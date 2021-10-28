https://ru.sputnik.md/20211028/anti-covid-ogranicheniya-imitatsiya-45986236.html

Эпидемиолог о новых ограничениях из-за COVID: это какая-то имитация борьбы

Эпидемиолог о новых ограничениях из-за COVID: это какая-то имитация борьбы

Эксперт в области общественного здоровья считает принятые властями противоэпидемиологические ограничения недостаточными.

2021-10-28T19:04+0300

2021-10-28T19:04+0300

2021-10-28T19:24+0300

прогноз

эпидемия

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коронавирус

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молдова

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Молдове продолжается рост количества случаев заражения COVID-19, нынешнее количество тестов не отражает реального положения дел, а количество заболевших может быть вдвое или даже втрое выше чем сейчас, когда страна выйдет на пик новой волны пандемии. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявила эксперт в области общественного здоровья, эпидемиолог Алла Токарчук.Эксперт считает, что недостаточно "рекомендовать" сотрудникам сферы услуг и госслужащим достигнуть 95% вакцинации на своих предприятиях. Подобные меры, по словам, медика необходимо вводить в императивном порядке.В тоже время эксперт считает недостаточными меры, принимаемые властями для сдерживания очередной волны коронавируса.По ее словам, нужны более жесткие ограничения, поскольку у страны одна цель – взять пандемию под контроль, а для этого нужно уменьшить волну заражений и стимулировать вакцинацию.Эксперт также считает опасным решение властей разрешить доступ на избирательные участки на местных выборах 21 ноября людям с симптомами респираторных заболеваний."С эпидемиологической точки зрения это очень опасно. Потому что мы разрешаем людям, возможным носителям вируса, входить в публичные места. Этих больных нужно изолировать и идти к ним с мобильной урной. Скорее всего тут есть какие-то юридические аспекты, которых мы не знаем", – заявила Токарчук.По словам эпидемиолога, в данный момент Молдова находится примерно в середине пути к пику заболеваемости COVID-19.Эксперт считает, что сравнивать нынешнюю ситуацию и опыт прошлого года некорректно, так как в стране сейчас распространяются более агрессивные штаммы заболевания. Поэтому гораздо полезнее обращать внимание на опыт других стран."Но это зависит от дальнейших действий властей. Если мы хотим увидеть реальную картину, нужно изолировать и лечить людей, и это приведет к определенному результату. Если будем плыть по течению в надежде, что ситуация сама по себе исправится – это будет совсем другой результат", – подытоживает эпидемиолог.Новые органичения НЧКОЗНапомним, действие чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове продлено до 30 ноября. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.C 8 ноября в Молдове будет запрещено проводить частные мероприятия. До тех пор их разрешается проводить только с участием не более 50 человек в закрытых помещениях или не более 100 человек на открытом воздухе.Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий. Речь идет о сотрудниках, работающих в сферах, где риск заражения является высоким в связи с частым взаимодействием с гражданами.НЧКОЗ обязала ЦИК организовать местные выборы 21 ноября со строгим соблюдением эпидемиологических мер. При этом граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому, также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

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https://ru.sputnik.md/20210916/tokarchuk-nakroet-li-moldovu-chetvertaya-volna-koronavirusa-44734990.html

https://ru.sputnik.md/20211028/v-moldove-prodlili-deystvie-chrezvychaynogo-polozheniya-v-zdravookhranenii--45966441.html

https://ru.sputnik.md/20211028/chetverti-sotrudniki-parlament-moldova-vaccina-covid-45975173.html

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прогноз, эпидемия, ограничения, в молдове, молдова