдове будет запрещено проводить частные мероприятия. До тех пор их разрешается проводить только с участием не более 50 человек в закрытых помещениях или не более 100 человек на открытом воздухе.
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий. Речь идет о сотрудниках, работающих в сферах, где риск заражения является высоким в связи с частым взаимодействием с гражданами.
Центр COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
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В Молдове продлили действие чрезвычайного положения в здравоохранении
09:57
НЧКОЗ обязала ЦИК организовать местные выборы 21 ноября со строгим соблюдением эпидемиологических мер. При этом граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому, также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Igor Grosu și Ludovic Orban - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
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Четверть сотрудников парламента Молдовы не прошли вакцинацию от COVID
12:47
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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